डुकाटी फॉर्मूला 73 लिमिटेड एडिशन कैफे रेसर हुई पेश

डुकाटी की फॉर्मूला 73 कैफे रेसर चुनिंदा बाजारों के लिए एक सीमित मॉडल के रूप में उपलब्घ है, जो ब्रांड के पुराने रेसिंग इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित करती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 18, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • डुकाटी स्क्रैम्बलर पर आधारित लिमिटेड एडिशन मॉडल होगा
  • डुकाटी के 1970 के दशक के रेसिंग इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित करता है
  • विश्व स्तर पर केवल 873 यूनिट ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी

डुकाटी ने फॉर्मूला 73 को पेश किया है, जो एक लिमिटेड रन की कैफे रेसर बाइक है और ब्रांड की 1973 की सुपर स्पोर्ट डेस्मो को समर्पित है. यह प्रतिष्ठित प्रोडक्शन मॉडल खुद मूल डुकाटी 750 इमोला डेस्मो को श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसे पॉल स्मार्ट ने 1972 इमोला 200 रेस जीतने के लिए चलाया था. उस जीत को डुकाटी के प्रोडक्शन-आधारित रेसिंग प्रभुत्व की शुरुआत माना जाता है और दशकों तक डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग को ब्रांड की तकनीकी विरासत का श्रेय दिया जाता है.

 

यह भी पढ़ें: डुकाटी पानिगाले V4 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.84.99 लाख

2026 Ducati Formula 73 m6

फॉर्मूला 73, 1973 के सुपर स्पोर्ट डेस्मो को एक सटीक श्रद्धांजलि है. इसमें हाफ-फेयरिंग और सिल्वर और ग्रीन रंग कॉम्बिनेशन जैसे डिज़ाइन तत्व शामिल हैं, लेकिन इसे आधुनिक रूप दिया गया है. क्लासिक कैफे रेसर स्टाइल को क्लिप-ऑन हैंडलबार, बार-एंड मिरर और कटे हुए टेल सेक्शन वाली सिंगल सीट से और भी बेहतर बनाया गया है. वायर-स्पोक व्हील्स 1970 के दशक के रेट्रो-प्रेरित कैफे रेसर डिज़ाइन को और भी पुख्ता करते हैं.

2026 Ducati Formula 73 m7

बॉडीवर्क के अंदर, यह बाइक डुकाटी स्क्रैम्बलर पर आधारित है, जो डुकाटी की उन आखिरी मॉडल्स में से एक है जिनमें 803 सीसी, एयर-कूल्ड, 90-डिग्री टेस्टास्ट्रेट्टा वी-ट्विन इंजन लगा है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक वाल्व टाइमिंग है. यह इंजन 71 बीएचपी की ताकत और 65 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. फ्रेम और स्विंगआर्म भी डुकाटी स्क्रैम्बलर के साथ साझा किए गए प्रतीत होते हैं, इसलिए फॉर्मूला 73 स्क्रैम्बलर पर आधारित एक रेट्रो-स्टाइल कैफे रेसर है.

2026 Ducati Formula 73 m5

अपने रेट्रो डिज़ाइन के बावजूद, फॉर्मूला 73 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और दो स्टैंडर्ड राइड मोड शामिल हैं. 17 इंच के स्पोक वाले पहियों में पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर लगे हैं, और ब्रेकिंग सिस्टम में आगे की तरफ ब्रेम्बो का चार-पिस्टन कैलिपर और 330 मिमी का डिस्क ब्रेक है. सस्पेंशन KYB का है. अन्य खासियतों में बिलेट एल्युमीनियम ब्रेक, क्लच लीवर और फुटपेग, और रिजोमा का फ्यूल कैप शामिल हैं. इसमें फुल एलईडी लाइटिंग और टीएफटी डिस्प्ले भी है.

# Ducati Formula 73# Formula 73# Ducati bikes# Bikes# Two Wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • निंजा ZX-10R पर सबसे अधिक छूट दी जा रही है, उसके बाद निंजा 1100 SX और ZX-6R मॉडल पर छूट मिल रही है.
    कावासाकी निंजा और वर्सेस मॉडल्स पर मिल रही रु.25 लाख तक की छूट
  • बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने निर्माण क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक प्रति वर्ष 20 लाख मोटरसाइकिलों की निर्माण क्षमता हासिल करना है.
    रॉयल एनफील्ड अपनी वार्षिक निर्माण क्षमता को बढ़ाकर करेगी 20 लाख मोटरसाइकिल
  • 200 ड्यूक में अब एक बड़ी फ्रंट ब्रेक डिस्क, हल्के अलॉय व्हील, पतला फोर्क सेटअप और एक नया आकर्षक डिज़ाइन दिया गया है.
    केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख
  • जावा मोटो ने 730 ट्विन को पेश किया है, जो 750 प्लेटफॉर्म पर आधारित इसकी लाइनअप का चौथा मॉडल है.
    जावा 730 ट्विन को किया गया पेश
  • आगामी सुपरस्पोर्ट बाइक में आगामी बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस के समान पैरेलल-ट्विन इंजन होने की उम्मीद है.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS पर आधारित स्पोर्ट्सबाइक टैस्टिंग के दौरान दिखी
