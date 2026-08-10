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ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब रु.4,000 तक बढ़ीं

टीवीएस ने अपनी लोकप्रिय शहरी ईवी की कीमत बढ़ाई.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • भारत के कुछ राज्यों में टीवीएस आर्बेटर की कीमतें रु.4,000 तक बढ़ गई हैं
  • आर्बेटर V1 की कीमत में रु.3,700 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि V2 रु,4,000 तक महंगा हो गया है
  • इसके मैकेनिकल या फ़ीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है; V1 की रेंज 86 किमी है और V2 की रेंज 158 किमी (कंपनी के दावे के अनुसार) है

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में अपने ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें बढ़ा दी हैं; अब ज़्यादातर मार्केट में इसके दोनों वैरिएंट्स की कीमत पहले से ज़्यादा है. कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, V1 की कीमत में ₹3,700 का इज़ाफ़ा हुआ है, जबकि V2 ₹4,000 तक महंगा हो गया है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो Vida VX2 अब फिक्स्ड 3.1 kWh बैटरी के साथ उपलब्ध, कीमत रु.1.13 लाख

 

दिल्ली में, एंट्री-लेवल टीवीएस ऑर्बिटर V1 की कीमत अब रु.91,500 (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो पहले रु.87,800 थी. कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्राहकों को अब रु.95,500 देने होंगे, जबकि पहले इसकी कीमत रु.91,800 थी. दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में ऑर्बिटर V1 की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जहाँ यह अभी भी रु.91,800 रुपये में मिल रही है.

 

बड़ी बैटरी वाले ऑर्बिटर V2 की कीमत में भी बदलाव किया गया है. दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी कीमत रु.3,900 बढ़ गई है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रु.4,000 की बढ़ोतरी हुई है. इस बदलाव के बाद, महाराष्ट्र में V2 की कीमत रु.1.06 लाख है, जबकि दिल्ली में इसकी असरदार एक्स-शोरूम कीमत रु.1.13 लाख है. राज्य-स्तर पर EV इंसेंटिव, टैक्स और दूसरे लागू होने वाले चार्ज की वजह से फ़ाइनल कीमत में अंतर हो सकता है.

 

कीमत में इस बदलाव के तहत मैकेनिकल पैकेज या इक्विपमेंट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऑर्बिटर, टीवीएस का किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर बना हुआ है. यह उन खरीदारों के लिए है जो शहर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल स्कूटर चाहते हैं, जिसकी रेंज अच्छी हो और जिसमें काम के फ़ीचर्स हों.

 

टीवीएस ऑर्बिटर को दो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में पेश करता है. V1 में 1.8kWh का बैटरी पैक है और इसकी IDC रेंज 86km बताई गई है. V2 में बड़ी 3.1kWh की बैटरी लगी है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 158km की रेंज देती है. दोनों वर्जन की टॉप स्पीड 68kmph बताई गई है और इनमें इको और सिटी राइडिंग मोड भी हैं.

 

कीमत में हालिया बदलाव के बाद ऑर्बिटर थोड़ी महंगी हो गई है, फिर भी कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो में यह टीवीएस के ज़्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों से कम कीमत वाली ही बनी हुई है.

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