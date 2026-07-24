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होंडा ने भारत में बिल्कुल नई CB500 पेश की; CB350 रेंज को 2026 के लिए नए रंग मिले

होंडा ने अपडेटेड CB350 रेंज के साथ बिल्कुल नई CB500 को पेश किया है; ज़्यादा क्षमता वाली इस रेट्रो रोडस्टर बाइक को भारत में बनाया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 24, 2026

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हाइलाइट्स

  • पूरी तरह से नई CB500 को स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा और FY2027 से पहले लॉन्च किया जाएगा
  • इसका 501cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन 28bhp की पावर और 43.3Nm का टॉर्क बनाता है
  • 2026 के लिए CB350, CB350RS और CB350C में नए रंग और ग्राफिक्स दिए गए हैं

होंडा ने भारत में बिल्कुल नई CB500 को पेश किया है. यह ज़्यादा क्षमता वाली रेट्रो रोडस्टर बाइक है, जिसे स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा और FY2027 से पहले लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही 2026 CB350 रेंज को भी दिखाया गया है, जिसमें नए रंगों और ग्राफिक्स जैसे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: होंडा रीबेल 300 और रीबेल 500 से पर्दा उठा; दोनों की लोकल स्तर पर होगी मैन्युफैक्चरिंग

Honda CB 500 unveiled India carandbike 5

होंडा ने CB500 को CB350 जैसा ही डिज़ाइन दिया है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जैसे बड़ा फ़्यूल टैंक, रिब्ड सीट, बड़े फ़ेंडर, अलग टेल सेक्शन और मोटा एग्ज़ॉस्ट. फ़ीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्लिपर क्लच, सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल और RoadSync स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी दी गई है. यह तीन वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी, जिनमें अलॉय-व्हील और क्रॉस-स्पोक व्हील वाले वर्शन शामिल हैं, और सबसे महंगे मॉडल में खास ग्राफ़िक्स मिलेंगे.

Honda CB 500 unveiled India carandbike 6

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, मोटरसाइकिल के आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS का इस्तेमाल किया गया है. यह मोटरसाइकिल 19-17 इंच के व्हील सेटअप पर चलती है.

Honda CB 500 unveiled India carandbike 3

हालांकि CB500 का क्लासिक स्टाइल CB350 जैसा ही है, लेकिन इसे एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. इस मोटरसाइकिल में 501cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है जो 28bhp की ताकत और 43.3Nm का टॉर्क बनाता है. यह इसे भारतीय बाज़ार के लिए होंडा की सबसे बड़ी एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल बनाता है.

Honda CB 500 unveiled India carandbike 2

CB350 फ़ैमिली से ऊपर की श्रेणी में आने वाली CB500 के, रॉयल एनफ़ील्ड इंटरसेप्टर 650 और BSA गोल्ड स्टार 650 जैसी मिड-साइज़ रेट्रो मोटरसाइकिलों को टक्कर देने की उम्मीद है. बिक्री के लिए उपलब्ध होने पर, इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में स्थानीय स्तर पर उत्पादन की अहम भूमिका होने की संभावना है.

Honda CB 500 unveiled and CB 350 colours India carandbike 7

CB500 के साथ-साथ, होंडा ने 2026 के लिए अपनी CB350 लाइनअप को नए कलर स्कीम और बदले हुए ग्राफिक्स के साथ अपडेट किया है. यह कॉस्मेटिक अपडेट CB350, CB350RS और CB350C सभी पर लागू होता है, जिससे मोटरसाइकिलों को एक डार्कर और ज़्यादा मॉडर्न लुक मिलता है, जबकि इनके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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