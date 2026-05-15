नॉर्टन एटलस को लॉन्च से पहले पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 15, 2026
हाइलाइट्स
- टीवीएस मोटर कंपनी के होसुर प्लांट में नॉर्टन एटलस का निर्माण हो रहा है
- नॉर्टन एटलस को एक समर्पित असेंबली लाइन पर बनाया जा रहा है
- नॉर्टन मोटरसाइकिल्स का भारत में लॉन्च सितंबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है
नॉर्टन एटलस मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिलें भारत में पूरी तरह से निर्मित होने वाली नॉर्टन की पहली मोटरसाइकिलें होंगी. भारत में 2026 के उत्तरार्ध में नॉर्टन ब्रांड की लॉन्चिंग की उम्मीद है, जो नॉर्टन एटलस और एटलस जीटी के साथ-साथ नॉर्टन मैनक्स आर फ्लैगशिप सुपरबाइक की लॉन्चिंग के साथ होगी. नॉर्टन ने अभी तक एटलस के पूरे स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हमें यह जानकारी है कि इसमें 585 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन होगा, जिससे लगभग 68-70 बीएचपी की ताकत पैदा होने की उम्मीद है.
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स्पेन में नॉर्टन मैनक्स आर के प्रेस राइड के दौरान, टीवीएस मोटर कंपनी ने कार एंड बाइक को बताया कि नॉर्टन एटलस पहला नॉर्टन मॉडल होगा जिसका पूरा निर्माण होसुर स्थित उसके प्लांट में किया जाएगा. भारत में, नॉर्टन एटलस का निर्माण बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस की तरह एक अलग असेंबली लाइन पर किया जाएगा. नॉर्टन एटलस के दो वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें जीटी वर्जन में कास्ट अलॉय व्हील्स होंगे.
नॉर्टन एटलस में कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें 8-इंच का टीएफटी डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन, एडजस्टेबल सस्पेंशन और कई राइड मोड शामिल हैं. नॉर्टन की फ्लैगशिप सुपरबाइक, मैनक्स आर की तरह, एटलस में भी 6-एक्सिस आईएमयू होने की उम्मीद है, जो कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल जैसे एडवांस सुरक्षा फीचर्स को पावर देगा.
टीवीएस ने पुष्टि की है कि होसुर में निर्मित नॉर्टन एटलस बाइक्स व्यावसायिक लॉन्च से पहले ही भारतीय सड़कों पर टैस्ट के दौर से गुजर रही हैं. कई मौकों पर नॉर्टन एटलस मोटरसाइकिलों के टेस्ट मॉडल को सार्वजनिक सड़कों पर परीक्षण करते हुए देखा गया है. हमें उम्मीद है कि भारत में नॉर्टन एटलस की कीमत लगभग रु.6 से रु.6.50 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
व्यवहार्यता के आधार पर, भविष्य में टीवीएस मोटर कंपनी की विदेशी प्रोडक्शन प्लांट का उपयोग करते हुए नॉर्टन एटलस का निर्माण अन्य देशों में भी किया जा सकता है. टीवीएस की भारत के बाहर दो प्रमुख प्रोडक्शन यूनिट्स हैं. एक इंडोनेशिया के करावांग में और दूसरी ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स स्थित सोलिहुल में. सोलिहुल स्थित यह यूनिट नॉर्टन मोटरसाइकिलों का वैश्विक डिज़ाइन, रिसर्च और प्रोडक्शन केंद्र है. भारत के सबसे बड़े मोटरसाइकिल निर्यातकों में से एक, टीवीएस मोटर कंपनी ने 2020 में इस प्रतिष्ठित ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया था.
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