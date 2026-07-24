होंडा ने भारत में बिल्कुल नई CB500 पेश की; CB350 रेंज को 2026 के लिए नए रंग मिले
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 24, 2026
हाइलाइट्स
- पूरी तरह से नई CB500 को स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा और FY2027 से पहले लॉन्च किया जाएगा
- इसका 501cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन 28bhp की पावर और 43.3Nm का टॉर्क बनाता है
- 2026 के लिए CB350, CB350RS और CB350C में नए रंग और ग्राफिक्स दिए गए हैं
होंडा ने भारत में बिल्कुल नई CB500 को पेश किया है. यह ज़्यादा क्षमता वाली रेट्रो रोडस्टर बाइक है, जिसे स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा और FY2027 से पहले लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही 2026 CB350 रेंज को भी दिखाया गया है, जिसमें नए रंगों और ग्राफिक्स जैसे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं.
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होंडा ने CB500 को CB350 जैसा ही डिज़ाइन दिया है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जैसे बड़ा फ़्यूल टैंक, रिब्ड सीट, बड़े फ़ेंडर, अलग टेल सेक्शन और मोटा एग्ज़ॉस्ट. फ़ीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्लिपर क्लच, सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और RoadSync स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी दी गई है. यह तीन वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी, जिनमें अलॉय-व्हील और क्रॉस-स्पोक व्हील वाले वर्शन शामिल हैं, और सबसे महंगे मॉडल में खास ग्राफ़िक्स मिलेंगे.
साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, मोटरसाइकिल के आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS का इस्तेमाल किया गया है. यह मोटरसाइकिल 19-17 इंच के व्हील सेटअप पर चलती है.
हालांकि CB500 का क्लासिक स्टाइल CB350 जैसा ही है, लेकिन इसे एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. इस मोटरसाइकिल में 501cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है जो 28bhp की ताकत और 43.3Nm का टॉर्क बनाता है. यह इसे भारतीय बाज़ार के लिए होंडा की सबसे बड़ी एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल बनाता है.
CB350 फ़ैमिली से ऊपर की श्रेणी में आने वाली CB500 के, रॉयल एनफ़ील्ड इंटरसेप्टर 650 और BSA गोल्ड स्टार 650 जैसी मिड-साइज़ रेट्रो मोटरसाइकिलों को टक्कर देने की उम्मीद है. बिक्री के लिए उपलब्ध होने पर, इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में स्थानीय स्तर पर उत्पादन की अहम भूमिका होने की संभावना है.
CB500 के साथ-साथ, होंडा ने 2026 के लिए अपनी CB350 लाइनअप को नए कलर स्कीम और बदले हुए ग्राफिक्स के साथ अपडेट किया है. यह कॉस्मेटिक अपडेट CB350, CB350RS और CB350C सभी पर लागू होता है, जिससे मोटरसाइकिलों को एक डार्कर और ज़्यादा मॉडर्न लुक मिलता है, जबकि इनके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 24, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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