होंडा XR 300L और XR 300 रैली भारत में की गईं पेश

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी आने वाली डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिलों की पहली झलक दिखाते हुए, भारत में बनी XR 300L और XR 300 रैली से पर्दा उठाया है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इनके पूरे स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसने यह कन्फर्म किया है कि दोनों बाइक्स FY2027 के खत्म होने से पहले भारतीय शोरूम्स में पहुंच जाएंगी.

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हालांकि दोनों मोटरसाइकिलें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हैं, लेकिन उन्हें अलग-अलग मक़सद से बनाया गया है. होंडा का कहना है कि XR 300L को रोज़ाना आने-जाने और ट्रेल राइडिंग के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है, जबकि XR 300 रैली उन राइडर्स के लिए है जो ज़्यादा समय टूरिंग में बिताते हैं.

होंडा XR 300L

XR 300L में ऑयल कूलर के साथ 293.5 cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. होंडा का कहना है कि इस मोटरसाइकिल को नए ऑफ-रोड राइडर्स के लिए आसान बनाने के मकसद से बनाया गया है, जिसमें कम वज़न और आसानी से हैंडल करने की सुविधा पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन, प्रो-लिंक रियर मोनोशॉक, स्विचेबल डुअल-चैनल ABS और होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

होंडा XR 300 रैली

XR 300 रैली में वही मैकेनिकल पैकेज है, लेकिन इसमें लंबी राइड के लिए बेहतर इक्विपमेंट जोड़े गए हैं. होंडा का कहना है कि यह बाइक उसकी डकार रैली मशीनों से प्रेरित है; रैली-स्टाइल बॉडीवर्क हवा से बेहतर सुरक्षा और टूरिंग के दौरान आराम देता है. इसमें होंडा रोडसिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फ़ीचर भी मिलता है.

इंजन और हार्डवेयर

दोनों मोटरसाइकिलों में एक ही 293.5 cc का इंजन है, हालांकि होंडा ने अभी तक इसके आउटपुट का खुलासा नहीं किया है. दोनों बाइक्स में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, स्विच करने योग्य डुअल-चैनल ABS और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिए गए हैं.

लॉन्च की समय-सीमा

होंडा ने अभी तक कीमतों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह कन्फर्म किया है कि XR 300L और XR 300 रैली भारत में FY2027 के आखिर से पहले बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. इन दो मोटरसाइकिलों के साथ, कंपनी हीरो एक्सपल्स 210, केटीएम 390 एडवेंचर, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और येज्दी एडवेंचर जैसे मॉडल्स को टक्कर देने की तैयारी कर रही है.