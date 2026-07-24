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होंडा ZR-V रिव्यू: जानिये यह किसके लिए है?

होंडा ने भारत में अपनी नई ZR-V को अपने मौजूदा फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर पेश किया है. यह एक CBU और हाइब्रिड गाड़ी है, और यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही उपलब्ध है। लेकिन आखिर यह किसके लिए है?
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • इसकी कीमत लगभग रु.45-50 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है
  • सीमित संख्या में आयात किया जाएगा
  • अपने सेगमेंट में एकमात्र स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्रॉसओवर

होंडा इंडिया को भारत के लिए एक नई फ़्लैगशिप कार मिली है, जो पहली नज़र में 'बहुत कम और बहुत देर से' आई हुई लगती है. सबसे पहले, यह एक CBU (पूरी तरह से बनी-बनाई गाड़ी) होगी, जिससे इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी और यह दमदार 7-सीटर SUV वाले सेगमेंट में आ जाएगी. यह बड़ी तो नहीं है, लेकिन क्या इसमें पावरफ़ुल इंजन और बहुत सारे फ़ीचर्स हैं? दोनों ही नहीं. इसका पावरट्रेन एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, जिसे आम तौर पर स्पोर्टी नहीं माना जाता. और फिर होंडा की वही पुरानी बात है कि वे दिखावटी या भड़कीले फ़ीचर्स देने के बजाय ऐसे फ़ीचर्स देते हैं जो सालों-साल चलते हैं. और आखिर में, इसे सीमित संख्या में ही बेचा जाएगा. लेकिन यही तो मज़ेदार बात है: ZR-V हर किसी के लिए नहीं है.

Honda ZR V 33

क्या आपको CR-V याद है? वह बहुत महंगी थी. सड़क पर उसका दबदबा तो नहीं था, लेकिन वह एक सभ्य गाड़ी थी। भारत में उसे खरीदने वाले बहुत कम लोग थे. लेकिन जिन लोगों ने इसे खरीदा, वे इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं. होंडा की कारों ने इसी तरह अपनी पहचान बनाई है. हो सकता है कि ऊपर से देखने पर ये समझदारी भरा सौदा न लगें, लेकिन अगर आप गहराई से देखें, तो इससे बेहतर समझदारी वाला सौदा आपको नहीं मिलेगा. और ZR-V भी ऐसी ही है.

 

बाहरी डिज़ाइन और स्टाइलिंग

Honda ZR V 32

हो सकता है कि इस पर लोगों की अलग-अलग राय हो, लेकिन ZR-V देखने में बिल्कुल यूरोपियन क्रॉसओवर जैसी लगती है. यह एक मैच्योर गाड़ी लगती है, इसका डिज़ाइन ऐसा है जो लंबे समय तक अच्छा लगेगा, और यह क्रॉसओवर होने के हिसाब से काफ़ी बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि शहर में चलाने में मुश्किल हो. इसके स्लीक हेडलैंप्स इंटरनेशनल-स्पेक सिविक से प्रेरित हैं, जबकि इसका पिछला हिस्सा पहली पीढ़ी की ऑडी Q7 जैसा दिखता है.

Honda ZR V 29

गोल आकार, मासेराती जैसी ग्रिल, दो काम करने वाले एग्जॉस्ट टिप्स, बॉडी के रंग की क्लैडिंग (जो पूरी तरह सफ़ेद रंग में बहुत अच्छी लगती है) और साधारण से दिखने वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलकर ZR-V को एक बहुत ही समझदारी भरा क्रॉसओवर बनाते हैं. इसमें शिकायत करने जैसी कोई खास बात नहीं है. लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात भी नहीं है जिसकी बहुत तारीफ़ की जाए.

 

कैबिन और कंफर्ट

Honda ZR V 9

बाकी होंडा कारों की तरह, ZR-V का कैबिन भी प्रीमियम और मज़बूत लगता है. इसमें चारों तरफ़ सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है. आप जहाँ भी छुएंगे, आपको इसकी बेहतरीन इंजीनियरिंग का एहसास होगा. इसकी आगे की सीटें बड़ी और आरामदायक हैं, जो सही जगहों पर अच्छा सपोर्ट देती हैं. ड्राइवर की सीट से बाहर का नज़ारा भी बहुत साफ़ दिखता है. आप सीट पर काफ़ी नीचे बैठते हैं, जिससे यह बड़ी SUV के बजाय सेडान जैसा एहसास देती है. इसमें भले ही वेंटिलेशन न हो, लेकिन आगे की दोनों सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की सुविधा है. और बाहर का नज़ारा भी बहुत बढ़िया दिखता है.

Honda ZR V 4

इसमें फिजिकल बटन हैं जिन्हें दबाने पर अच्छा एहसास होता है. गियर सेलेक्टर बटन के रूप में है, जो गियर डालकर गाड़ी आगे बढ़ाने के पारंपरिक अनुभव से थोड़ा अलग लगता है. लेकिन यह इस्तेमाल करने में आसान और सरल है, और एक बार आदत हो जाने पर आपसे कोई गलती नहीं होगी.

Honda ZR V 12

दूसरी लाइन की बात करें, तो यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं. सीटें खुद तो नरम और आरामदायक हैं, लेकिन आप काफी नीचे और सीट के अंदर धंसकर बैठते हैं. दूसरी बात, सीटों के नीचे होने और फ़्लोर की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से बैठने का तरीका बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है. इसमें जांघों को नीचे से सहारा (अंडर-थाई सपोर्ट) नहीं मिलता, लेकिन साथ ही होंडा के इंजीनियरों ने इसमें काफ़ी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है. और ये सीटें पूरी तरह फ़्लैट हो जाती हैं, जिससे 380 लीटर का बूट स्पेस बढ़कर 1300 लीटर से ज़्यादा हो जाता है.

 

ड्राइविंग डायनेमिक्स

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साफ़-साफ़ बताऊं तो, हमें BIC पर ZR-V को तीन लैप्स तक चलाने का मौका मिला (बिना मेन स्ट्रेट के), और बीच में एक स्लैलम कोर्स भी था. ZR-V कोई बड़ी कार नहीं है, और यह इसके फ़ायदे में ही जाता है क्योंकि इसे SUV के बजाय सेडान जैसा महसूस कराने के लिए बनाया गया है. इसमें आप बहुत ऊंचाई पर नहीं, बल्कि ज़मीन के करीब बैठते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, अच्छी विज़िबिलिटी की वजह से इसे शहर में चलाना काफ़ी आरामदायक होना चाहिए.

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BIC के बैक स्ट्रेट पर, गीले और हवादार मौसम में भी ZR-V ने लगभग 160 kmph की रफ़्तार पकड़ी, लेकिन उस रफ़्तार तक पहुँचने में उसे थोड़ा समय लगा और इसके 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से काफी शोर भी सुनाई दिया. इसकी एक वजह CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ अक्सर होने वाला 'रबर-बैंड इफ़ेक्ट' हो सकता है. यहाँ इस्तेमाल किए गए स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम को कुछ लैप्स में ज़्यादा आज़माया नहीं जा सका, लेकिन यह एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो बहुत अच्छे तालमेल के साथ और बिना किसी रुकावट के काम करता है. 20 kmpl से ज़्यादा के असल माइलेज से उम्मीद है कि फुल-टैंक ड्राइविंग रेंज 1000 km से ज़्यादा हो जाएगी.

Honda ZR V 4

BIC पर स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा, बिना किसी देरी वाला और सही वज़न वाला लगा, लेकिन ज़ोर से चलाने पर थोड़ा अंडरस्टीयर महसूस हुआ. सड़कों पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए; वहाँ यह बढ़िया, सीधा और घंटों तक चलाने में आसान महसूस होनी चाहिए. ट्रैक की बेहतरीन सड़क पर सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा लगा. लेकिन मेरा अंदाज़ा है (और यह बस एक अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ) कि इसकी राइड वैसी ही होगी जैसी आप वॉल्वो XC60 या मर्सिडीज़ बेन्ज़ GLC जैसी गाड़ियों से उम्मीद करते हैं.

 

निर्णय

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होंडा ZR-V हर किसी के लिए आम मिड-साइज़ क्रॉसओवर नहीं है. भारत में अपने पिछले मॉडल CR-V की तरह ही, यह भी कुछ खास लोगों को ही पसंद आएगी. अच्छी बात यह है कि होंडा इसकी सीमित संख्या ही भारत में ला रही है. CBU (पूरी तरह से बनी-बनाई गाड़ी) होने के कारण इसकी लॉन्चिंग उम्मीद से ज़्यादा कीमत पर होगी, लेकिन इसके बाद होंडा के ग्लोबल पोर्टफोलियो से और भी हाइब्रिड कारें (जिनमें नई जेनरेशन की CR-V भी शामिल है) भारत आ सकेंगी.

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अपने आप में एक शानदार कार होने के बावजूद (इसके इंटरनेशनल सेल्स के आंकड़े इसका सबूत हैं), भारत में ZR-V के लिए ऐसे खरीदार ढूंढना मुश्किल होगा जो इसे खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार हों. और उन खरीदारों के लिए भी यह तय करना मुश्किल होगा कि वे सही कार चुन रहे हैं. बेशक, होंडा की बेजोड़ भरोसेमंदता, ड्राइविंग का शानदार अनुभव और कार के अंदर बिना किसी झंझट वाला अनुभव तो है ही. लेकिन जब आप इतनी कीमत चुकाते हैं जिसमें आपको बड़ी और ज़्यादा फ़ीचर्स वाली कारें मिल सकती हैं, तो यह मौजूदा होंडा मालिकों को अपग्रेड जैसा नहीं लगता, और न ही शानदार माइलेज के अलावा इसमें कोई और खास फ़ायदा दिखता है. तो सवाल यही है – यह कार किसके लिए है?

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