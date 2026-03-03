भारत में लॉन्च से पहले डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 3, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में डुकाटी डेस्मो450 MX की झलक दिखाई गई
- डुकाटी इंडिया भारत में डेस्मो450 MX लॉन्च करेगी
- डेस्मो450 MX के मार्च 2026 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है
ऐसा लगता है कि डुकाटी इंडिया ने आखिरकार भारत में अपनी मोटोक्रॉस बाइक, डुकाटी डेस्मो450 एमएक्स को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनलों पर डुकाटी 450 मोटोक्रॉस की एक टीज़र इमेज जारी की है, जिससे संकेत मिलता है कि डेस्मो450 MX जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है. जैसा कि नाम से पता चलता है, इस बाइक में 450 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसमें डुकाटी का डेस्मोड्रोमिक वॉल्व सिस्टम है.
यह भी पढ़ें: डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश
वैश्विक बाजार के लिए डुकाटी की पहली प्रोडक्शन मोटोक्रॉस मोटरसाइकिल, डुकाटी की फैक्ट्री मोटोक्रॉस टीम की बाइक पर आधारित है, जिसने 2024 की इतालवी मोटोक्रॉस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था.
बाजार में बिकने वाली कई अन्य मोटोक्रॉस बाइकों की तरह, डेस्मो450 एमएक्स को सड़कों पर चलाना कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसका उपयोग केवल बंद सर्किटों में ही किया जा सकता है. दिखने में, बाइक का डिज़ाइन न्यूनतम है और इसमें बहुत कम बॉडी पैनल हैं, जो एक हल्की ऑफ-रोड मशीन होने के इसके स्वरूप के अनुरूप है. सामने की ओर मोटोक्रॉस बाइकों की खास "चोंच" जैसी आकृति है, और एक सिंगल-पीस सीट है जो मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक तक फैली हुई है.
450 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन 9,400 आरपीएम पर 64 बीएचपी की ताकत और 7,500 आरपीएम पर 53.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इंजन में टाइटेनियम इनटेक वॉल्व और स्टील एग्जॉस्ट वॉल्व लगे हैं और इसकी अधिकतम रेव लिमिट 11,900 आरपीएम है. इंजन को क्विकशिफ्टर से लैस 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इंजन हल्के एल्यूमीनियम चेसिस पर लगा है, जिसमें शोवा 49 मिमी अपसाइड डाउन फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, दोनों पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं.
इसमें 260 मिमी का फ्रंट डिस्क और 240 मिमी का रियर डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. 21 इंच के फ्रंट व्हील और 19 इंच के रियर व्हील के साथ, डेस्मो450MX में पिरेली स्कॉर्पियन MX32 मिड-सॉफ्ट टायर लगे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, डेस्मो450 MX में ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल के साथ-साथ दो राइडिंग मोड भी मिलते हैं. भारत में डुकाटी डेस्मो450 MX की कीमत लगभग रु.12-रु.13 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.
