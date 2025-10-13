बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 के पहले 9 महीनों में 11,978 वाहनों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार बिक्री दर्ज की
हाइलाइट्स
- X1 लाइन-अप में सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बनी हुई है
- 3 सीरीज़ ने 5 सीरीज़ की जगह सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान का स्थान ले लिया है
- कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 20% से ज़्यादा है
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कैलेंडर वर्ष 2025 में अपनी मज़बूत वृद्धि दर जारी रखी है और सितंबर में समाप्त तीन तिमाहियों में 11,978 कारों और एसयूवी की बिक्री के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की है. यह पिछले वर्ष की इसी नौ महीने की अवधि की तुलना में 13% की वार्षिक वृद्धि है, जिससे ब्रांड बिक्री के मामले में एक और सर्वश्रेष्ठ वर्ष दर्ज करने की स्थिति में है. कैलेंडर वर्ष 2024 में 15,721 कारों और एसयूवी की बिक्री हुई.
बिक्री विभाजन की बात करें तो, 9 महीनों में बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की बिक्री 11,510 यूनिट्स की रही, जबकि मिनी की बिक्री 468 यूनिट्स की रही.
2025 की तीसरी तिमाही में बिक्री 4,204 यूनिट रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक है, और बीएमडब्ल्यू ने जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद मांग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है. इस तिमाही में व्यक्तिगत ब्रांड की बिक्री 4,033 बीएमडब्ल्यू और 171 मिनी रही. बीएमडब्ल्यू ने सितंबर 2025 के लिए अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री की भी सूचना दी, हालाँकि बिक्री के कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए.
ईवी की मजबूत मांग
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत मांग की रिपोर्ट जारी रखी है और सितंबर 2025 तक बीएमडब्ल्यू और मिनी ब्रांड्स की 2,509 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. यह साल-दर-साल 246% की वृद्धि दर्शाता है, और अब तक कैलेंडर वर्ष में बेचे गए सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 21% है. जुलाई-सितंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल 1,187 यूनिट्स की रही. बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार करने की भी सूचना दी है.
व्यक्तिगत बिक्री की बात करें तो इसमें, iX1 बीएमडब्ल्यू की ईवी सीरीज़ में अग्रणी बनी हुई है, जिसके बाद ब्रांड की प्रमुख इलेक्ट्रिक सेडान i7 का स्थान है.
लॉन्ग व्हीलबेस वाली कारों की बिक्री में 50% हिस्सेदारी; 3 सीरीज सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान
बीएमडब्ल्यू ने 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, 7 सीरीज़/i7 और iX1 सहित अपनी लॉन्ग व्हीलबेस कारों की रेंज की मांग में भी वृद्धि दर्ज की है. कंपनी ने बताया कि 2025 की तीसरी तिमाही के अंत तक भारतीय बाजार में बिकने वाली सभी कारों में लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल की हिस्सेदारी 50% होगी, जो 2025 की दूसरी तिमाही के अंत तक 47% थी. 2025 के 9 महीनों में कुल बिक्री 5,720 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 169% अधिक है.
सेडान बाज़ार में, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ ने 5 सीरीज़ की जगह कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बना लिया, जिसकी साल भर में बिकने वाली सभी कारों में 16% हिस्सेदारी रही. इससे पहले, 2025 की पहली छमाही तक बीएमडब्ल्यू के सेडान बिक्री चार्ट में 5 सीरीज़ सबसे आगे थी.
एसयूवी की बिक्री में 19% की वृद्धि
एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो, समूह ने साल-दर-साल 19% की वृद्धि दर्ज की और 7,040 यूनिट्स की बिक्री की. कंपनी की कुल कार बिक्री में एसयूवी का हिस्सा 59% रहा, जिसमें X1 30% से अधिक बिक्री हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रही. वहीं, X7 दूसरे स्थान पर रही.
