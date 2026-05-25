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टीवीएस जुपिटर 125 को दो नए रंग मिले

हालांकि ये दो नए रंग केवल DT SXC वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध हैं, लेकिन ब्रांड ने स्कूटर के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में भी बदलाव किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • जुपिटर 125 के लिए दो नई डुअल-टोन लिवरी पेश की गई हैं
  • ये नए कलर ऑप्शन केवल DT SXC वेरिएंट तक ही सीमित हैं
  • स्कूटर की कीमतों में रु.1,000 तक की बढ़ोतरी की गई है

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में जुपिटर 125 स्कूटर के लिए दो नए रंग पेश करके इसे अपडेट किया है. इन नए डुअल-टोन शेड्स को आईवरी एलाइट ग्रीन और आईवरी मैट कॉपर ब्रांज़ नाम दिया गया है. ये नए शेड्स, मौजूदा रंगों के साथ-साथ, जुपिटर 125 के DT SXC वेरिएंट में ही खास तौर पर उपलब्ध होंगे. इस कॉस्मेटिक अपडेट के अलावा, TVS ने स्कूटर की कीमतों में भी बदलाव किया है; अब इस लाइनअप की कीमत पहले के मुकाबले रु.1,000 तक ज़्यादा होगी.

 

यह भी पढ़ें: पेट्रोल, डीज़ल लगभग रु.3 हुआ महंगा, 11 दिनों में चौथी बार बढ़े दाम

वैरिएंटबढ़ी हुई कीमत नई कीमत (एक्स-शोरूम,दिल्ली)
ड्रम-अलॉयरु.600रु.78,700
डिस्तरु.600रु.83,900
डीटी SXCकोई बदलाव नहींरु.86,750
स्मार्टएक्सकनेक्टरु.1,000रु.89,060
TVS Jupiter 125 new colours carandbike 3

नई पेंट स्कीम्स एक डुअल-टोन थीम पर आधारित हैं, जो जुपिटर 125 को ज़्यादा प्रीमियम लुक देती हैं. आईवरी एलाइट ग्रीन में हल्के हरे रंग के बॉडी पैनल्स के साथ एप्रन, फ़्लोरबोर्ड सेक्शन और ग्रैब रेल पर सफ़ेद रंग के एलिमेंट्स का मेल है, जबकि अंदरूनी एप्रन और फ़्लोरबोर्ड वाले हिस्से को बेज फ़िनिश दी गई है. वहीं, आईवरी मैट कॉप ब्रांज़ में भी इसी तरह का लेआउट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें हरे रंग के एलिमेंट्स की जगह (bronze) रंग के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक शानदार और एलिगेंट लुक मिलता है.

TVS Jupiter 125 new colours carandbike 2

इन अपडेट्स के अलावा, स्कूटर में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी भी वही 124.8cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 8.7bhp की ताकत और 11.1Nm का टॉर्क बनाता है. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक संभालते हैं. ब्रेकिंग के लिए, महंगे वेरिएंट्स में आगे की तरफ डिस्क और निचले वेरिएंट्स में ड्रम ब्रेक दिया गया है. पीछे की तरफ सभी वेरिएंट्स में ड्रम ब्रेक स्टैंडर्ड है. इस स्कूटर का कर्ब वेट 109 kg, सीट की ऊंचाई 765 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 163 mm है.

 

नए रंगों और अपडेटेड कीमतों के साथ, टीवीएस का लक्ष्य तेज़ी से प्रतिस्पर्धी होते जा रहे फ़ैमिली स्कूटर सेगमेंट में जुपिटर 125 लाइनअप को ताज़ा बनाए रखना है, और साथ ही इस रेंज में एक आकर्षक और परिष्कृत लुक भी जोड़ना है.

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