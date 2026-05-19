आधिकारिक तौर पर पेश होने से पहले 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट बिना ढके आई नज़र

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमजीप ग्रैंड वैगनीरहोंडा City New Genहोंडा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
नोर्टनकेटीएमएथरबजाजकेटीएम 390 एसएमसी आर
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

आधिकारिक तौर पर पेश होने से पहले 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट बिना ढके आई नज़र

नई होंडा सिटी में नया फ्रंट लुक, अपडेटेड कैबिन और बदला हुआ टेल लैंप डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसको आधिकारिक तौर पर 22 मई को पेश किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 19, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई ग्रिल और हेडलाइट सेटअप मिलेगा
  • पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
  • बदला हुआ कैबिन में बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी

होंडा सिटी को 2020 में लॉन्च होने के बाद पहली बार एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है. आधिकारिक तौर पर पेश होने से पहले, जिसका आयोजन 22 मई, 2026 को होना है, इस फेसलिफ्ट को बिना किसी ढके डीलरशिप पर पहुंचते हुए देखा गया. नए लुक, अपडेटेड कैबिन और शार्प डिज़ाइन के साथ, नई सिटी के साथ ZR-V हाइब्रिड SUV भी पेश की जाएगी.

Whats App Image 2026 05 18 at 17 02 55

नई सिटी के फ्रंट डिज़ाइन में पहले से ज़्यादा आकर्षक और सुव्यवस्थित हेडलाइट्स प्रमुखता से दिखाई देती हैं, जो पूरे फ्रंट पैनल पर फैली हुई हैं और इनमें ह्यून्दे वरना जैसी कनेक्टेड डीआरएल (डिजिटल लाइट्स) दी गई हैं. हेडलाइट्स पर स्मोक्ड फिनिश के साथ-साथ दो सेगमेंट वाली आइब्रो डीआरएल भी मौजूद हैं.

Whats App Image 2026 05 18 at 17 02 51

सामने की तरफ एक नई चमकदार फिनिश वाली स्प्लिट मेश ग्रिल और बदला हुआ बंपर डिज़ाइन है, जो मौजूदा सिटी के बेहद परिपक्व डिज़ाइन की तुलना में कहीं अधिक स्पोर्टी दिखती है. पीछे की तरफ, टेल लैंप के सिग्नेचर को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें ग्लास को ट्रांसपेरेंट फिनिश दी गई है, जबकि बंपर को भी सामने की तरह ही आक्रामक लुक दिया गया है.

Whats App Image 2026 05 18 at 17 02 50

कैबिन के हिस्से में सबसे बड़ा बदलाव एक बड़ी टचस्क्रीन के रूप में देखने को मिलता है, जिसे उसी स्लॉट में लगाया गया है जहां पहले इंटीग्रेटेड स्क्रीन हुआ करती थी, जिससे यह पूरा प्रयास कुछ हद तक बाद में किया गया लगता है. हमें उम्मीद है कि नई स्क्रीन का यूजर इंटरफेस बेहतर होगा क्योंकि भारत में होंडा की टचस्क्रीन में सबसे बेसिक यूजर इंटरफेस देने की बदनामी है. कैबिन का बाकी हिस्सा अपरिवर्तित है.

Whats App Image 2026 05 18 at 17 02 54

पावरट्रेन विकल्पों में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. 121 हॉर्सपावर और 145 एनएम टॉर्क वाला 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा, 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी उपलब्ध होगा जो ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ 126 हॉर्सपावर की कुल ताकत बनाएगा.

Whats App Image 2026 05 18 at 17 02 50 1

अपडेट के साथ कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लेकिन नई सिटी, सी-सेडान सेगमेंट में ह्यून्दे वरना, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया को टक्कर देती रहेगी.

