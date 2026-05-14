होंडा 2028 में भारत के सब-4M एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
स्कोडानिसान टेक्टॉनमहिंद्रा विजन Tएमजी महामहिम
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
नोर्टनकेटीएमएथरबजाजयामाहा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

होंडा 2028 में भारत के सब-4M एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के अवसर पर, होंडा ने 2028 से भारत में नए सब-4 मीटर और मिड-साइज़ मॉडल पेश करने की योजना का खुलासा किया.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 14, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    होंडा कार्स इंडिया की मूल कंपनी, होंडा मोटर कंपनी ने 2028 में भारतीय बाजार के लिए दो नई पीढ़ी के मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है. वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के दौरान, कंपनी ने 2028 में दो वाहन श्रेणियों में 'रणनीतिक मॉडल' पेश करने की योजना का खुलासा किया - पहला लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट या सब-4 मीटर सेगमेंट और दूसरा बड़ा मिड-साइज़ सेगमेंट. इनमें से एक मॉडल एक बिल्कुल नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी होने की उम्मीद है, जो मारुति ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन और स्कोडा काइलाक जैसी कारों को टक्कर देगी और इस सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाएगी.

     

    यह भी पढ़ें: होंडा सिटी, एलिवेट और अमेज मार्च में भारी छूट के साथ होंगी उपलब्ध

     

    कंपनी ने एक बयान में कहा, "2028 में, होंडा भारतीय बाजार के अनुरूप रणनीतिक मॉडल दो वाहन कैटेगरी में पेश करना शुरू करेगी: 4 मीटर से कम लंबाई वाले वाहनों की कैटेगरी और मध्य आकार की कैटेगरी."

     

    यह एक विकासशील खबर है,अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें.

    # Honda# Honda Cars India Ltd# Honda SUV# Honda SUVs# Honda sub-4m SUV# Honda subcompact SUV# Cars# Auto Industry# Cover Story
    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें
    • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
      2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
      1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 8.55 लाख
      ₹ 19,149/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
      2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
      LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.72 लाख
      ₹ 6,084/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
      2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
      VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.3 लाख
      Spinny
    • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2018 मारुति सुजुकी बलेनो
      Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.26 लाख
      ₹ 9,531/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
      2024 निसान मैग्नाइट
      XE | 2,455 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 5.2 लाख
      ₹ 11,646/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
      2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
      Alpha | 53,003 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 10.44 लाख
      ₹ 22,073/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2021 ह्युंडई क्रेटा,
      2021 ह्युंडई क्रेटा
      1.5 SX | 54,006 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 10.23 लाख
      ₹ 21,638/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
      2023 टाटा पंच
      Camo Adventure A | 28,029 km | पेट्रोल | एएमटी
      Rs. 6.21 लाख
      ₹ 13,898/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2013 ह्युंडई ईलाइट आई20,
      2013 ह्युंडई ईलाइट आई20
      1.2 Sportz | 65,374 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.49 लाख
      Spinny
    • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20,
      2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
      1.2 Magna Plus BS IV | 87,479 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.54 लाख
      ₹ 10,166/माह emi
      Spinny

    लोकप्रिय होंडा मॉडल्स

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • दोनों स्पेशल एडिशन में वेरिएंट के अनुसार खास रंग योजना और ग्राफिक्स दिए गए हैं.
      होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च
    • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
      जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
    • होंडा ने एक नई तकनीक के लिए पेटेंट लिया है, जो ड्राइविंग के दौरान “ब्लाइंड-स्पॉट” (जहां आप किसी वाहन को आसानी से नहीं देख पाते) के खतरे में धीरे-धीरे स्टीयरिंग में सहायता करेगा ताकि दुर्घटना होने से पहले बाइक या वाहन को सुरक्षित दिशा में हिला सके.
      होंडा ने मोटरसाइकिलों के लिए स्टीयरिंग असिस्ट तकनीक का पेटेंट कराया
    • इस सब-कॉम्पैक्ट सेडान को बड़े यात्री सुरक्षा में 28.33/32 अंक तथा बच्चों की सुरक्षा में 40.81/49 अंक प्राप्त हुए.
      होंडा अमेज ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की
    • हाल ही में आयोजित एक तकनीकी कार्यशाला में, होंडा ने मध्यम आकार की कारों के लिए एक नए प्लेटफॉर्म के साथ-साथ अपने बड़े मॉडलों के लिए एक नए युग की हाइब्रिड प्रणाली का भी खुलासा किया, जिसका उद्देश्य प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाना है.
      होंडा ने 2030 तक आने वाले मॉडलों के लिए नई हाइब्रिड और ईवी तकनीकें पेश कीं
    • दोनों स्पेशल एडिशन में वेरिएंट के अनुसार खास रंग योजना और ग्राफिक्स दिए गए हैं.
      होंडा डिओ 125 एक्स-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन हुए लॉन्च
    • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
      जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
    • होंडा ने एक नई तकनीक के लिए पेटेंट लिया है, जो ड्राइविंग के दौरान “ब्लाइंड-स्पॉट” (जहां आप किसी वाहन को आसानी से नहीं देख पाते) के खतरे में धीरे-धीरे स्टीयरिंग में सहायता करेगा ताकि दुर्घटना होने से पहले बाइक या वाहन को सुरक्षित दिशा में हिला सके.
      होंडा ने मोटरसाइकिलों के लिए स्टीयरिंग असिस्ट तकनीक का पेटेंट कराया
    • इस सब-कॉम्पैक्ट सेडान को बड़े यात्री सुरक्षा में 28.33/32 अंक तथा बच्चों की सुरक्षा में 40.81/49 अंक प्राप्त हुए.
      होंडा अमेज ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की
    • हाल ही में आयोजित एक तकनीकी कार्यशाला में, होंडा ने मध्यम आकार की कारों के लिए एक नए प्लेटफॉर्म के साथ-साथ अपने बड़े मॉडलों के लिए एक नए युग की हाइब्रिड प्रणाली का भी खुलासा किया, जिसका उद्देश्य प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाना है.
      होंडा ने 2030 तक आने वाले मॉडलों के लिए नई हाइब्रिड और ईवी तकनीकें पेश कीं
    c&b icon

    भारत में ट्रेंडिंग वाहन

    सभी देखें
    • पत्रिका
    • News
    • होंडा 2028 में भारत के सब-4M एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार