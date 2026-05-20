मैनुअल ट्रांसमिशन वाली BMW M3 CS पेश हुई
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 20, 2026
हाइलाइट्स
- पहली बार पेश की गई M3 CS, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है
- इसमें 473 bhp का ट्विन-टर्बो इनलाइन-सिक्स इंजन लगा है
- यह केवल अमेरिका और कनाडा के बाजारों में ही उपलब्ध है
छठी पीढ़ी (G80) की BMW M3 को विदाई देते हुए, जर्मन निर्माता ने सीमित संख्या में M3 CS Handschalter को पेश किया है. जर्मन भाषा में “Handschalter” का अर्थ है ‘मैनुअल शिफ्ट’, और जैसा कि नाम से पता चलता है, इस खास वैरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे यह मैनुअल गियरबॉक्स वाला पहला M3 CS बन गया है. हालांकि, यह केवल अमेरिका और कनाडा में ही बेचा जाएगा.
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इसमें 3.0 लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-सिक्स इंजन लगा है, जो 473 बीएचपी की ताकत और 550 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध, बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह कार 4.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि एम ड्राइवर पैकेज के साथ इसकी अधिकतम गति 290 किमी प्रति घंटे है.
BMW M ने इस वैरिएंट के लिए चेसिस को भी विशेष रूप से बदला है. स्टीयरिंग, सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मैनुअल गियरबॉक्स और रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के अनुरूप बनाया गया है. स्टैंडर्ड M3 की तुलना में, हैंड्सचल्टर 6 मिमी नीचे है और इसमें दमदार M4 CSL से डैम्पर और सहायक स्प्रिंग भी लिए गए हैं.
इस स्पेशल एडिशन मॉडल में वजन कम करने पर खास ध्यान दिया गया है. बीएमडब्ल्यू ने इसके बाहरी और अंदरूनी हिस्सों में, छत, बोनट, स्प्लिटर, रियर डिफ्यूज़र, स्पॉइलर और सेंटर कंसोल सहित, कार्बन फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (सीएफआरपी) का व्यापक रूप से उपयोग किया है. स्टैंडर्ड एम कार्बन बकेट सीट्स और टाइटेनियम रियर साइलेंसर भी वजन कम करने में योगदान देते हैं.
बीएमडब्ल्यू के अनुसार, एम3 सीएस हैंड्सचैल्टर का वजन स्टैंडर्ड मैनुअल एम3 से 19 किलोग्राम कम है. वैकल्पिक कार्बन सिरेमिक ब्रेक का विकल्प चुनने वाले ग्राहक 14 किलोग्राम और वजन कम कर सकते हैं. कार में परफॉर्मेंस-फोकस्ड या ट्रैक-ओरिएंटेड टायरों से लैस फोर्ज्ड अलॉय व्हील लगे हैं, जबकि एम कंपाउंड ब्रेक स्टैंडर्ड रूप से आते हैं. कार्बन सिरेमिक ब्रेक एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में उपलब्ध हैं.
देखने में, हैंड्सचैल्टर जानी-पहचानी सीएस शैली को बरकरार रखती है, जिसमें कार्बन फाइबर की स्पष्ट डिटेलिंग, चमकदार काले रंग के एक्सेंट और लाल हाइलाइट्स वाली फ्रेमलेस किडनी ग्रिल शामिल हैं. हालांकि, सबसे खास बात पीले रंग की डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं, जो बीएमडब्ल्यू की जीटी रेस कारों से प्रेरित हैं.
कैबिन के अंदर, मुगेलो रेड एक्सेंट के साथ ब्लैक मेरिनो लेदर अपहोल्स्ट्री, एक हीटेड अल्कांतारा स्टीयरिंग व्हील और बीएमडब्ल्यू का एम ड्राइव प्रो पैकेज मिलता है, जिसमें ट्रैक ड्राइविंग के लिए एम ड्रिफ्ट एनालाइजर और एम लैपटाइमर जैसे फीचर्स शामिल हैं.
बीएमडब्ल्यू एम3 सीएस हैंड्सचाल्टर को चार रंगों में पेश करेगी, जिनमें आइल ऑफ मैन ग्रीन मेटैलिक और ब्लैक सैफायर मेटैलिक शामिल हैं, साथ ही पुराने एम3 जेनरेशन से प्रेरित वैकल्पिक इमोला रेड II और टेक्नो वायलेट मेटैलिक शेड्स भी उपलब्ध होंगे.
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