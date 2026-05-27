अल्ट्रॉवायलेट Tesseract का लॉन्च जनवरी 2027 तक टला, जानें क्या है देरी की वजह

अल्ट्रॉवायलेट ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि अल्ट्रॉयावयलेट Tesseract का लॉन्च जनवरी 2027 तक टाल दिया गया है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहली बार मार्च 2025 में दिखाया गया था, और जहाँ शुरुआती उम्मीदें 2026 में लॉन्च होने की ओर इशारा कर रही थीं, वहीं अब खरीदारों को इस स्कूटर के आखिरकार बाज़ार में आने से पहले लगभग आठ महीने और इंतज़ार करना होगा. कंपनी ने बताया है कि इस देरी का मुख्य कारण स्कूटर के पेश होने के बाद से इसमें किए गए बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट और इंजीनियरिंग बदलाव हैं.

अल्ट्रॉवायलेट के अनुसार, जिस समय इसे दिखाया गया था, उस समय इसका जो वर्जन पेश किया गया था, वह प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार एक प्रोटोटाइप था. हालांकि यह काम कर रहा था, फिर भी स्कूटर के कई हिस्से अभी भी डेवलपमेंट के दौर में थे. तब से, कंपनी ने 1,000 से ज़्यादा लोगों से फ़ीडबैक इकट्ठा किया है, जिनमें मौजूदा अल्ट्रॉवायलेट मालिकों के साथ-साथ संभावित खरीदार भी शामिल हैं. इसी फ़ीडबैक के आधार पर, Tesseract के एर्गोनॉमिक्स, प्रैक्टिकैलिटी, आराम और पैकेजिंग में कई बदलाव किए गए हैं.

बड़े बदलावों में बेहतर कुशनिंग वाली नई डिज़ाइन की सीट, बेहतर पहुँच और उपयोगिता के लिए पतला लेकिन लंबा फ़्लोरबोर्ड, और लंबे समय तक चलने की क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मटेरियल की बेहतर गुणवत्ता शामिल है. अल्ट्रॉवायलेट का कहना है कि मूल डिज़ाइन का लगभग 95% हिस्सा अभी भी बरकरार रखा गया है.

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लेकिन, सबसे बड़ा बदलाव इसकी बॉडीवर्क के नीचे है. Tesseract में अब भारत का पहला 100V स्कूटर आर्किटेक्चर होगा, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि इससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी. यह नया प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा लगातार ताकत, बेहतर थर्मल मैनेजमेंट, तेज़ चार्जिंग और ज़्यादा कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सपोर्ट करता है.

कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर उसी कीमत पर अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में लगभग तीन गुना ज़्यादा पावर पैदा करती है, और साथ ही इसकी चार्जिंग स्पीड भी मौजूदा इंडस्ट्री औसत से लगभग दोगुनी तेज़ है. इन अपग्रेड्स के साथ, बताया जा रहा है कि यह स्कूटर लगभग 15kW पावर पैदा करेगा और इसकी टॉप स्पीड 125 kmph के करीब होगी.

अल्ट्रॉवायलेट ने यह भी पुष्टि की है कि अल्ट्रॉवायलेट F77 की कई टेक्नोलॉजी, जिनमें कंट्रोल सिस्टम और बैटरी आर्किटेक्चर शामिल हैं, को इसमें भी इस्तेमाल किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि जहाँ F77 लिक्विड कूलिंग पर निर्भर करती है, वहीं Tesseract बेहतर हीट डिसिपेशन के लिए बदले हुए एक्सियल थर्मल कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के साथ एयर-कूल्ड सेटअप का इस्तेमाल करेगी.

हालांकि तकनीकी बदलाव काफी उम्मीद जगाने वाले लगते हैं, लेकिन इसमें हो रही देरी से इसकी प्लानिंग और डेवलपमेंट की समय-सीमा पर भी सवाल उठते हैं. Tesseract को एक साल से भी पहले ही सार्वजनिक रूप से दिखाया जा चुका था, और लॉन्च के बाद इस तरह का बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट यह संकेत देता है कि शायद इस स्कूटर को तय समय से पहले ही पेश कर दिया गया था. जिन ग्राहकों ने लॉन्च के तुरंत बाद ही इसकी बुकिंग करवा ली थी, उनके लिए यह लंबा इंतज़ार बुकिंग कैंसिल करवाने का कारण बन सकता है—खासकर ऐसे बेहद प्रतिस्पर्धी EV बाज़ार में, जहाँ लगातार नए-नए विकल्प तेज़ी से आते रहते हैं.

प्रोडक्शन की तैयारी भी एक और चिंता का विषय बन सकती है। अल्ट्रॉवायलेट ने कर्नाटक सरकार के साथ एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एक MoU साइन किया है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता आखिरकार 1,50,000 यूनिट्स तक पहुँच जाएगी. हालाँकि, यह प्लांट अभी भी बन रहा है और उम्मीद है कि यह स्कूटर के लॉन्च के समय के आसपास ही चालू हो जाएगा. जहाँ कंपनी का कहना है कि शुरुआती प्रोडक्शन का काम उसके मौजूदा प्लांट से ही हो जाएगा, वहीं प्लांट की तैयारी में होने वाली देरी से डिलीवरी शुरू होने में भी असर पड़ सकता है.

आगे देखें तो, Tesseract का प्रोडक्शन-रेडी वर्शन 2027 की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर बाज़ार में लॉन्च होने से पहले, EICMA में दुनिया के सामने पेश होने की संभावना है.