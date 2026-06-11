नॉर्टन एटलस और एटलस GT के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिटेल्स का खुलासा

नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ने बिल्कुल नई एटलस और एटलस GT को पेश किया है, जिससे कंपनी का पोर्टफोलियो मिडिलवेट एडवेंचर और स्पोर्ट-टूरिंग सेगमेंट तक बढ़ गया है. कंपनी की वापसी की रणनीति के तहत बनाई गई इन दोनों मोटरसाइकिलों का प्लेटफ़ॉर्म तो एक ही है, लेकिन ये अलग-अलग तरह की राइडिंग के लिए हैं. एटलस उन राइडर्स के लिए है जो अलग-अलग रास्तों पर एडवेंचर और ज़्यादा वर्सैटिलिटी चाहते हैं; वहीं, एटलस GT उन लोगों के लिए है जो रोड-बेस्ड टूरिंग परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं. हालांकि इन मोटरसाइकिलों की कीमतें UK मार्केट के लिए बता दी गई हैं, लेकिन ये बाइक आने वाले महीनों में भारत में भी लॉन्च की जाएंगी. कंपनी ने अभी-अभी आने वाली मोटरसाइकिलों के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और दूसरी जानकारी का खुलासा किया है.

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पावरट्रेन

दोनों मोटरसाइकिलों में नया बना 585cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जिसमें 270-डिग्री क्रैंकशाफ्ट है. यह इंजन 9,300 rpm पर 69 bhp और 7,500 rpm पर 57.5 Nm का पावर और टॉर्क देता है. नॉर्टन का कहना है कि इस पावरट्रेन को इस तरह से बनाया गया है कि यह लो और मिड-रेंज में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे और साथ ही टॉप-एंड पर भी दमदार बना रहे.



तकनीकी तौर पर, इस इंजन में कई प्रीमियम इंजीनियरिंग समाधान शामिल हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्लाज़्मा स्प्रे-कोटेड सिलेंडर बोर्स, ट्विन ऑयल पंप, हाई-फ़्लो कूलिंग सिस्टम, नॉक सेंसर टेक्नोलॉजी और एक सुरक्षित एयर इनटेक डिज़ाइन, जो मुश्किल हालात में भी इंजन की मज़बूती और टिकाऊपन को बेहतर बनाते हैं. ट्रांसमिशन का काम 6-स्पीड गियरबॉक्स संभालता है, जिसके साथ स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ़्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.

चेसिस और साइकिल पार्ट्स

दोनों मोटरसाइकिलों में एक जैसा ही मज़बूत स्टील ट्रेलिस फ़्रेम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इंजन को 'स्ट्रेस्ड मेंबर' की तरह इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्टन का दावा है कि एटलस का वेट (सभी फ़्लूइड्स के साथ वज़न) 188 kg और एटलस एपेक्स का 192 kg है, जिससे ये मोटरसाइकिलें मिडिलवेट सेगमेंट की दूसरी मोटरसाइकिलों के साथ कड़ी टक्कर देती हैं.

एटलस और एटलस GT में दोनों तरफ़ पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला KYB सस्पेंशन दिया गया है. आगे की तरफ़ 43 mm का अपसाइड-डाउन फ़ॉर्क है जिसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टमेंट की सुविधा है, जबकि पीछे हाइड्रोलिक प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला मोनोशॉक लगा है. दोनों मॉडल्स में सस्पेंशन ट्रैवल अलग-अलग है. एडवेंचर के लिए बनी एटलस में खराब सड़कों और हल्की ऑफ़-रोड राइडिंग को बेहतर ढंग से संभालने के लिए दोनों तरफ़ 180 mm का ट्रैवल दिया गया है, जबकि सड़क पर चलने के लिए बनी एटलस GT में 140 mm का छोटा सेटअप है, जो सड़क पर बेहतर हैंडलिंग और टूरिंग के दौरान आराम पर ज़ोर देता है.

इसके अलावा, दोनों मोटरसाइकिलों में पहियों का साइज़ भी अलग-अलग है. एटलस में बेहतर वर्सटैलिटी के लिए आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के अलॉय व्हील का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है, जबकि एटलस GT में दोनों तरफ़ 17-इंच के पहिए दिए गए हैं, ताकि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा सटीक हो और सड़क पर चलने के लिए बेहतर टायर मिल सकें.

ब्रेकिंग का काम डुअल सेमी-फ्लोटिंग 310 mm फ्रंट डिस्क और रेडियल-माउंटेड कैलिपर्स संभालते हैं, जबकि पीछे की तरफ रोकने की ताकत के लिए 270 mm की रियर डिस्क दी गई है. नॉर्टन का कहना है कि इस सिस्टम को अलग-अलग राइडिंग स्थितियों में मज़बूत और भरोसेमंद ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने के लिए ट्यून किया गया है. ज़्यादा-स्पेसिफिकेशन वाले एपेक्स वैरिएंट्स ब्रेकिंग पैकेज को और बेहतर बनाते हैं; इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंबाइंड ब्रेकिंग और ढलान पर राइडर्स की मदद करने के लिए 'व्हीकल होल्ड' फ़ंक्शन जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज

दोनों मोटरसाइकिलों में बॉश का सिक्स-एक्सिस इनर्शिया मेज़रमेंट यूनिट (IMU) लगा है, जिससे राइडर को झुकने पर मदद करने वाले फ़ीचर्स मिलते हैं. इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं। राइडर्स को पांच राइडिंग मोड, व्हीली कंट्रोल, रियर-व्हील स्लाइड कंट्रोल और हिल-होल्ड असिस्ट भी मिलते हैं.

लाइटिंग की बात करें तो इसमें पूरा सेटअप LED है, जिसमें ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सिग्नेचर डे-टाइम रनिंग लाइट्स और हैंडगार्ड्स में लगे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स शामिल हैं. कम रोशनी में बेहतर विज़िबिलिटी के लिए एपेक्स वैरिएंट्स में कॉर्नरिंग लाइट्स और पड्ल लैम्प्स भी दिए गए हैं.

इसमें की-लेस इग्निशन, USB-C चार्जिंग, ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट और सर्विस रिमाइंडर जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल हैं. सबसे महंगे एपेक्स वेरिएंट्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, हीटेड ग्रिप्स, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और टूरिंग के लिए अतिरिक्त इक्विपमेंट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

लाइटिंग की बात करें तो इसमें पूरा सेटअप LED है, जिसमें ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सिग्नेचर डे-टाइम रनिंग लाइट्स और हैंडगार्ड्स में लगे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स शामिल हैं. कम रोशनी में बेहतर विज़िबिलिटी के लिए एपेक्स वैरिएंट्स में कॉर्नरिंग लाइट्स और पड्ल लैम्प्स भी दिए गए हैं.

एर्गोनॉमिक्स पैकेज

नॉर्टन ने राइडर के आराम और लंबी दूरी तक इस्तेमाल करने की सुविधा पर काफी ध्यान दिया है. एटलस में 845 mm की सीट हाइट और ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है, जबकि एटलस GT की सीट हाइट कम (815 mm) है, जिससे सड़क पर इसे चलाना आसान और भरोसेमंद हो जाता है.

नॉर्टन ने हवा से बेहतर सुरक्षा देने और सवार की थकान को कम करने के लिए कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स और विंड टनल परीक्षण का उपयोग किया है. इन बाइकों में एडजस्टेबल हैंड लीवर, टेपर्ड एल्युमिनियम हैंडलबार और इंटीग्रेटेड लगेज माउंटिंग की सुविधा दी गई है, जो इनकी टूरिंग क्षमताओं को और मजबूत बनाती है.