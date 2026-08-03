हीरो Vida VX2 अब फिक्स्ड 3.1 kWh बैटरी के साथ उपलब्ध, कीमत रु.1.13 लाख

हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट 'विडा' (Vida) ने VX2 GO FB वैरिएंट लॉन्च करके अपनी VX2 लाइनअप का विस्तार किया है। 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत वाले इस नए मॉडल में 3.1kWh की फिक्स्ड बैटरी दी गई है। यह उन ग्राहकों के लिए है जो बैटरी निकालकर चार्ज करने के बजाय सीधे वॉल सॉकेट से स्कूटर चार्ज करने की सुविधा पसंद करते हैं। यह नया वैरिएंट कंपनी की मौजूदा रेंज में रिमूवेबल बैटरी वाले मॉडल्स के साथ उपलब्ध होगा.

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Vida VX2 Go FB की IDC-सर्टिफाइड रेंज फुल चार्ज पर 128 km है. इसमें 6kW की स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिससे इसकी टॉप स्पीड 70 kmph तक पहुँच जाती है. इसके 3.1 kWh बैटरी पैक के बारे में दावा किया जाता है कि यह 65 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाता है.

फीचर्स की बात करें तो, इस स्कूटर में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 4.3-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसमें सीट के नीचे 27.2 लीटर का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है और यह DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी 65 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

वैरिएंट्स बैटरी IDC-सर्टिफाइड रेंज VX2 गो 2.2kWh 93 किमी VX2 गो FB 3.1kWh (फिक्स्ड बैटरी) 128 किमी VX2 गो 3.4kWh 146 किमी VX2 प्लस 3.4kWh 146 किमी VX2 प्लस 4.4kWh 187 किमी

विडा का कहना है कि नया स्कूटर अगस्त की शुरुआत से पूरे भारत में अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध होगा. इस नए फिक्स्ड-बैटरी वैरिएंट के आने के साथ, VX2 अब चार बैटरी पैक विकल्पों के साथ पांच वैरिएंट में उपलब्ध है.