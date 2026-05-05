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स्कोडा एपिक के कैबिन की झलक डिजाइन स्केच में आई नज़र, 19 मई को होगी पेश

कुछ वर्षों तक कॉन्सेप्ट फेज़ में रहने के बाद, एपिक 19 मई को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने जा रही है, और यहाँ इसके नए कैबिन थीम की एक झलक है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 5, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • कैबिन के लिए नया "मॉडर्न सॉलिड" डिज़ाइन मिलता है
  • यह यूरोपियन बाज़ार में स्कोडा की कॉम्पैक्ट सिटी कार होगी
  • यह भारत के लिए एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक वाहन को प्रेरित कर सकती है

स्कोडा 'एपिक' नाम से एक नई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर पेश करने जा रही है. अगर यह नाम आपको जाना-पहचाना लग रहा है, तो इसकी वजह यह है कि चेक कार निर्माता कंपनी ने 2024 में इसी नाम से एक कॉन्सेप्ट कार पेश की थी. अब, कुछ वर्षों के बाद, एपिक का निर्माण शुरू हो रहा है. यह स्कोडा की शहरी पारिवारिक कार सेगमेंट के लिए एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक वाहन है और इसका वैश्विक प्रीमियर 19 मई को ज्यूरिख में होगा. प्रीमियर से पहले, यहां केबिन के डिजाइन का एक स्केच दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस बनाम महिंद्रा एक्सईवी 9S: तीन-रो वाली कौन-सी फैमिली कार आपके लिए रहेगी सही

epiqq

मॉडर्न सॉलिड नाम की एक नई डिज़ाइन दिशा का अनुसरण करते हुए, कैबिन साफ-सुथरा, सुव्यवस्थित और भविष्यवादी दिखता है. डैशबोर्ड में सीधी रेखाएं हैं, साथ ही एक फ्लोटिंग टचस्क्रीन, उसके नीचे कुछ फिजिकल बटन और सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में एक बड़ा फोन होल्डर है. 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील भारत में मिलने वाले स्टीयरिंग व्हील जैसा ही है, और उसके पीछे एक वर्गाकार ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले लगा है.

 

एपिक के प्रोडक्शन वर्जन की लंबाई लगभग 4.1 मीटर होगी और इसमें 475 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा. MEB+ प्लेटफॉर्म और फ्रंट-व्हील ड्राइव के साथ इसकी अनुमानित रेंज 425 किलोमीटर है, जिसमें दो बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं. इसमें DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी, जिससे टॉप मॉडल 23 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाएगा.

 

स्कोडा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रवेश करते समय एपिक का एक भारत स्पेशल वैरिएंट लॉन्च कर सकती है. लेकिन ऐसा काफी बाद में होगा.

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