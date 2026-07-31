होंडा कार्स इंडिया ने तोशियुकी यानागिसावा को नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया

होंडा ने तोशियुकी यानागिसावा को होंडा कार्स इंडिया का अगला प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया है. यानागिसावा 1 अक्टूबर, 2026 को ताकाशी नाकाजिमा की जगह लेंगे. नाकाजिमा कंपनी के भारतीय कामकाज के प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद एशियन होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड में चले जाएंगे.

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यानागिसावा अभी 'इंडिया स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ऑफिस' के हेड हैं और 'होंडा डिजिटल इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (HDII) के CEO भी हैं. होंडा कार्स इंडिया में अपनी नई भूमिका के साथ-साथ वे HDII का नेतृत्व भी करते रहेंगे. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब होंडा भारत में अपने विकास के अगले चरण की तैयारी कर रही है. जापानी कार निर्माता का कहना है कि भारत उसके प्रमुख ग्लोबल मार्केट में से एक है और वह भारत के लिए खास तौर पर एक नई गाड़ी तैयार कर रही है, जिसके 2028 में आने की उम्मीद है.

होंडा के भारत में मौजूद पोर्टफोलियो में अभी अमेज़, सिटी और एलिवेट जैसी सेडान और एसयूवी शामिल हैं, और ये सभी यहीं कारें भारत में बनाई जाती हैं. कंपनी ने हाल ही में ZR-V लॉन्च करके अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ाई है; यह ब्रांड की पहली हाइब्रिड एसयूवी है, जिसे भारत में पूरी तरह बनी-बनाई गाड़ी (CBU) के तौर पर लाया गया है.