निसान टेक्टन एसयूवी 9 जुलाई को होगी पेश

निसान की बहुप्रतीक्षित कॉम्पैक्ट एसयूवी, टेक्टन, 9 जुलाई को भारत में अपना वैश्विक शुभारंभ करेगी. 2025 में ग्रेवाइट एमपीवी के साथ पहली बार प्रदर्शित की गई टेक्टन, निसान की रेनॉ की नई डस्टर की प्रतिरूप है. दोनों एसयूवी एक ही आरजीएमपी आर्किटेक्चर साझा करती हैं और साथ ही पावरट्रेन विकल्प और तकनीक भी साझा करेंगी.

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निसान द्वारा जारी की गई एसयूवी की टीज़र तस्वीरों में एसयूवी के डिज़ाइन की झलक दिखाई गई है, जिसमें टेक्टन को एक अनूठा फ्रंट फेसिया दिया गया है. निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी का फ्रंट फेसिया उसके कुछ वैश्विक मॉडलों के अनुरूप होने की संभावना है. टेक्टन में आयताकार एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स होंगी जिनमें उल्टे एल-आकार की डे-टाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट फेसिया की चौड़ाई में फैली एक लाइटबार होगी. ग्रिल पर निसान का प्रमुख लोगो लगा है और इसे हॉरिज़ान्टल रूप से एक ट्रिम एलिमेंट द्वारा दो पार्ट्स में बांटा गया है. बम्पर का डिज़ाइन भी टेक्टन के लिए खास है.

साइड प्रोफाइल में डस्टर से समानताएं स्पष्ट हैं, पीछे का डिजाइन भी कुछ समान एलिमेंट्स को साझा करता है, हालांकि टेक्टन में लाइट बार से जुड़े चौकोर आकार के टेललैंप और एक नया डिजाइन किया गया रियर बम्पर देखने को मिलता है.

टेक्टन का कैबिन डिज़ाइन भी अनोखा होगा. टीज़र से पता चलता है कि इसमें लेयर्ड डिज़ाइन होगा और टचस्क्रीन डस्टर की तरह अलग से नहीं बल्कि सेंटर कंसोल में ही बड़े करीने से इंटीग्रेटेड होगी. कैबिन में ग्लॉस-ब्लैक प्लास्टिक, मेटैलिक ट्रिम इंसर्ट और बॉडी कलर के पैनलिंग का मिश्रण भी देखने को मिलेगा.

मैकेनिकली रूप से, टेक्टन में वही इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है जो नई रेनॉ डस्टर में हैं: 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आएंगे. भविष्य में शक्तिशाली हाइब्रिड पावरट्रेन भी पेश किया जा सकता है.

टेक्टन का निर्माण डस्टर के साथ रेनॉ के चेन्नई स्थित प्लांट में किया जाएगा, और दोनों एसयूवी नए आरजीएमपी प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी.