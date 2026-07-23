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होंडा 24 जुलाई को कई मॉडल्स को करेगी पेश, ये भारत में बनेंगे

कारएंडबाइक को पता चला है कि कम से कम 5-6 नए प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे, जिनमें होंडा रीबेल 300, होंडा ADV 160, CRF300L, होंडा CB500 हॉर्नेट और CB500R शामिल हैं. ये सभी भारत में बनाए जाएंगे, हालांकि इनकी कीमतें बाद में बताई जाएंगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 23, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • होंडा ADV 160, रीबेल 300 और CRF300L को 24 जुलाई को दिखाया जाएगा
  • भारत आने वाली होंडा की मिडिलवेट मोटरसाइकिलें भी पेश की जाएंगी
  • होंडा भारत में बनने वाले नए मॉडल और CBU प्रोडक्ट्स को दिखाएगी

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) भारत में भविष्य की मोबिलिटी से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए आयोजित अपने इवेंट में कई नए और आने वाले प्रोडक्ट्स को पेश करेगी, जिनमें होंडा रीबेल 300, होंडा ADV 160 और होंडा CB500R शामिल हैं. कार एंड बाइक को पता चला है कि इस इवेंट में सिर्फ़ प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा, न कि उन्हें असल में लॉन्च किया जाएगा या उनकी कीमत बताई जाएगी; लेकिन इसमें भविष्य के कई ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे जो भारत में बनेंगे और बाद में लॉन्च किए जाएंगे.

 

यह भी पढ़ें: बजाज पल्सर 125-160 सीसी रेंज को मिलेंगे बदलाव

Honda CRF 300 L 3 2022 07 20 T09 56 19 844 Z

इस इवेंट में कम से कम 5-6 नए प्रोडक्ट्स दिखाए जाने की उम्मीद है और लॉन्च होने के बाद, ये सभी भारत में ही बनाए जाएंगे. कार एंड बाइक को पता चला है कि ये प्रोडक्ट्स अलग-अलग कैटेगरी के होंगे, जिनमें स्कूटर, एंट्री-लेवल सिंगल-सिलेंडर मॉडल, मिडिलवेट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स और अलग-अलग फ्यूल टाइप वाले वाहन शामिल होंगे.

Honda ADV 160 Design Patented 1

स्कूटर सेगमेंट में होंडा ADV 160 और PCX 160 के आने की उम्मीद है, और इसके बाद 350 cc से कम कैटेगरी में एंट्री-लेवल क्रूज़र होंडा रीबेल 300 आ सकती है. HMSI ने ADV 160 के लिए पहले ही डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर दिया है, जो भारत में सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे प्रोडक्ट्स में से एक है. इस इवेंट में होंडा CRF300L डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल के साथ-साथ होंडा CB500R और होंडा CB500 हॉर्नेट जैसे मिडिलवेट मॉडल भी दिखाए जा सकते हैं.

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