# honda# honda city E:HEV# honda city# honda city e:hev# honda city price india# honda city facelift# honda city hybrid# honda city india launch# honda city cars india# honda city facelift india# Upcoming Cars# Opinion# New Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 होंडा सिविक,
    2019 होंडा सिविक
    ZX | 38,156 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 12.45 लाख
    ₹ 27,884/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 निसान मैग्नाइट,
    2022 निसान मैग्नाइट
    XV | 50,376 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.37 लाख
    ₹ 12,019/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2016 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 1,07,558 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.7 लाख
    ₹ 8,287/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई सैंट्रो,
    2021 ह्युंडई सैंट्रो
    DX | 76,244 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.06 लाख
    ₹ 9,083/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 रेनो ट्राइबर,
    2022 रेनो ट्राइबर
    RXZ | 37,117 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.16 लाख
    ₹ 10,912/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2016 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 79,343 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.71 लाख
    ₹ 8,299/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन वर्टस,
    2022 फॉक्सवैगन वर्टस
    Highline 1.0 TSI | 11,707 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.34 लाख
    ₹ 25,395/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2025 ह्युंडई क्रेटा,
    2025 ह्युंडई क्रेटा
    1.4 E | 10,360 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 10.38 लाख
    ₹ 23,243/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा टीगोर,
    2022 टाटा टीगोर
    XZ Plus i | 16,894 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 6 लाख
    ₹ 13,438/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 रेनो क्विड,
    2018 रेनो क्विड
    Climber A | 29,965 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.21 लाख
    ₹ 7,179/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के अवसर पर, होंडा ने 2028 से भारत में नए सब-4 मीटर और मिड-साइज़ मॉडल पेश करने की योजना का खुलासा किया.
    होंडा 2028 में भारत के सब-4M एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार
  • सेडान में किए गए दिखने में बदलावों में एक नई ग्रिल, अधिक एंग्यूलर हेडलाइट्स और एक नया डिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर शामिल हैं.
    होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • केवल 63 यूनिट तक सीमित, NA63 एडिशन लेम्बॉर्गिनी के 63वें जन्मदिन का जश्न मनाती है, और इसे विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकी और कनाडाई बाजारों में बेची जाएगी.
    लेम्बॉर्गिनी रेवुएल्टो NA63 ने हासिल की अनोखी और शानदार उपलब्धि, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए
  • ह्यून्दे ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारत में दो नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है.
    ह्यून्दे वित्त वर्ष 2027 में करेगी 2 नई एसयूवी लॉन्च
  • कुछ वर्षों तक कॉन्सेप्ट फेज़ में रहने के बाद, एपिक 19 मई को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने जा रही है, और यहाँ इसके नए कैबिन थीम की एक झलक है.
    स्कोडा एपिक के कैबिन की झलक डिजाइन स्केच में आई नज़र, 19 मई को होगी पेश
  • वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के अवसर पर, होंडा ने 2028 से भारत में नए सब-4 मीटर और मिड-साइज़ मॉडल पेश करने की योजना का खुलासा किया.
    होंडा 2028 में भारत के सब-4M एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार
  • सेडान में किए गए दिखने में बदलावों में एक नई ग्रिल, अधिक एंग्यूलर हेडलाइट्स और एक नया डिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर शामिल हैं.
    होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • केवल 63 यूनिट तक सीमित, NA63 एडिशन लेम्बॉर्गिनी के 63वें जन्मदिन का जश्न मनाती है, और इसे विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकी और कनाडाई बाजारों में बेची जाएगी.
    लेम्बॉर्गिनी रेवुएल्टो NA63 ने हासिल की अनोखी और शानदार उपलब्धि, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए
  • ह्यून्दे ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान भारत में दो नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बनी एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है.
    ह्यून्दे वित्त वर्ष 2027 में करेगी 2 नई एसयूवी लॉन्च
  • कुछ वर्षों तक कॉन्सेप्ट फेज़ में रहने के बाद, एपिक 19 मई को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने जा रही है, और यहाँ इसके नए कैबिन थीम की एक झलक है.
    स्कोडा एपिक के कैबिन की झलक डिजाइन स्केच में आई नज़र, 19 मई को होगी पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • आधिकारिक तौर पर पेश होने से पहले 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट बिना ढके आई नज़र