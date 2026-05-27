स्टड्स हीलिओस इफेक्ट हेलमेट रु,3.445 में हुआ लॉन्च

स्टड्स एक्सेसिरीज़ ने हीलिओस इफेक्ट हेलमेट लॉन्च किया है, जो ब्रांड के फ़्लैगशिप फ़ुल-फ़ेस हेलमेट का एक नया वेरिएंट है. हीलिओस इफेक्ट, स्टड्स हीलिओस रेंज की मौजूदा लाइन-अप में शामिल हो गया है, जिसमें यूनिकलर, D1 एसफाल्ट, D2 सर्किट और सुपर मैन एडिशन शामिल हैं. स्टड्स हीलिओस इफेक्ट, सुरक्षा मानकों के लिए ISI (BIS) और DOT सर्टिफ़िकेशन को पूरा करता है. इसकी कीमत रु.3,445 से शुरू होती है (सभी टैक्स शामिल), और यह छह रंगों में, ग्लॉस और मैट दोनों फ़िनिश में उपलब्ध है.

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इस हेलमेट में स्थिरता के लिए एक एयरोडायनामिक स्पॉइलर के साथ हाई-इम्पैक्ट ABS शेल दिया गया है. इसमें सिलिकॉन-कोटेड डुअल वाइज़र सिस्टम भी है, जिसमें एक साफ़ बाहरी वाइज़र और एक अंदरूनी स्मोक्ड सन वाइज़र शामिल है. स्टड्स के अनुसार, वाइज़र के अंदरूनी हिस्से पर एक खास एंटी-फॉग फ़िल्म लगाई गई है, जो 100 सेकंड तक कोहरा जमने से रोकती है, जिससे ठंडी, उमस भरी और गीली स्थितियों में भी साफ़ दिखाई देता है.

हेलमेट का इम्पैक्ट लाइनर, नियंत्रित डेंसिटी वाले एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइन से बना होता है, जिसमें अलग-अलग डेंसिटी वाले ज़ोन होते हैं. कहा जाता है कि ये ज़ोन, टक्कर लगने पर पैदा होने वाली ऊर्जा को, टक्कर की जगह के आधार पर अलग-अलग तरीके से बाँटते और सोखते हैं. इसका बाहरी खोल (आउटर शेल), इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा बनाए गए हाई-इम्पैक्ट इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक से बना है. इस मटेरियल को इसलिए चुना गया है, क्योंकि यह बाहरी ताकतों का सामना करने के साथ-साथ हेलमेट के कुल वज़न को भी नियंत्रित रखती है.

इसके अंदरूनी लाइनर में हाइपोएलर्जेनिक मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबे समय तक इसे पहनने पर बॉडी में जलन के जोखिम को कम करता है—गर्म और उमस भरे मौसम में इस्तेमाल के लिए यह एक ज़रूरी बात है. यह लाइनर निकाला जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे बदला भी जा सकता है. चीक पैड्स में खास जगहें बनाई गई हैं ताकि चश्मे की डंडियाँ आसानी से फिट हो सकें और राइडर को कोई दबाव महसूस न हो; इससे चश्मा पहनने वाले राइडर्स भी लंबी राइड्स के दौरान हेलमेट को आराम से पहन सकते हैं.

अन्य खूबियों में लाइनर में बने हुए ईयर पॉकेट्स शामिल हैं, जिनमें ऑडियो डिवाइस और इंटरकॉम स्पीकर्स लगाए जा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आसानी से फिट किया जा सकता है. स्टड्स हीलिओस इफेक्ट का वज़न 1.4 kg है और यह तीन हेड साइज़ में उपलब्ध है: मीडियम (57 cm), लार्ज (58 cm) और एक्सट्रा-लार्ज (60 cm) है.