डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 18, 2026
हाइलाइट्स
- डुकाटी स्क्रैम्बलर पर आधारित लिमिटेड एडिशन मॉडल होगा
- डुकाटी के 1970 के दशक के रेसिंग इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित करता है
- विश्व स्तर पर केवल 873 यूनिट ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी
डुकाटी ने फॉर्मूला 73 को पेश किया है, जो एक लिमिटेड रन की कैफे रेसर बाइक है और ब्रांड की 1973 की सुपर स्पोर्ट डेस्मो को समर्पित है. यह प्रतिष्ठित प्रोडक्शन मॉडल खुद मूल डुकाटी 750 इमोला डेस्मो को श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसे पॉल स्मार्ट ने 1972 इमोला 200 रेस जीतने के लिए चलाया था. उस जीत को डुकाटी के प्रोडक्शन-आधारित रेसिंग प्रभुत्व की शुरुआत माना जाता है और दशकों तक डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग को ब्रांड की तकनीकी विरासत का श्रेय दिया जाता है.
यह भी पढ़ें: डुकाटी पानिगाले V4 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.84.99 लाख
फॉर्मूला 73, 1973 के सुपर स्पोर्ट डेस्मो को एक सटीक श्रद्धांजलि है. इसमें हाफ-फेयरिंग और सिल्वर और ग्रीन रंग कॉम्बिनेशन जैसे डिज़ाइन तत्व शामिल हैं, लेकिन इसे आधुनिक रूप दिया गया है. क्लासिक कैफे रेसर स्टाइल को क्लिप-ऑन हैंडलबार, बार-एंड मिरर और कटे हुए टेल सेक्शन वाली सिंगल सीट से और भी बेहतर बनाया गया है. वायर-स्पोक व्हील्स 1970 के दशक के रेट्रो-प्रेरित कैफे रेसर डिज़ाइन को और भी पुख्ता करते हैं.
बॉडीवर्क के अंदर, यह बाइक डुकाटी स्क्रैम्बलर पर आधारित है, जो डुकाटी की उन आखिरी मॉडल्स में से एक है जिनमें 803 सीसी, एयर-कूल्ड, 90-डिग्री टेस्टास्ट्रेट्टा वी-ट्विन इंजन लगा है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग है. यह इंजन 71 बीएचपी की ताकत और 65 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. फ्रेम और स्विंगआर्म भी डुकाटी स्क्रैम्बलर के साथ साझा किए गए प्रतीत होते हैं, इसलिए फॉर्मूला 73 स्क्रैम्बलर पर आधारित एक रेट्रो-स्टाइल कैफे रेसर है.
अपने रेट्रो डिज़ाइन के बावजूद, फॉर्मूला 73 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और दो स्टैंडर्ड राइड मोड शामिल हैं. 17 इंच के स्पोक वाले पहियों में पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर लगे हैं, और ब्रेकिंग सिस्टम में आगे की तरफ ब्रेम्बो का चार-पिस्टन कैलिपर और 330 मिमी का डिस्क ब्रेक है. सस्पेंशन KYB का है. अन्य खासियतों में बिलेट एल्युमीनियम ब्रेक, क्लच लीवर और फुटपेग, और रिजोमा का फ्यूल कैप शामिल हैं. इसमें फुल एलईडी लाइटिंग और टीएफटी डिस्प्ले भी है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स
- डुकाटी पाणिगले V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 32.05 - 77 लाख
- डुकाटी सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी मॉन्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.61 - 17.99 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम कीमत₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी पाणिगले V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी एक्सडेवियलएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.46 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.68 - 26.74 लाख
- डुकाटी पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84.99 लाख
- डुकाटी एक्सडायवेल वी4एक्स-शोरूम कीमत₹ 30.89 लाख
- डुकाटी स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.25 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.21 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.61 लाख
- डुकाटी डायवेल V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 29.22 लाख
अपकमिंग कार्स
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- टाटा पंच ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 20, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
- वॉल्वो ईएम 90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 26, 2026
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स