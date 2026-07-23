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यामाहा के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन आया सामने, मिल सकती है स्वैपेबल बैटरी

जापान में हाल ही में फाइल किए गए डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन से एक प्रोडक्शन-रेडी यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर का पता चला है, जिसमें बिल्कुल नया प्लेटफ़ॉर्म और अनोखा मैकेनिकल लेआउट है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित जुलाई 23, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • इसमें बीच में लगी मोटर और बेल्ट-ड्राइव ट्रांसमिशन है
  • इसके प्रोडक्शन की संभावित समय-सीमा की घोषणा नहीं की गई है
  • सीट के नीचे लगी बैटरी बदली जा सकने वाली स्पेपबल हो सकती है

ऐसा लगता है कि यामाहा एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है. जापान में हाल ही में सामने आए डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन पेटेंट से इसके प्रोडक्शन-रेडी मॉडल की झलक मिलती है. हालांकि इस स्कूटर का डिज़ाइन और बनावट Ray ZR 125 से प्रेरित लगती है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें बिल्कुल अलग पावरट्रेन लेआउट होगा, जो इसे यामाहा के मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अलग बनाएगा.

Yamaha Electric scooter patent carandbike 1

हब-माउंटेड या स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर के बजाय, इस स्कूटर में बीच में लगी इलेक्ट्रिक मोटर है जो बेल्ट ड्राइव के ज़रिए पिछले पहिये को पावर देती है. इस तरह के सेटअप से आम तौर पर वज़न का बेहतर बंटवारा होता है और सस्पेंशन को ट्यून करना आसान होता है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च

 

पेटेंट में बैटरी को सीट के नीचे दिखाया गया है, और इसकी पैकेजिंग से पता चलता है कि इसे निकाला या बदला जा सकता है. एक और अनोखी बात है दो रियर शॉक एब्जॉर्बर की जगह; इन्हें आम स्कूटर के मुकाबले थोड़ा आगे लगाया गया है, शायद बैटरी पैक के लिए जगह बनाने के लिए.

Yamaha Electric scooter patent carandbike 2

मैकेनिकल पार्ट्स के अलावा, इस स्कूटर का डिज़ाइन बहुत ही शानदार और भविष्य जैसा है. इसके आगे की तरफ़ एक खास LED हेडलैंप है, जिसमें V-शेप के DRL के दोनों तरफ़ दो आयताकार लाइटिंग एलिमेंट्स लगे हैं. इसमें दिखने वाले अन्य फ़ीचर्स में दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक, टेलीस्कोपिक फ्रंट फ़ोर्क्स, एक लंबी सिंगल-पीस सीट, बिना चाबी के इस्तेमाल की सुविधा, TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और फ्रंट एप्रन में बने स्टोरेज कम्पार्टमेंट शामिल हैं.

 

हालांकि यामाहा ने कोई टेक्निकल जानकारी या प्रोडक्शन प्लान नहीं बताया है, लेकिन स्कूटर के साइज़ से लगता है कि इसे 125cc वाले सेगमेंट के लिए बनाया जा रहा है. अगर यह प्रोडक्शन स्टेज तक पहुँचता है, तो इसे बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में उतारा जा सकता है. अभी के लिए, क्योंकि इसका डिज़ाइन पेटेंट फाइलिंग स्टेज में है, इसलिए ग्लोबल या भारतीय मार्केट में इसके लॉन्च होने की तारीखों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

 

तस्वीर सूत्र

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