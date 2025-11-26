BMW Z4 की विदाई तय, कंपनी ने पेश किया कन्वर्टिबल 2 सीटर का अंतिम मॉडल

बीएमडब्ल्यू Z4 का निर्माण पूरा करने की तैयारी कर रही है, और ब्रांड अपने रोडस्टर को सीमित-रन फ़ाइनल एडिशन के रूप में विदाई दे रहा है. मार्च 2026 में निर्माण बंद करने के लिए तैयार है, यह 2-सीट वाली कन्वर्टिबल, जो अब अपनी तीसरी पीढ़ी में है, आखिरी बार अपना जलवा बिखेरती दिखेगी.

फ़ाइनल एडिशन में डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस मॉडल के लिए उपलब्ध लगभग सभी वैकल्पिक अतिरिक्त फ़ीचर्स को एक साथ जोड़ा गया है. इसमें एक विशेष फ्रोज़न मैट ब्लैक पेंट फ़िनिश है, जिसे BMW के शैडोलाइन ट्रिम के साथ जोड़ा गया है. हालाँकि, बिना किसी अतिरिक्त लागत के Z4 के किसी भी नियमित रंग को चुनने का विकल्प अभी भी उपलब्ध है. रेड एम स्पोर्ट ब्रेक, मशीनी सतहों वाले 19 और 20 इंच के पहिए, और मूनलाइट ब्लैक सॉफ्ट टॉप बाहरी अपडेट को और भी बेहतर बनाते हैं.

कैबिन की बात करें तो, डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, दरवाज़ों और वर्नास्का लेदर और अल्कांतारा से सजी एम स्पोर्ट सीटों पर लाल कंट्रास्ट सिलाई की बदौलत कैबिन को और भी स्पोर्टी लुक मिलता है. स्टीयरिंग व्हील पर भी लाल रंग के एक्सेंट के साथ अल्कांतारा रंग का इस्तेमाल किया गया है, और नक्काशीदार डोर-सिल प्लेट्स फ़ाइनल एडिशन की पहचान हैं. पैकेज में प्रीमियम साउंड सिस्टम, अतिरिक्त ड्राइवर-असिस्टेंस तकनीक और अन्य अपग्रेड जैसे फ़ीचर भी शामिल हैं जो आमतौर पर वैकल्पिक होते हैं.

वैश्विक स्तर पर, बीएमडब्ल्यू अपनी पूरी Z4 लाइनअप में फ़ाइनल एडिशन उपलब्ध करा रही है: 194 bhp sDrive20i और 255 bhp sDrive30i से लेकर 335 bhp M40i तक. इनमें से कोई खरीदने वाले ग्राहक 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से चुन सकेंगे.

कितनी कारों का निर्माण किया जाएगा फिलहाल इसे छुपाया गया है, लेकिन बीएमडब्ल्यू का कहना है कि जनवरी 2026 के अंत से कुछ समय के लिए ऑर्डर बुक खुलेंगे. उसके बाद, Z4 नामप्लेट आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाएगी, कम से कम तीसरी पीढ़ी के मॉडल के लिए. वर्तमान पीढ़ी, जिसको 2018 में पेश किया गया था और जिसे टोयोटा के साथ मिलकर सुप्रा के लिए विकसित किया गया था, बाज़ार में आधे दशक से ज़्यादा समय के बाद अपना दौर पूरा करेगी.