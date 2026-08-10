ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब रु.4,000 तक बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 10, 2026
हाइलाइट्स
- भारत के कुछ राज्यों में टीवीएस आर्बेटर की कीमतें रु.4,000 तक बढ़ गई हैं
- आर्बेटर V1 की कीमत में रु.3,700 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि V2 रु,4,000 तक महंगा हो गया है
- इसके मैकेनिकल या फ़ीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है; V1 की रेंज 86 किमी है और V2 की रेंज 158 किमी (कंपनी के दावे के अनुसार) है
टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में अपने ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें बढ़ा दी हैं; अब ज़्यादातर मार्केट में इसके दोनों वैरिएंट्स की कीमत पहले से ज़्यादा है. कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, V1 की कीमत में ₹3,700 का इज़ाफ़ा हुआ है, जबकि V2 ₹4,000 तक महंगा हो गया है.
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दिल्ली में, एंट्री-लेवल टीवीएस ऑर्बिटर V1 की कीमत अब रु.91,500 (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो पहले रु.87,800 थी. कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्राहकों को अब रु.95,500 देने होंगे, जबकि पहले इसकी कीमत रु.91,800 थी. दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में ऑर्बिटर V1 की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जहाँ यह अभी भी रु.91,800 रुपये में मिल रही है.
बड़ी बैटरी वाले ऑर्बिटर V2 की कीमत में भी बदलाव किया गया है. दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी कीमत रु.3,900 बढ़ गई है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रु.4,000 की बढ़ोतरी हुई है. इस बदलाव के बाद, महाराष्ट्र में V2 की कीमत रु.1.06 लाख है, जबकि दिल्ली में इसकी असरदार एक्स-शोरूम कीमत रु.1.13 लाख है. राज्य-स्तर पर EV इंसेंटिव, टैक्स और दूसरे लागू होने वाले चार्ज की वजह से फ़ाइनल कीमत में अंतर हो सकता है.
कीमत में इस बदलाव के तहत मैकेनिकल पैकेज या इक्विपमेंट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऑर्बिटर, टीवीएस का किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर बना हुआ है. यह उन खरीदारों के लिए है जो शहर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक प्रैक्टिकल स्कूटर चाहते हैं, जिसकी रेंज अच्छी हो और जिसमें काम के फ़ीचर्स हों.
टीवीएस ऑर्बिटर को दो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन में पेश करता है. V1 में 1.8kWh का बैटरी पैक है और इसकी IDC रेंज 86km बताई गई है. V2 में बड़ी 3.1kWh की बैटरी लगी है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 158km की रेंज देती है. दोनों वर्जन की टॉप स्पीड 68kmph बताई गई है और इनमें इको और सिटी राइडिंग मोड भी हैं.
कीमत में हालिया बदलाव के बाद ऑर्बिटर थोड़ी महंगी हो गई है, फिर भी कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो में यह टीवीएस के ज़्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों से कम कीमत वाली ही बनी हुई है.
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 - 1.62 लाख
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 44,550 - 60,450
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.62 - 2.78 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,850 - 78,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 11,314 - 1.26 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 83,350 - 1.02 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 83,410 - 99,620
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,975 - 88,850
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,950 - 58,950
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.39 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,500 - 75,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.26 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,100 - 89,935
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 70,850 - 76,850
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.75 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.48 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.25 - 2.9 लाख
- टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.34 लाख
- टीवीएस एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 - 1.2 लाख
- टीवीएस ऑर्बिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 95,250 - 1.18 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.64 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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