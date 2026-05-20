शाओमी YU7 GT अब रेसिंग की दुनिया की नई बादशाह बनी, नर्बर्गरिंग SUV का तोड़ा रिकॉर्ड

हम अजीब दौर में जी रहे हैं. अजीब इसलिए क्योंकि हम ऐसे युग में हैं जहाँ एक स्मार्टफोन ब्रांड, जर्मनी के दिग्गज कार निर्माताओं की परफॉर्मेंस एसयूवी को उन्हीं के गढ़, ग्रीन हेल (जर्मनी के गढ़) में शर्मिंदा कर रहा है. शाओमी ने अपनी आगामी YU7 GT इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ नूर्बर्गरिंग एसयूवी लैप रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसने नॉर्डस्क्लिफ़ ट्रैक पर 7 मिनट और 34.93 सेकंड का समय निकालकर ऑडी RS Q8 द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को 1.76 सेकंड से पीछे छोड़ दिया है.

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इस रिकॉर्ड को शाओमी के मुख्य टेस्ट ड्राइवर रेन झोउकान ने बनाया, और यह किसी चीनी ड्राइवर द्वारा आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया पहला नर्बर्गरिंग लैप टाइम है. इस घोषणा का समय भी संयोगवश नहीं है. शाओमी ने YU7 के वैश्विक लॉन्च से कुछ ही दिन पहले इस रिकॉर्ड का खुलासा किया है, जिससे वैश्विक स्तर पेश करने के लिए यह एक आदर्श तैयारी बन गई है.

यह शाओमी का 'रिंग' पर पहला तेज़ लैप नहीं है. इसकी पहली प्रोडक्शन के लिए तैयार EV, SU7 अल्ट्रा सेडान ने बेहद तेज़ 7:04.95 का लैप टाइम दर्ज किया था. इससे पहले, SU7 अल्ट्रा के प्री-प्रोडक्शन प्रोटोटाइप ने अविश्वसनीय रूप से 6:22.09 का समय निकाला था.

YU7 GT की बात करें तो, रिकॉर्ड बनाने वाली यह कार ट्रैक पर चलने के लिए ही बनी है. ऑनबोर्ड फुटेज में पूरी तरह से रोल केज लगा है और पीछे की सीटें नहीं हैं, जिसका मकसद वजन कम करना और मजबूती बढ़ाना है. शाओमी का कहना है कि SUV में एक वैकल्पिक ट्रैक पैकेज दिया गया है, जिसकी जानकारी आधिकारिक लॉन्च के दौरान दी जाएगी. YU7 GT में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप होने की उम्मीद है, जो लगभग 990hp की ताकत पैदा करेगी.

रिपोर्ट्स में 300 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति का दावा किया गया है और नूरबर्गिंग के फुटेज को देखते हुए, जिसमें जीपीएस द्वारा सत्यापित 299 किमी प्रति घंटे की गति दिखाई गई है, यह आंकड़ा पूरी तरह से विश्वसनीय लगता है. संभवतः इसमें 101.7 किलोवाट की बैटरी लगी होगी, जिसकी चीनी CLTC साइकिल के तहत 705 किमी तक की रेंज का दावा किया गया है. वास्तविक आंकड़े जाहिर तौर पर कम होंगे, लेकिन फिर भी यह प्रभावशाली होगी.

नूरबर्गिंग लैप रिकॉर्ड पर कभी पोर्श, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-एएमजी और लैम्बॉर्गिनी जैसी कंपनियों का दबदबा था. अब, एक तकनीकी दिग्गज द्वारा समर्थित एक चीनी इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और जीत हासिल कर रहा है, और पारंपरिक परफॉर्मेंस ब्रांडों के लिए सबसे डरावनी बात यह है कि तकनीकी कंपनियां बहुत तेजी से सीख रही हैं.