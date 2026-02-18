डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश

डुकाटी ने फॉर्मूला 73 को पेश किया है, जो एक लिमिटेड रन की कैफे रेसर बाइक है और ब्रांड की 1973 की सुपर स्पोर्ट डेस्मो को समर्पित है. यह प्रतिष्ठित प्रोडक्शन मॉडल खुद मूल डुकाटी 750 इमोला डेस्मो को श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसे पॉल स्मार्ट ने 1972 इमोला 200 रेस जीतने के लिए चलाया था. उस जीत को डुकाटी के प्रोडक्शन-आधारित रेसिंग प्रभुत्व की शुरुआत माना जाता है और दशकों तक डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग को ब्रांड की तकनीकी विरासत का श्रेय दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: डुकाटी पानिगाले V4 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.84.99 लाख

फॉर्मूला 73, 1973 के सुपर स्पोर्ट डेस्मो को एक सटीक श्रद्धांजलि है. इसमें हाफ-फेयरिंग और सिल्वर और ग्रीन रंग कॉम्बिनेशन जैसे डिज़ाइन तत्व शामिल हैं, लेकिन इसे आधुनिक रूप दिया गया है. क्लासिक कैफे रेसर स्टाइल को क्लिप-ऑन हैंडलबार, बार-एंड मिरर और कटे हुए टेल सेक्शन वाली सिंगल सीट से और भी बेहतर बनाया गया है. वायर-स्पोक व्हील्स 1970 के दशक के रेट्रो-प्रेरित कैफे रेसर डिज़ाइन को और भी पुख्ता करते हैं.

बॉडीवर्क के अंदर, यह बाइक डुकाटी स्क्रैम्बलर पर आधारित है, जो डुकाटी की उन आखिरी मॉडल्स में से एक है जिनमें 803 सीसी, एयर-कूल्ड, 90-डिग्री टेस्टास्ट्रेट्टा वी-ट्विन इंजन लगा है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग है. यह इंजन 71 बीएचपी की ताकत और 65 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. फ्रेम और स्विंगआर्म भी डुकाटी स्क्रैम्बलर के साथ साझा किए गए प्रतीत होते हैं, इसलिए फॉर्मूला 73 स्क्रैम्बलर पर आधारित एक रेट्रो-स्टाइल कैफे रेसर है.

अपने रेट्रो डिज़ाइन के बावजूद, फॉर्मूला 73 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और दो स्टैंडर्ड राइड मोड शामिल हैं. 17 इंच के स्पोक वाले पहियों में पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर लगे हैं, और ब्रेकिंग सिस्टम में आगे की तरफ ब्रेम्बो का चार-पिस्टन कैलिपर और 330 मिमी का डिस्क ब्रेक है. सस्पेंशन KYB का है. अन्य खासियतों में बिलेट एल्युमीनियम ब्रेक, क्लच लीवर और फुटपेग, और रिजोमा का फ्यूल कैप शामिल हैं. इसमें फुल एलईडी लाइटिंग और टीएफटी डिस्प्ले भी है.