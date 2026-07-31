होंडा कार्स इंडिया ने तोशियुकी यानागिसावा को नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्सह्युंडई नई आई20निसान New Terrano
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

होंडा कार्स इंडिया ने तोशियुकी यानागिसावा को नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया

यानागिसावा, ताकाशी नकाजिमा की जगह लेंगे, जो भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद होंडा के क्षेत्रीय मुख्यालय जाने वाले हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 31, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • तोशियुकी यानागिसावा 1 अक्टूबर, 2026 से पद संभालेंगे
  • वे ताकाशी नाकाजिमा की जगह लेंगे, जो एशियन होंडा मोटर में जा रहे हैं
  • वे अभी होंडा के इंडिया स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ऑफिस के प्रमुख हैं

होंडा ने तोशियुकी यानागिसावा को होंडा कार्स इंडिया का अगला प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया है. यानागिसावा 1 अक्टूबर, 2026 को ताकाशी नाकाजिमा की जगह लेंगे. नाकाजिमा कंपनी के भारतीय कामकाज के प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद एशियन होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड में चले जाएंगे.

 

यह भी पढ़ें: होंडा ZR-V रिव्यू:जानिए किसके लिए बनी है यह प्रीमियम एसयूवी

 

यानागिसावा अभी 'इंडिया स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ऑफिस' के हेड हैं और 'होंडा डिजिटल इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (HDII) के CEO भी हैं. होंडा कार्स इंडिया में अपनी नई भूमिका के साथ-साथ वे HDII का नेतृत्व भी करते रहेंगे. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब होंडा भारत में अपने विकास के अगले चरण की तैयारी कर रही है. जापानी कार निर्माता का कहना है कि भारत उसके प्रमुख ग्लोबल मार्केट में से एक है और वह भारत के लिए खास तौर पर एक नई गाड़ी तैयार कर रही है, जिसके 2028 में आने की उम्मीद है.

Honda ZR V 32

होंडा के भारत में मौजूद पोर्टफोलियो में अभी अमेज़, सिटी और एलिवेट जैसी सेडान और एसयूवी शामिल हैं, और ये सभी यहीं कारें भारत में बनाई जाती हैं. कंपनी ने हाल ही में ZR-V लॉन्च करके अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ाई है; यह ब्रांड की पहली हाइब्रिड एसयूवी है, जिसे भारत में पूरी तरह बनी-बनाई गाड़ी (CBU) के तौर पर लाया गया है.

# Honda Cars India# Honda Cars India Ltd.# Honda Cars India President# Honda Cars India CEO# Toshiyuki Yanagisawa# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई CLA और GLB के उलट, GLA की स्टाइलिंग नई GLC EV से प्रेरित है.
    तीसरी पीढ़ी की मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA को पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ किया गया पेश, EV की रेंज 600 km से ज़्यादा
  • हरिद्वार कांवड़ मेले में मैकलेरन सुपरकार थीम पर बनी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. भगवान शिव की प्रतिमा से सजी इस कांवड़ ने श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
    हरिद्वार कांवड़ मेले में अनोखी कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, करोड़ों की मैकलेरन स्पोर्ट्स कार भी बनी भगवान शिव की यात्रा का हिस्सा!
  • अगर आपके FASTag का बैलेंस कम है या नेगेटिव बैलेंस है, तो अगले टोल प्लाज़ा पर देरी हो सकती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं। जल्द से जल्द FASTag रिचार्ज करने से आप यात्रा के दौरान होने वाली अनावश्यक रुकावटों से बच सकते हैं.
    अगर हाईवे की यात्रा के दौरान आपके FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा?
  • अपने चौथे प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, हंसलपुर फैसिलिटी अब हर साल दस लाख कारें बना सकती है, जिससे यह भारत में एक ही जगह पर पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी साइट बन गई है.
    मारुति सुज़ुकी का हंसलपुर प्लांट, सुज़ुकी का 10 लाख वाहन बनाने वाला पहला वैश्विक प्लांट बना
  • इलेक्ट्रिक एसयूवी के टेस्टिंग मॉडल को भारत में कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है.
    JSW मोटर और चेरी iCar V23 पर आधारित SUV में मिलेगा AWD का विकल्प
  • नई CLA और GLB के उलट, GLA की स्टाइलिंग नई GLC EV से प्रेरित है.
    तीसरी पीढ़ी की मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA को पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ किया गया पेश, EV की रेंज 600 km से ज़्यादा
  • हरिद्वार कांवड़ मेले में मैकलेरन सुपरकार थीम पर बनी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. भगवान शिव की प्रतिमा से सजी इस कांवड़ ने श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
    हरिद्वार कांवड़ मेले में अनोखी कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, करोड़ों की मैकलेरन स्पोर्ट्स कार भी बनी भगवान शिव की यात्रा का हिस्सा!
  • अगर आपके FASTag का बैलेंस कम है या नेगेटिव बैलेंस है, तो अगले टोल प्लाज़ा पर देरी हो सकती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं। जल्द से जल्द FASTag रिचार्ज करने से आप यात्रा के दौरान होने वाली अनावश्यक रुकावटों से बच सकते हैं.
    अगर हाईवे की यात्रा के दौरान आपके FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा?
  • अपने चौथे प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, हंसलपुर फैसिलिटी अब हर साल दस लाख कारें बना सकती है, जिससे यह भारत में एक ही जगह पर पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी साइट बन गई है.
    मारुति सुज़ुकी का हंसलपुर प्लांट, सुज़ुकी का 10 लाख वाहन बनाने वाला पहला वैश्विक प्लांट बना
  • इलेक्ट्रिक एसयूवी के टेस्टिंग मॉडल को भारत में कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है.
    JSW मोटर और चेरी iCar V23 पर आधारित SUV में मिलेगा AWD का विकल्प
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • होंडा कार्स इंडिया ने तोशियुकी यानागिसावा को नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया