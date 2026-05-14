होंडा 2028 में भारत के सब-4M एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार

होंडा कार्स इंडिया की मूल कंपनी, होंडा मोटर कंपनी ने 2028 में भारतीय बाजार के लिए दो नई पीढ़ी के मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है. वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के दौरान, कंपनी ने 2028 में दो वाहन श्रेणियों में 'रणनीतिक मॉडल' पेश करने की योजना का खुलासा किया - पहला लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट या सब-4 मीटर सेगमेंट और दूसरा बड़ा मिड-साइज़ सेगमेंट. इनमें से एक मॉडल एक बिल्कुल नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी होने की उम्मीद है, जो मारुति ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन और स्कोडा काइलाक जैसी कारों को टक्कर देगी और इस सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाएगी.

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कंपनी ने एक बयान में कहा, "2028 में, होंडा भारतीय बाजार के अनुरूप रणनीतिक मॉडल दो वाहन कैटेगरी में पेश करना शुरू करेगी: 4 मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की कैटेगरी और मध्य आकार की कैटेगरी."

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