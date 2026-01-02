पत्रिकायूज़्ड कार्स
दिसंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री: ज्यादातर ब्रांडों ने दर्ज की वृद्धि

2025 के आखिरी महीने में, अधिकांश दोपहिया वाहन निर्माताओं ने मजबूत वृद्धि दर्ज की.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रॉयल एनफील्ड ने शानदार बिक्री दर्ज की
  • हीरो मोटोकॉर्प ने 45 लाख से अधिक यूनिट्स की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया
  • टीवीएस मोटर कंपनी की बिक्री में 48% की वृद्धि हुई

भारत के दोपहिया वाहन निर्माताओं ने साल के आखिरी महीने में बिक्री के मिले-जुले आंकड़े दर्ज किए. हालांकि 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दर कम होने से मांग बढ़ी और बिक्री में मजबूती आई, लेकिन कुछ ब्रांडों की बिक्री पर साल के आखिरी महीने में कुछ दबाव देखने को मिला. रॉयल एनफील्ड की बिक्री में दिसंबर 2025 में भी वृद्धि जारी रही, जबकि हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो की बिक्री में इस महीने सुस्ती दिखी. आइये देखते हैं कि दिसंबर 2025 में विभिन्न ब्रांडों का प्रदर्शन कैसा रहा.

 

यह भी पढ़ें: FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म

2025 Hero Xoom 160 red m1

हीरो मोटोकॉर्प

भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने दिसंबर 2025 में 4,56,479 यूनिट्स की डिलेवरी दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 40% की वृद्धि है. पिछले साल इसी महीने में हीरो मोटोकॉर्प ने 3,24,906 यूनिट्स की डिलेवरी की थी. घरेलू बाजार में इस महीने 4,19,243 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 2,94,152 यूनिट्स थी. दिसंबर 2025 में हीरो ने विदेशी बाजारों में 37,236 यूनिट्स की डिलेवरी की, जो दिसंबर 2024 में हुई 30,754 यूनिट्स की तुलना में 21% की वृद्धि है. कंपनी के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में पेट्रोल स्कूटरों की बिक्री में 45% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें हीरो के स्कूटर मॉडल, जैसे कि डेस्टिनी 110, डेस्टिनी 125, ज़ूम 125 और ज़ूम 160 का अहम योगदान रहा.

TVS Raider 125 Image 2

टीवीएस मोटर कंपनी

दिसंबर 2025 में, टीवीएस मोटर कंपनी ने दोपहिया वाहनों की बिक्री में 48% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जो दिसंबर 2024 में 3,12,002 यूनिट से बढ़कर दिसंबर 2025 में 4,61,071 यूनिट हो गई. घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में 54% की वृद्धि हुई, जो दिसंबर 2024 में 2,15,075 यूनिट से बढ़कर दिसंबर 2025 में 3,30,362 यूनिट हो गई. टीवीएस मोटर कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 77% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो दिसंबर 2024 में 20,171 यूनिट से बढ़कर दिसंबर 2025 में 35,605 यूनिट हो गई. कंपनी के दोपहिया वाहनों के निर्यात में 35% की वृद्धि हुई, जो दिसंबर 2024 में 96,927 यूनिट से बढ़कर दिसंबर 2025 में 1,30,709 यूनिट हो गया.

2024 Royal Enfield classic 350 m1

रॉयल एनफील्ड

रॉयल एनफील्ड ने दिसंबर 2025 में मासिक बिक्री में 30% की वृद्धि दर्ज की. कुल मासिक बिक्री 1 लाख से ऊपर रही, दिसंबर 2025 में 1,03,574 मोटरसाइकिलें भेजी गईं, जिनमें से 93,177 मोटरसाइकिलें घरेलू बाजार में बिकीं और 10,397 मोटरसाइकिलें निर्यात की गईं. 2025 में कुल वार्षिक बिक्री मजबूत बनी रही, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9,21,098 मोटरसाइकिलें बेची गईं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 7,27,077 थी. 2025 में, रॉयल एनफील्ड ने घरेलू बिक्री में 26% की वृद्धि दर्ज की, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि अप्रैल-दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान निर्यात में 34% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 74,221 मोटरसाइकिलों से बढ़कर इस वर्ष 99,190 मोटरसाइकिलें हो गई.

2026 Bajaj Pulsar 150 launched gets LED headlight new colours 2

बजाज ऑटो

भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्यातक कंपनी ने दिसंबर 2025 में निर्यात में 24% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है. पिछले वर्ष इसी महीने में 1,43,838 मोटरसाइकिलें बिकी थीं, जबकि दिसंबर 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,78,125 हो गई. कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री में 14% की वृद्धि दर्ज की गई और दिसंबर 2025 में यह 3,10,353 तक पहुंच गई, जबकि घरेलू बिक्री पिछले वर्ष इसी महीने के 1,28,335 मोटरसाइकिलों की तुलना में लगभग स्थिर रही और 1,32,228 मोटरसाइकिलें बिकीं. अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि में, बजाज ऑटो ने कुल 31,50,161 दोपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 30,38,746 यूनिट्स से अधिक है. इस अवधि के दौरान निर्यात में 16% की वृद्धि हुई, लेकिन घरेलू बिक्री अप्रैल-दिसंबर 2024 की अवधि में 18,07,153 इकाइयों से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2025 की अवधि में 17,27,128 यूनिट्स रह गई, यानी इसमें 4% की गिरावट आई.

 

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • नया HX5+ वैरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वैरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
    FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म
  • कार निर्माता कंपनी ने कहा कि क्रेटा डीजल की बिक्री कुल बिकने वाली / में से 40% से अधिक है, जबकि पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी 30% अधिक है.
    ह्यून्दे क्रेटा की बिक्री ने 2025 में 2 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • वी-ग्रीन के मालिक विंग्रुप कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और विनफास्ट के संस्थापक फाम न्हाट वुओंग हैं.
    विनफास्ट की वी-ग्रीन ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ साझेदारी की
  • कावासाकी ने अपनी 650सीसी मोटरसाइकिल रेंज को E20 ईंधन के अनुकूल बनाकर अपडेट किया है और नए पेंट विकल्प भी पेश कर रही है.
    2026 कावासाकी वर्सेस 650, वल्कन एस और Z650RS E20 कंप्लायंट इंजन के साथ हुईं लॉन्च
  • एक्सडियावेल V4 और डियावेल रेंज में एक क्रूज़र के रूप में आती है और इसे मानक मॉडल के साथ बेचा जाएगा.
    डुकाटी एक्सडियावेल V4 भारत में रु.30.89 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
