ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 10, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में ट्रायम्फ ने 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया
- बजाज के साथ साझेदारी के ढाई साल के भीतर यह उपलब्धि हासिल की गई
- 400cc मॉडल की बिक्री में सबसे अधिक योगदान रहा
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 2023 की दूसरी तिमाही में बजाज ऑटो के साथ साझेदारी शुरू करने के दो साल से कुछ अधिक समय बाद हुआ है. इस सहयोग ने ट्रायम्फ के भारतीय बाजार में एक नए चरण में प्रवेश को चिह्नित किया है, जिसमें बजाज स्थानीय निर्माण और डिलेवरी का कार्यभार संभाल रहा है.
यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च
इस साझेदारी के बाद, ट्रायम्फ ने बजाज के डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क के माध्यम से देशभर में अपनी पहुंच का विस्तार किया है. वर्तमान में, ब्रांड का कहना है कि उसकी उपस्थिति 200 से अधिक शहरों में है, साथ ही 230 डीलरशिप और रिटेल आउटलेट भी हैं.
यह उल्लेखनीय है कि ब्रांड की बिक्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 400 सीसी मोटरसाइकिल रेंज से आया है, जिसे जुलाई 2023 में भारत में लॉन्च किया गया था. इन मोटरसाइकिलों का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाता है और इन्हें जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ताइवान और दक्षिण कोरिया सहित 18 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जाता है.
वर्तमान में ट्रायम्फ की लाइनअप में पांच मॉडल 400 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, जिनमें ट्रायम्फ स्पीड 400, ट्रायम्फ स्पीड टी4, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्स, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी और ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 शामिल हैं. ये मॉडल भारतीय बाजार में ट्रायम्फ के एंट्री-लेवल विकल्प हैं.
"महज ढाई साल के भीतर भारतीय सड़कों पर 1 लाख ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों का आंकड़ा छूना हमारे लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है," बजाज ऑटो के प्रोबाइकिंग के अध्यक्ष माणिक नांगिया ने कहा.
आगामी मोटरसाइकिलों में कम क्षमता वाले इंजन होने की उम्मीद है, जिनकी क्षमता मौजूदा 398 सीसी से घटकर 350 सीसी से कम होने की संभावना है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नई 350 सीसी मोटरसाइकिलें भारत में मौजूदा 400 सीसी मॉडलों की जगह लेंगी या उनके साथ ही बेची जाएंगी. भारत वर्तमान में ट्रायम्फ की एंट्री-लेवल मोटरसाइकिलों का विनिर्माण केंद्र है, जहां इन मॉडलों का उत्पादन चाकन स्थित बजाज ऑटो की फैक्ट्री में होता है.
