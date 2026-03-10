ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
सिट्रॉन New Aircrossऑडीरेनो न्यू डस्टरएमजी 4 ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया

बजाज ऑटो के साथ 2023 में साझेदारी करने के बाद से इस ब्रांड ने भारत में 1 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसका मुख्य कारण इसके स्थानीय स्तर पर निर्मित 400 सीसी वाहनों की श्रृंखला है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में ट्रायम्फ ने 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • बजाज के साथ साझेदारी के ढाई साल के भीतर यह उपलब्धि हासिल की गई
  • 400cc मॉडल की बिक्री में सबसे अधिक योगदान रहा

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 2023 की दूसरी तिमाही में बजाज ऑटो के साथ साझेदारी शुरू करने के दो साल से कुछ अधिक समय बाद हुआ है. इस सहयोग ने ट्रायम्फ के भारतीय बाजार में एक नए चरण में प्रवेश को चिह्नित किया है, जिसमें बजाज स्थानीय निर्माण और डिलेवरी का कार्यभार संभाल रहा है.

 

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ की 350 सीसी रेंज भारत में अप्रैल 2026 तक हो सकती है लॉन्च

 

इस साझेदारी के बाद, ट्रायम्फ ने बजाज के डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क के माध्यम से देशभर में अपनी पहुंच का विस्तार किया है. वर्तमान में, ब्रांड का कहना है कि उसकी उपस्थिति 200 से अधिक शहरों में है, साथ ही 230 डीलरशिप और रिटेल आउटलेट भी हैं.

2025 KTM 390 Adventure X Vs Triumph scrambler 400 X m5

यह उल्लेखनीय है कि ब्रांड की बिक्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 400 सीसी मोटरसाइकिल रेंज से आया है, जिसे जुलाई 2023 में भारत में लॉन्च किया गया था. इन मोटरसाइकिलों का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाता है और इन्हें जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ताइवान और दक्षिण कोरिया सहित 18 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जाता है.

 

वर्तमान में ट्रायम्फ की लाइनअप में पांच मॉडल 400 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, जिनमें ट्रायम्फ स्पीड 400, ट्रायम्फ स्पीड टी4, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्स, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी और ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 शामिल हैं. ये मॉडल भारतीय बाजार में ट्रायम्फ के एंट्री-लेवल विकल्प हैं.

 

"महज ढाई साल के भीतर भारतीय सड़कों पर 1 लाख ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों का आंकड़ा छूना हमारे लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है," बजाज ऑटो के प्रोबाइकिंग के अध्यक्ष माणिक नांगिया ने कहा.

Triumph Thruxton 400 web 2

आगामी मोटरसाइकिलों में कम क्षमता वाले इंजन होने की उम्मीद है, जिनकी क्षमता मौजूदा 398 सीसी से घटकर 350 सीसी से कम होने की संभावना है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नई 350 सीसी मोटरसाइकिलें भारत में मौजूदा 400 सीसी मॉडलों की जगह लेंगी या उनके साथ ही बेची जाएंगी. भारत वर्तमान में ट्रायम्फ की एंट्री-लेवल मोटरसाइकिलों का विनिर्माण केंद्र है, जहां इन मॉडलों का उत्पादन चाकन स्थित बजाज ऑटो की फैक्ट्री में होता है.

# Triumph Motorcycles India# Triumph Motorcycles Sales# Triumph Bikes Sales# Triumph India# Triumph Motorcycles in India# Bajaj Auto# Triumph 400 Range# Bikes# Two Wheelers# Sales Figures# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 1,18,626 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.71 लाख
    ₹ 10,539/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 41,848 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.04 लाख
    ₹ 11,285/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस,
    2015 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस
    1.8 G | 93,963 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.36 लाख
    ₹ 11,995/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    LDI | 75,015 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 6.98 लाख
    ₹ 15,628/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI | 57,993 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.46 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2019 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 74,563 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.12 लाख
    ₹ 11,460/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2022 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha BS IV | 27,578 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.12 लाख
    ₹ 20,418/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 42,222 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.96 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2020 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 40,729 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.74 लाख
    ₹ 6,134/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    V | 32,756 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.25 लाख
    ₹ 11,758/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर अधिक सुगम हो सकता है.
    इंटर-स्टेट व्हीकल ट्रांसफर के लिए जल्द ही नहीं होगी NOC की आवश्यकता
  • SRK 421 RR में हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड, 421 सीसी, इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 14,000 आरपीएम पर 76 बीएचपी और 13,000 आरपीएम पर 39 एनएम का टॉर्क पेदा करता है.
    QJ मोटर की SRK 421 RR यूरोप में हुई लॉन्च
  • पेटेंट की तस्वीरों से होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए भविष्य की रणनीति का पता चलता है - एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल.
    पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ
  • अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
  • हालांकि एक चेसिस और कई पावरट्रेन के कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निर्माण सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को बचत का लाभ मिलेगा.
    कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया
  • सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर अधिक सुगम हो सकता है.
    इंटर-स्टेट व्हीकल ट्रांसफर के लिए जल्द ही नहीं होगी NOC की आवश्यकता
  • SRK 421 RR में हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड, 421 सीसी, इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 14,000 आरपीएम पर 76 बीएचपी और 13,000 आरपीएम पर 39 एनएम का टॉर्क पेदा करता है.
    QJ मोटर की SRK 421 RR यूरोप में हुई लॉन्च
  • पेटेंट की तस्वीरों से होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए भविष्य की रणनीति का पता चलता है - एक और कम लागत वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल.
    पेटेंट में होंडा की नई किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ
  • अल्ट्रावॉयलेट ने बैटरी फ्लेक्स BaaS प्लान लॉन्च किया है, जिसमें X-47 की शुरुआती कीमत रु.1.49 लाख और F77 की शुरुआती कीमत रु.1.99 लाख से शुरू होती है.
    अल्ट्रावॉयलेट ने शुरू की बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा, X-47 की शुरुआती कीमत अब रु.1.49 लाख
  • हालांकि एक चेसिस और कई पावरट्रेन के कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निर्माण सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को बचत का लाभ मिलेगा.
    कावासाकी ने मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म के लिए पेटेंट कराया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया