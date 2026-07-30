येज़्दी एडवेंचर में ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स के साथ स्क्रैम्बलर और रोडस्टर को मिले नए रंग विकल्प
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 30, 2026
हाइलाइट्स
- येज़्दी एडवेंचर अब फ़ैक्टरी से ही ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स के साथ उपलब्ध है
- रोडस्टर में अब 'ग्रीन माम्बा' मेटैलिक पेंट का नया विकल्प भी मिलता है
- स्क्रैम्बलर को नए 'ग्रे पैंथर' मैट फ़िनिश में पेश किया गया है
येज़्दी ने अपनी मोटरसाइकिल रेंज को अपडेट किया है. कंपनी ने 'एडवेंचर' मॉडल में फैक्ट्री-फिटेड ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स और 'रोडस्टर' व 'स्क्रैम्बलर' मॉडल्स में नए रंग विकल्प पेश किए हैं, जबकि इनके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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सबसे बड़ा बदलाव येज्दी एडवेंचर के लिए है, जो अब फ़ैक्टरी से ही ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स के साथ आती है. यह खास तौर पर नए येलो फल्कन वैरिएंट में उपलब्ध है. इस सेटअप में पारंपरिक स्पोक व्हील्स की मज़बूती और ट्यूबलेस टायर्स की सुविधा का मेल है, जिससे पहिया निकाले बिना ही पंचर ठीक किया जा सकता है. नई येलो फल्कन पेंट स्कीम पहले से मौजूद नेबुला ब्लू, व्हाइट, ग्लेशियर व्हाइट, टोरनाडो ब्लैक कलर ऑप्शन में शामिल हो गई है. स्टैंडर्ड येलो फल्कन वैरिएंट की कीमत रु.2.13 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि ट्यूबलेस स्पोक व्हील वाले वर्जन की कीमत रु.2.33 लाख है, जो रु.20,000 ज़्यादा है.
इसके बाद, येज्दी रोडस्टर में नया 'ग्रीन माम्बा' मेटैलिक पेंट फ़िनिश दिया गया है, जिससे इसके इंजन या इक्विपमेंट में कोई बदलाव किए बिना ही इसके कलर ऑप्शन बढ़ गए हैं. वहीं, स्क्रैंबलर अब 'ग्रे पैंथर' मैट पेंट स्कीम में उपलब्ध है, जिसके साथ ब्राउन रिब्ड सीट और उससे मेल खाते एक्सेंट दिए गए हैं. यह नया रंग इस साल की शुरुआत में अपडेटेड अल्फा2 इंजन के साथ पेश की गई रेंज में शामिल हुआ है, और मोटरसाइकिल में इसके अलावा कोई और बदलाव नहीं किया गया है.
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