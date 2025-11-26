पत्रिकायूज़्ड कार्स
BMW Z4 की विदाई तय, कंपनी ने पेश किया कन्वर्टिबल 2 सीटर का अंतिम मॉडल

बीएमडब्ल्यू ने लिमिटेड एडिशन के साथ Z4 को विदाई दी है, जिसमें खास रंग-रोगन है तथा अधिकांश वैकल्पिक फीचर्स भी उपलब्ध हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • तीसरी पीढ़ी की BMW Z4 का अंतिम वैरिएंट उपलब्ध
  • Z4 के सभी वैरिएंट्स में मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प उपलब्ध
  • मार्च 2026 में निर्माण पूरा होगा

बीएमडब्ल्यू Z4 का निर्माण पूरा करने की तैयारी कर रही है, और ब्रांड अपने रोडस्टर को सीमित-रन फ़ाइनल एडिशन के रूप में विदाई दे रहा है. मार्च 2026 में निर्माण बंद करने के लिए तैयार है, यह 2-सीट वाली कन्वर्टिबल, जो अब अपनी तीसरी पीढ़ी में है, आखिरी बार अपना जलवा बिखेरती दिखेगी.

BMW Z4 Final Edition 1

फ़ाइनल एडिशन में डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस मॉडल के लिए उपलब्ध लगभग सभी वैकल्पिक अतिरिक्त फ़ीचर्स को एक साथ जोड़ा गया है. इसमें एक विशेष फ्रोज़न मैट ब्लैक पेंट फ़िनिश है, जिसे BMW के शैडोलाइन ट्रिम के साथ जोड़ा गया है. हालाँकि, बिना किसी अतिरिक्त लागत के Z4 के किसी भी नियमित रंग को चुनने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है. रेड एम स्पोर्ट ब्रेक, मशीनी सतहों वाले 19 और 20 इंच के पहिए, और मूनलाइट ब्लैक सॉफ्ट टॉप बाहरी अपडेट को और भी बेहतर बनाते हैं.

BMW Z4 Final Edition 4

कैबिन की बात करें तो, डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, दरवाज़ों और वर्नास्का लेदर और अल्कांतारा से सजी एम स्पोर्ट सीटों पर लाल कंट्रास्ट सिलाई की बदौलत कैबिन को और भी स्पोर्टी लुक मिलता है. स्टीयरिंग व्हील पर भी लाल रंग के एक्सेंट के साथ अल्कांतारा रंग का इस्तेमाल किया गया है, और नक्काशीदार डोर-सिल प्लेट्स फ़ाइनल एडिशन की पहचान हैं. पैकेज में प्रीमियम साउंड सिस्टम, अतिरिक्त ड्राइवर-असिस्टेंस तकनीक और अन्य अपग्रेड जैसे फ़ीचर भी शामिल हैं जो आमतौर पर वैकल्पिक होते हैं.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 के पहले 9 महीनों में 11,978 वाहनों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार बिक्री दर्ज की

 

वैश्विक स्तर पर, बीएमडब्ल्यू अपनी पूरी Z4 लाइनअप में फ़ाइनल एडिशन उपलब्ध करा रही है: 194 bhp sDrive20i और 255 bhp sDrive30i से लेकर 335 bhp M40i तक. इनमें से कोई खरीदने वाले ग्राहक 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से चुन सकेंगे.

BMW Z4 Final Edition 2

कितनी कारों का निर्माण किया जाएगा फिलहाल इसे छुपाया गया है, लेकिन बीएमडब्ल्यू का कहना है कि जनवरी 2026 के अंत से कुछ समय के लिए ऑर्डर बुक खुलेंगे. उसके बाद, Z4 नामप्लेट आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाएगी, कम से कम तीसरी पीढ़ी के मॉडल के लिए. वर्तमान पीढ़ी, जिसको 2018 में पेश किया गया था और जिसे टोयोटा के साथ मिलकर सुप्रा के लिए विकसित किया गया था, बाज़ार में आधे दशक से ज़्यादा समय के बाद अपना दौर पूरा करेगी.

# BMW# BMW Z4# BMW India# BMW Z4 Final Edition# BMW Z4 M40i# Z4# BMW Z4 Axed# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प
  • अपने नये इलेक्ट्रिक वाहन XEV 9s के लॉन्च से कुछ दिन पहले, महिंद्रा ने पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशनों के अपने नेटवर्क की घोषणा की है.
    महिंद्रा ने अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, दो स्टेशन हुए शुरू
  • फोक्सवैगन समूह ने भारतीय बाज़ार में 2001 में कारों का स्थानीय निर्माण शुरू किया था.
    स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया ने 20 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
  • भविष्य की हेलो कार भी जी.टी. रेसिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करेगी.
    मैग्मा GT कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा, जेनेसिस की नई मिड-इंजन सुपरकार लाइन की तैयारी
  • झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
    26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
