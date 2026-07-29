स्कूटर चलाते समय रास्ते में आने वाले गढ्ढों की जानकारी देगा एथर, कंपनी ने पेश किया कमाल का फीचर
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 29, 2026
हाइलाइट्स
- 450X, 450 एपेक्स और रिज़्टा Z पर उपलब्ध
- राइडर्स को गड्ढों, टूटी सड़कों और स्पीड ब्रेकर के बारे में चेतावनी देता है
- भविष्य के अपडेट्स का मकसद रोड डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर और आसान रास्ते सुझाना है
एथर एनर्जी ने दूसरी पीढ़ी और उससे ऊपर के इलेक्ट्रिक स्कूटरों (जैसे 450 एपेक्स, 450X और रिज़्टा Z) के लिए अपना 'Pothole+ Alerts' फ़ीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इस अपडेट की पुष्टि एथर एनर्जी के को-फ़ाउंडर और CEO तरुण मेहता ने की; उन्होंने यह भी बताया कि इस फ़ीचर पर लगभग नौ साल से काम चल रहा था.
यह भी पढ़ें: Avore EX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च
सबसे पहले एथर कम्युनिटी डे 2025 में दिखाए गए 'पॉटहोल+ अलर्ट्स' (Pothole+ Alerts) का इस्तेमाल कंपनी के कनेक्टेड स्कूटर फ्लीट से इकट्ठा किए गए डेटा के ज़रिए गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ हिस्सों और खराब डिज़ाइन वाले स्पीड ब्रेकर की पहचान करने के लिए किया जाता है.
Pothole+ कैसे काम करता है?
मेहता के अनुसार, सबसे बड़ी चुनौती फ़ीचर को बनाना नहीं, बल्कि इसके भरोसेमंद ढंग से काम करने के लिए असल दुनिया का काफ़ी डेटा इकट्ठा करना था. अब भारतीय सड़कों पर लाखों कनेक्टेड एथर स्कूटर मौजूद हैं, इसलिए कंपनी का कहना है कि उसने इस फ़ीचर को लॉन्च करने के लिए सड़क की स्थितियों का काफ़ी बड़ा डेटाबेस तैयार कर लिया है.
जब राइडर्स नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो स्कूटर उन्हें आगे आने वाले गड्ढों, टूटी-फूटी जगहों, ऊबड़-खाबड़ सड़कों और स्पीड ब्रेकर के बारे में चेतावनी दे सकता है. ये अलर्ट स्कूटर के डैशबोर्ड पर दिखाई देते हैं और इन्हें गाड़ी के स्पीकर के ज़रिए सुना भी जा सकता है. जो राइडर्स 'एथर हेलो' (Ather Halo) स्मार्ट हेलमेट या ब्लूटूथ हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें उन डिवाइस पर भी ऑडियो अलर्ट मिलेंगे.
स्मूद रुट्स होगा अगला अपडेट
एथर का कहना है कि अभी जो रोलआउट हो रहा है, वह सिर्फ़ पहला कदम है. नेविगेशन में हमेशा सबसे तेज़ रास्ता खोजने पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन कंपनी उसी रोड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बेहतर और आसान रास्ते सुझाने की योजना बना रही है, ताकि राइडर्स जहाँ मुमकिन हो, खराब सड़कों से बच सकें.
यह सिस्टम एथर (Ather) मालिकों द्वारा लाखों किलोमीटर की राइडिंग से इकट्ठा किए गए डेटा पर काम करता है. कंपनी का कहना है कि इस डेटासेट पर आधारित और भी कनेक्टेड फ़ीचर्स पहले से ही डेवलप किए जा रहे हैं.
आने वाले हफ़्तों में 'पॉटहोल+ अलर्ट्स' अपडेट को चरणों में Gen 2 और उससे ऊपर के स्कूटरों के लिए जारी किया जाएगा.
इस साल की शुरुआत में, जून 2026 में, एथर ने Gen 3 और नए स्कूटरों के लिए अपने 'Voice on Ather' फ़ीचर का रोलआउट भी पूरा कर लिया. यह फ़ीचर राइडर्स को कनेक्टेड ब्लूटूथ हेडसेट या एथर हेलो स्मार्ट हेलमेट के ज़रिए नैचुरल-लैंग्वेज वॉयस कमांड का इस्तेमाल करके स्कूटर के अलग-अलग फ़ंक्शन चलाने की सुविधा देता है.
एथर के मौजूदा पोर्टफोलियो में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं. रिज़्टा की कीमत रु.1.21 लाख से शुरू होती है और इसकी IDC रेंज 161 km तक बताई गई है. एथर 450 की कीमत रु.1.36 लाख से शुरू होती है और इसकी रेंज भी उतनी ही बताई गई है, जबकि 450 एपेक्स की कीमत रु.1.95 लाख है और इसकी IDC रेंज 165 km बताई गई है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).
कंपनी जल्द ही अपना अब तक का सबसे सस्ता मॉडल पेश करेगी; इसके पहले EL प्लेटफ़ॉर्म वाले स्कूटर की लॉन्चिंग 29 अगस्त को होनी है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स