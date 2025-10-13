बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 के पहले 9 महीनों में 11,978 वाहनों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार बिक्री दर्ज की

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ई कॉन्सेप्टस्कोडा एलरोकमहिंद्रा एक्सयूवी.ई9महिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएसओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 के पहले 9 महीनों में 11,978 वाहनों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार बिक्री दर्ज की

2025 की तीसरी तिमाही में बिक्री 4,204 यूनिट्स रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 13, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • X1 लाइन-अप में सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बनी हुई है
  • 3 सीरीज़ ने 5 सीरीज़ की जगह सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान का स्थान ले लिया है
  • कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 20% से ज़्यादा है

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कैलेंडर वर्ष 2025 में अपनी मज़बूत वृद्धि दर जारी रखी है और सितंबर में समाप्त तीन तिमाहियों में 11,978 कारों और एसयूवी की बिक्री के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की है. यह पिछले वर्ष की इसी नौ महीने की अवधि की तुलना में 13% की वार्षिक वृद्धि है, जिससे ब्रांड बिक्री के मामले में एक और सर्वश्रेष्ठ वर्ष दर्ज करने की स्थिति में है. कैलेंडर वर्ष 2024 में 15,721 कारों और एसयूवी की बिक्री हुई.

 

यह भी पढ़ें: 2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़

 

बिक्री विभाजन की बात करें तो, 9 महीनों में बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की बिक्री 11,510 यूनिट्स की रही, जबकि मिनी की बिक्री 468 यूनिट्स की रही.

BMW 2 GC 9

2025 की तीसरी तिमाही में बिक्री 4,204 यूनिट रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक है, और बीएमडब्ल्यू ने जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद मांग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है. इस तिमाही में व्यक्तिगत ब्रांड की बिक्री 4,033 बीएमडब्ल्यू और 171 मिनी रही. बीएमडब्ल्यू ने सितंबर 2025 के लिए अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री की भी सूचना दी, हालाँकि बिक्री के कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए.

 

ईवी की मजबूत मांग

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत मांग की रिपोर्ट जारी रखी है और सितंबर 2025 तक बीएमडब्ल्यू और मिनी ब्रांड्स की 2,509 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. यह साल-दर-साल 246% की वृद्धि दर्शाता है, और अब तक कैलेंडर वर्ष में बेचे गए सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 21% है. जुलाई-सितंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल 1,187 यूनिट्स की रही. बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार करने की भी सूचना दी है.

BMW i X1 Web 18

व्यक्तिगत बिक्री की बात करें तो इसमें, iX1 बीएमडब्ल्यू की ईवी सीरीज़ में अग्रणी बनी हुई है, जिसके बाद ब्रांड की प्रमुख इलेक्ट्रिक सेडान i7 का स्थान है.

 

लॉन्ग व्हीलबेस वाली कारों की बिक्री में 50% हिस्सेदारी; 3 सीरीज सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान

बीएमडब्ल्यू ने 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, 7 सीरीज़/i7 और iX1 सहित अपनी लॉन्ग व्हीलबेस कारों की रेंज की मांग में भी वृद्धि दर्ज की है. कंपनी ने बताया कि 2025 की तीसरी तिमाही के अंत तक भारतीय बाजार में बिकने वाली सभी कारों में लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल की हिस्सेदारी 50% होगी, जो 2025 की दूसरी तिमाही के अंत तक 47% थी. 2025 के 9 महीनों में कुल बिक्री 5,720 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 169% अधिक है.

BMW 7 series

सेडान बाज़ार में, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ ने 5 सीरीज़ की जगह कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बना लिया, जिसकी साल भर में बिकने वाली सभी कारों में 16% हिस्सेदारी रही. इससे पहले, 2025 की पहली छमाही तक बीएमडब्ल्यू के सेडान बिक्री चार्ट में 5 सीरीज़ सबसे आगे थी.

 

एसयूवी की बिक्री में 19% की वृद्धि

BMW X1 STATIC 2

एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो, समूह ने साल-दर-साल 19% की वृद्धि दर्ज की और 7,040 यूनिट्स की बिक्री की. कंपनी की कुल कार बिक्री में एसयूवी का हिस्सा 59% रहा, जिसमें X1 30% से अधिक बिक्री हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रही. वहीं, X7 दूसरे स्थान पर रही.

# BMW India# BMW# BMW sales# BMW India sales# BMW Sales September 2025# Cars# sales figures# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई ऑल-इलेक्ट्रिक क्विड में अपडेटेड स्टाइलिंग और 11 ADAS फीचर्स दिए गए हैं.
    नई रेनॉ क्विड ई-टेक से पर्दा उठा, ADAS के साथ मिली 250 किमी की रेंज
  • जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
    एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची
  • टेस्ला के भारत बुकिंग पेज पर अब मॉडल Y लॉन्ग रेंज के लिए उल्लेखनीय रूप से अधिक रेंज लिस्टेड है, जो संभवतः नए, अधिक ऊर्जा-डेंस बैटरी पैक के कारण है.
    नई टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज भारत की वेबसाइट पर हुई सूचीबद्ध, मिलेगा ज्यादा रेंज
  • किआ इंडिया ने कारेंज लाइनअप को नए HTK+ और HTX(O) वेरिएंट के साथ अपडेट किया है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल ऑटोमैटिक ट्रिम्स में छह-सीटर कॉन्फ़िगरेशन पेश किया गया है.
    किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया
  • 2025 थार में रॉक्स से प्रेरित एक बड़ा कैबिन बदलाव, नए रंग और अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल हैं. अपडेटेड थार में क्या नया है और क्या नहीं, आइए जानते हैं.
    2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर
  • नई ऑल-इलेक्ट्रिक क्विड में अपडेटेड स्टाइलिंग और 11 ADAS फीचर्स दिए गए हैं.
    नई रेनॉ क्विड ई-टेक से पर्दा उठा, ADAS के साथ मिली 250 किमी की रेंज
  • जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
    एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची
  • टेस्ला के भारत बुकिंग पेज पर अब मॉडल Y लॉन्ग रेंज के लिए उल्लेखनीय रूप से अधिक रेंज लिस्टेड है, जो संभवतः नए, अधिक ऊर्जा-डेंस बैटरी पैक के कारण है.
    नई टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज भारत की वेबसाइट पर हुई सूचीबद्ध, मिलेगा ज्यादा रेंज
  • किआ इंडिया ने कारेंज लाइनअप को नए HTK+ और HTX(O) वेरिएंट के साथ अपडेट किया है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल ऑटोमैटिक ट्रिम्स में छह-सीटर कॉन्फ़िगरेशन पेश किया गया है.
    किआ ने नए ट्रिम्स और 6-सीटर वैरिएंट के साथ कारेंज क्लैविस लाइन-अप का विस्तार किया
  • 2025 थार में रॉक्स से प्रेरित एक बड़ा कैबिन बदलाव, नए रंग और अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल हैं. अपडेटेड थार में क्या नया है और क्या नहीं, आइए जानते हैं.
    2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 के पहले 9 महीनों में 11,978 वाहनों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार बिक्री दर्ज की