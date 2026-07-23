होंडा 24 जुलाई को कई मॉडल्स को करेगी पेश, ये भारत में बनेंगे
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 23, 2026
हाइलाइट्स
- होंडा ADV 160, रीबेल 300 और CRF300L को 24 जुलाई को दिखाया जाएगा
- भारत आने वाली होंडा की मिडिलवेट मोटरसाइकिलें भी पेश की जाएंगी
- होंडा भारत में बनने वाले नए मॉडल और CBU प्रोडक्ट्स को दिखाएगी
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) भारत में भविष्य की मोबिलिटी से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए आयोजित अपने इवेंट में कई नए और आने वाले प्रोडक्ट्स को पेश करेगी, जिनमें होंडा रीबेल 300, होंडा ADV 160 और होंडा CB500R शामिल हैं. कार एंड बाइक को पता चला है कि इस इवेंट में सिर्फ़ प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा, न कि उन्हें असल में लॉन्च किया जाएगा या उनकी कीमत बताई जाएगी; लेकिन इसमें भविष्य के कई ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे जो भारत में बनेंगे और बाद में लॉन्च किए जाएंगे.
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इस इवेंट में कम से कम 5-6 नए प्रोडक्ट्स दिखाए जाने की उम्मीद है और लॉन्च होने के बाद, ये सभी भारत में ही बनाए जाएंगे. कार एंड बाइक को पता चला है कि ये प्रोडक्ट्स अलग-अलग कैटेगरी के होंगे, जिनमें स्कूटर, एंट्री-लेवल सिंगल-सिलेंडर मॉडल, मिडिलवेट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स और अलग-अलग फ्यूल टाइप वाले वाहन शामिल होंगे.
स्कूटर सेगमेंट में होंडा ADV 160 और PCX 160 के आने की उम्मीद है, और इसके बाद 350 cc से कम कैटेगरी में एंट्री-लेवल क्रूज़र होंडा रीबेल 300 आ सकती है. HMSI ने ADV 160 के लिए पहले ही डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर दिया है, जो भारत में सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे प्रोडक्ट्स में से एक है. इस इवेंट में होंडा CRF300L डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल के साथ-साथ होंडा CB500R और होंडा CB500 हॉर्नेट जैसे मिडिलवेट मॉडल भी दिखाए जा सकते हैं.
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 24, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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