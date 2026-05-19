आधिकारिक तौर पर पेश होने से पहले 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट बिना ढके आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 19, 2026
हाइलाइट्स
- नई ग्रिल और हेडलाइट सेटअप मिलेगा
- पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
- बदला हुआ कैबिन में बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी
होंडा सिटी को 2020 में लॉन्च होने के बाद पहली बार एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है. आधिकारिक तौर पर पेश होने से पहले, जिसका आयोजन 22 मई, 2026 को होना है, इस फेसलिफ्ट को बिना किसी ढके डीलरशिप पर पहुंचते हुए देखा गया. नए लुक, अपडेटेड कैबिन और शार्प डिज़ाइन के साथ, नई सिटी के साथ ZR-V हाइब्रिड SUV भी पेश की जाएगी.
नई सिटी के फ्रंट डिज़ाइन में पहले से ज़्यादा आकर्षक और सुव्यवस्थित हेडलाइट्स प्रमुखता से दिखाई देती हैं, जो पूरे फ्रंट पैनल पर फैली हुई हैं और इनमें ह्यून्दे वरना जैसी कनेक्टेड डीआरएल (डिजिटल लाइट्स) दी गई हैं. हेडलाइट्स पर स्मोक्ड फिनिश के साथ-साथ दो सेगमेंट वाली आइब्रो डीआरएल भी मौजूद हैं.
सामने की तरफ एक नई चमकदार फिनिश वाली स्प्लिट मेश ग्रिल और बदला हुआ बंपर डिज़ाइन है, जो मौजूदा सिटी के बेहद परिपक्व डिज़ाइन की तुलना में कहीं अधिक स्पोर्टी दिखती है. पीछे की तरफ, टेल लैंप के सिग्नेचर को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें ग्लास को ट्रांसपेरेंट फिनिश दी गई है, जबकि बंपर को भी सामने की तरह ही आक्रामक लुक दिया गया है.
कैबिन के हिस्से में सबसे बड़ा बदलाव एक बड़ी टचस्क्रीन के रूप में देखने को मिलता है, जिसे उसी स्लॉट में लगाया गया है जहां पहले इंटीग्रेटेड स्क्रीन हुआ करती थी, जिससे यह पूरा प्रयास कुछ हद तक बाद में किया गया लगता है. हमें उम्मीद है कि नई स्क्रीन का यूजर इंटरफेस बेहतर होगा क्योंकि भारत में होंडा की टचस्क्रीन में सबसे बेसिक यूजर इंटरफेस देने की बदनामी है. कैबिन का बाकी हिस्सा अपरिवर्तित है.
पावरट्रेन विकल्पों में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. 121 हॉर्सपावर और 145 एनएम टॉर्क वाला 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा, 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी उपलब्ध होगा जो ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ 126 हॉर्सपावर की कुल ताकत बनाएगा.
अपडेट के साथ कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लेकिन नई सिटी, सी-सेडान सेगमेंट में ह्यून्दे वरना, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया को टक्कर देती रहेगी.
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अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 20, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- होंडा सिटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 16.07 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 22, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 27, 2026
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
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- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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- एथर EL01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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