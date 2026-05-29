रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 बनाम क्लासिक 650: जाने क्या है अंतर?

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को रु.3.65 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह रॉयल एनफील्ड के सफल 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म का सातवां मॉडल है; इससे पहले इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, बियर 650, शॉटगन 650, सुपर मीटिओर 650 और क्लासिक 650 लॉन्च हो चुके हैं. यह इस परिवार का एक बिल्कुल नया विस्तार है और रॉयल एनफील्ड के आधुनिक इतिहास में यह पहली ऐसी बुलेट है जिसमें ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है. हालाँकि यह देखने में क्लासिक 650 जैसी ही लगती है और इसकी कीमत भी उसके काफी करीब है, फिर भी इसमें कुछ अंतर हैं.

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डिज़ाइन

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 का डिज़ाइन अपनी मशहूर विरासत के प्रति पूरी तरह से वफ़ादार है. इसका मशहूर टियरड्रॉप के आकार का फ़्यूल टैंक, जिसके बॉडीवर्क पर हाथ से बनी पिनस्ट्राइप्स हैं, बुलेट के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है. यह बुलेट की वह पहचान है जिसे हम भारत में तब से जानते हैं, जब 1955 में भारत में पहली बुलेट बनाई गई थी—हालाँकि बुलेट ब्रांड की शुरुआत 1932 में ही हो गई थी.

क्रोम फ़िनिश वाले दो पीशूटर एग्ज़ॉस्ट, लंबी बेंच-स्टाइल वाली एक-पीस सीट और खास कैस्केट हेडलैंप, जिसमें खास “टाइगर आई” पायलट लैंप लगे हैं—ये सभी मिलकर एक ऐसा अनोखा रूप देते हैं जिसे सड़क पर देखते ही तुरंत पहचाना जा सकता है.

पिनस्ट्राइप्स वाला चौकोर पिछला फेंडर, और फ्यूल टैंक व साइड पैनल्स पर लगे 3D एम्ब्लेम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह एक बुलेट है और क्लासिक 650 से अलग है.

इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी क्लासिक 650 जैसा ही तरीका अपनाता है; इसमें क्लासिक एनालॉग डायल के साथ एक डिजिटल LCD इनसेट दिया गया है, जो रेट्रो लुक से समझौता किए बिना राइड से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी दिखाता है.

एर्गोनॉमिक्स और डायमेंशन

थोड़े अलग हैंडलबार और 800mm सैडल हाइट वाली सिंगल-पीस सीट के साथ, नई बुलेट 650 पर बैठते ही आपको तुरंत एक अलग 'फील' मिलता है. इसकी राइडिंग पोज़िशन ज़्यादा सीधी और न्यूट्रल है, और पीछे बैठने वाले की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है—इसके लिए काफ़ी जगह और इसकी खास पहचान वाली ट्यूबलर ग्रैब रेल दी गई है.

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 का ग्राउंड क्लीयरेंस 154mm है, और इसकी सीट की ऊंचाई 800mm है, जो अलग-अलग कद-काठी वाले राइडर्स के लिए आरामदायक रहेगी. इसका फ्यूल टैंक 14.8 लीटर का है, जिससे एक बार टैंक फुल करवाने पर आप काफी लंबी दूरी तय कर सकते हैं. 90% फ्यूल और अन्य लिक्विड्स के साथ इसका कर्ब वेट 243 kg है—जो क्लासिक 650 के बराबर ही है—लेकिन हल्के मिडिलवेट मोटरसाइकिलों से इस पर स्विच करने वाले राइडर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए.

इंजन

क्लासिक 650 की तरह ही, रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 के इंजन में भी वही भरोसेमंद और मशहूर 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है. 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ, यह इंजन 7,250 rpm पर 46.4 bhp की पावर देता है, और 5,650 rpm पर 52.3 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.

चेसिस और सस्पेंशन

बुलेट 650 को एक स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम पर बनाया गया है और अपनी सिस्टर बाइक की तरह, इसमें भी 120 mm ट्रैवल वाले 41 mm शोवा फ्रंट फोर्क्स और 112 mm ट्रैवल वाले ट्विन-ट्यूब रियर हाइड्रोलिक शॉक्स दिए गए हैं. बुलेट के पारंपरिक अंदाज़ को 19-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर व्हील से और भी निखारा गया है, जो उन क्लासिक अनुपात और अंदाज़ को बनाए रखते हैं जिन्होंने लंबे समय से बुलेट की दमदार रोड प्रेजेंस और सदाबहार लुक को परिभाषित किया है.

ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ 320mm की डिस्क और पीछे की तरफ 300mm की डिस्क संभालती हैं; इन दोनों में ही दो-पिस्टन वाला फ्लोटिंग कैलिपर लगा है. डुअल-चैनल ABS इसके स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का हिस्सा है.

कीमत और वैरिएंट्स

बुलेट 650 सिर्फ़ एक वेरिएंट में दो रंगों – कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू में उपलब्ध है; दोनों की कीमत रु.3,64,856 (एक्स-शोरूम) है. दूसरी ओर, क्लासिक 650 चार अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है – Vallam Red और Bruntingthorpe Blue की कीमत बुलेट 650 के बराबर ही है, लेकिन टील और ब्लैक क्रोम रंगों की कीमत बुलेट 650 से ज़्यादा है.