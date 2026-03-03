भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मर्सिडीज़-बेंज़ New V-Classऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीसिट्रॉन New Aircross
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने

डुकाटी डेस्मो450 MX को भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, संभवतः मार्च 2026 के अंत तक.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 3, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक दिखाई गई
  • डुकाटी इंडिया भारत में डेस्मो450 MX लॉन्च करेगी
  • डेस्मो450 MX के मार्च 2026 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है

ऐसा लगता है कि डुकाटी इंडिया ने आखिरकार भारत में अपनी मोटोक्रॉस बाइक, डुकाटी डेस्मो450 एमएक्स को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनलों पर डुकाटी 450 मोटोक्रॉस की एक टीज़र इमेज जारी की है, जिससे संकेत मिलता है कि डेस्मो450 MX जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है. जैसा कि नाम से पता चलता है, इस बाइक में 450 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसमें डुकाटी का डेस्मोड्रोमिक वॉल्व सिस्टम है.

undefined

यह भी पढ़ें: डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश

Ducati Desmo450 MX m2

वैश्विक बाजार के लिए डुकाटी की पहली प्रोडक्शन मोटोक्रॉस मोटरसाइकिल, डुकाटी की फैक्ट्री मोटोक्रॉस टीम की बाइक पर आधारित है, जिसने 2024 की इतालवी मोटोक्रॉस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था.

Ducati s First Production Motocross Bike Makes World Debut Named Desmo450 MX 1

बाजार में बिकने वाली कई अन्य मोटोक्रॉस बाइकों की तरह, डेस्मो450 एमएक्स को सड़कों पर चलाना कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसका उपयोग केवल बंद सर्किटों में ही किया जा सकता है. दिखने में, बाइक का डिज़ाइन न्यूनतम है और इसमें बहुत कम बॉडी पैनल हैं, जो एक हल्की ऑफ-रोड मशीन होने के इसके स्वरूप के अनुरूप है. सामने की ओर मोटोक्रॉस बाइकों की खास "चोंच" जैसी आकृति है, और एक सिंगल-पीस सीट है जो मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक तक फैली हुई है.

Ducati s First Production Motocross Bike Makes World Debut Named Desmo450 MX 2

450 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन 9,400 आरपीएम पर 64 बीएचपी की ताकत और 7,500 आरपीएम पर 53.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इंजन में टाइटेनियम इनटेक वॉल्व और स्टील एग्जॉस्ट वॉल्व लगे हैं और इसकी अधिकतम रेव लिमिट 11,900 आरपीएम है. इंजन को क्विकशिफ्टर से लैस 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इंजन हल्के एल्यूमीनियम चेसिस पर लगा है, जिसमें शोवा 49 मिमी अपसाइड डाउन फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, दोनों पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं.

Ducati s First Production Motocross Bike Makes World Debut Named Desmo450 MX

इसमें 260 मिमी का फ्रंट डिस्क और 240 मिमी का रियर डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. 21 इंच के फ्रंट व्हील और 19 इंच के रियर व्हील के साथ, डेस्मो450MX में पिरेली स्कॉर्पियन MX32 मिड-सॉफ्ट टायर लगे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, डेस्मो450 MX में ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल के साथ-साथ दो राइडिंग मोड भी मिलते हैं. भारत में डुकाटी डेस्मो450 MX की कीमत लगभग रु.12-रु.13 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.

# Ducati Desmo450 MX India launch# Desmo450 MX India price# Ducati 450 MX India price# Bikes# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 52,114 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.02 लाख
    ₹ 11,236/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 53,049 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.84 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus | 56,040 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.59 लाख
    ₹ 14,757/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 फॉक्सवैगन पोलो,
    2016 फॉक्सवैगन पोलो
    1.2 Comfortline | 70,372 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.87 लाख
    ₹ 8,660/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2025 होंडा अमेज़,
    2025 होंडा अमेज़
    E BS IV | 2,552 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.78 लाख
    ₹ 21,899/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी एक्सएल6,
    2023 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Alpha Plus | 19,371 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 12.54 लाख
    ₹ 26,527/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा अमेज़,
    2015 होंडा अमेज़
    S | 99,076 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.57 लाख
    ₹ 5,748/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस,
    2020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
    Sportz | 29,332 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.31 लाख
    ₹ 11,883/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 होंडा अमेज़,
    2022 होंडा अमेज़
    VX BS IV | 93,569 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.28 लाख
    ₹ 14,060/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2013 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 47,623 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.01 लाख
    Spinny

लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
  • जीएसटी दरों में सुधार के बाद, बजाज ने नवंबर में ही 350 सीसी ट्रायम्फ मॉडल के विकास की पुष्टि कर दी थी.
    ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च
  • स्पाई शॉट्स में सामने आया मॉडल मध्यम क्षमता वाले एडवेंचर टूरर का बेस वर्जन प्रतीत होता है.
    भारत में एक बार फिर नॉर्टन एटलस टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग मॉडल बिना ढके के देखे गए हैं.
    प्रोडक्शन रेडी रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • डुकाटी की फॉर्मूला 73 कैफे रेसर चुनिंदा बाजारों के लिए एक सीमित मॉडल के रूप में उपलब्घ है, जो ब्रांड के पुराने रेसिंग इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित करती है.
    डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश
  • XSR 155 की कीमतें अब रु.1.50 लाख से लेकर रु.1.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
    यामाहा XSR 155 की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, नया रंग भी किया गया पेश
  • जीएसटी दरों में सुधार के बाद, बजाज ने नवंबर में ही 350 सीसी ट्रायम्फ मॉडल के विकास की पुष्टि कर दी थी.
    ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च
  • स्पाई शॉट्स में सामने आया मॉडल मध्यम क्षमता वाले एडवेंचर टूरर का बेस वर्जन प्रतीत होता है.
    भारत में एक बार फिर नॉर्टन एटलस टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग मॉडल बिना ढके के देखे गए हैं.
    प्रोडक्शन रेडी रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • डुकाटी की फॉर्मूला 73 कैफे रेसर चुनिंदा बाजारों के लिए एक सीमित मॉडल के रूप में उपलब्घ है, जो ब्रांड के पुराने रेसिंग इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित करती है.
    डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने