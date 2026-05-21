बजाज पल्सर N160 का नया वैरिएंट रु.1.22 लाख में हुआ लॉन्च

बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय पल्सर N160 का एक नया वेरिएंट प्रीमियम फीचर्स के साथ रु.1.22 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. पल्सर एन160 का यह नया वेरिएंट प्रीमियम हार्डवेयर और फीचर्स से लैस है और इसका उद्देश्य बजाज पल्सर परिवार में एक स्पोर्टी और अधिक आकर्षक प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल पेश करना है. कंपनी का कहना है कि गोल्ड फिनिश वाले अपसाइड-डाउन फोर्क्स, डुअल-चैनल एबीएस और असिस्ट और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स के साथ, नई पल्सर एन160 उन राइडर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपनी मोटरसाइकिल से और भी अधिक चाहते हैं.

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नई पल्सर एन160 में 37 मिमी गोल्ड-फिनिश वाले अपसाइड-डाउन फोर्क्स, तीन मोड वाला डुअल-चैनल एबीएस, असिस्ट और स्लिपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टेड रिवर्स एलसीडी डिस्प्ले और एलईडी डीआरएल के साथ बाय-डायरेक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है. बजाज के अनुसार, पल्सर एन160 के इस नए वेरिएंट को स्पोर्टी परफॉर्मेंस, भरोसेमंद ब्रेकिंग और बेहतर राइडिंग कम्फर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को एक अधिक सुलभ प्रीमियम स्पोर्टी कम्यूटर बाइक उपलब्ध हो सके.

मैकेनिकल फ्रंट की बात करें तो, पल्सर एन160 में पहले की तरह ही 164.82 सीसी का दो-वाल्व, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 8,750 आरपीएम पर 15.8 बीएचपी की ताकत और 6,750 आरपीएम पर 14.65 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे 300 मिमी और पीछे 230 मिमी की डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनमें तीन मोड वाला डुअल-चैनल एबीएस भी शामिल है. एन160 का कर्ब वेट 152 किलोग्राम है और इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक और 795 मिमी की सीट हाइट है.

पल्सर एन160 कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत सिंगल-चैनल एबीएस वेरिएंट के लिए रु.1.16 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. अन्य वेरिएंट में डुअल-चैनल एबीएस, यूएसडी के साथ डुअल-चैनल एबीएस और स्प्लिट-सीट के साथ डुअल-चैनल एबीएस शामिल हैं. पल्सर एन160 का मुकाबला टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, यामाहा एफजेड, हीरो एक्सट्रीम 160 4वी और सुजुकी जिक्सर जैसी प्रतिद्वंद्वी बाइक्स से है.