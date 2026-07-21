भारत में मौजूद ये हैं 500 सीसी से छोटे इंजन वाली मोटरसाइकिलों जिनमें मिलता है क्रूज़ कंट्रोल, लिस्ट में 125 सीसी की बाइक्स भी शामिल
द्वारा ऋषभ परमार
7 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 21, 2026
हाइलाइट्स
कुछ समय पहले तक, क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ़ महंगी टूरिंग मोटरसाइकिलों में ही मिलता था. आज यह तेज़ी से बदल रहा है. राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी की वजह से, कंपनियां अलग-अलग कीमत वाली मोटरसाइकिलों में क्रूज़ कंट्रोल दे रही हैं, जिनमें कुछ सस्ती कम्यूटर बाइक भी शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: विनफास्ट ने भारत में मार्केट में आने से पहले दो नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए पेटेंट दर्ज कराया
जो राइडर्स अक्सर हाईवे पर घंटों तक गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए क्रूज़ कंट्रोल बहुत काम का हो सकता है. इसमें थ्रॉटल को लगातार दबाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती; बाइक खुद ही एक तय रफ़्तार बनाए रखती है, जिससे लंबी राइड के दौरान कलाई की थकान कम होती है. हालांकि शहर के ट्रैफ़िक में आप शायद ही इसका इस्तेमाल करें, लेकिन हाईवे पर घूमने-फिरने के दौरान यह राइड को काफ़ी आरामदायक बना सकता है.
मोटरसाइकिल पर क्रूज़ कंट्रोल क्या है और यह कैसे काम करता है?
क्रूज़ कंट्रोल की मदद से मोटरसाइकिल एक तय रफ़्तार पर चलती रहती है, और राइडर को लगातार थ्रॉटल पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब आप अपनी मनचाही रफ़्तार पर पहुँच जाते हैं, तो बस हैंडलबार पर लगे स्विच से सिस्टम को चालू कर दें; इसके बाद मोटरसाइकिल उसी रफ़्तार पर चलती रहेगी, जब तक कि आप ब्रेक न लगाएँ, क्लच न दबाएँ या सिस्टम को बंद न कर दें.
ज़्यादातर मॉडर्न क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम 'राइड-बाय-वायर' थ्रॉटल के साथ काम करते हैं, जिसमें पारंपरिक केबल की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर थ्रॉटल इनपुट को कंट्रोल करते हैं. इसी वजह से, यह फ़ीचर आमतौर पर उन्हीं मोटरसाइकिलों में मिलता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल सिस्टम होता है. इसे खुले हाईवे और लंबी दूरी की राइड के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि शहर के भीड़-भाड़ वाले ट्रैफ़िक में चलाने के लिए. यहाँ भारत में क्रूज़ कंट्रोल वाली कुछ बाइक्स और उनके क्रूज़ कंट्रोल वाले वैरिएंट की कीमत दी गई है.
1. हीरो ग्लैमर X
क्रूज़ कंट्रोल वैरिएंट की कीमत: ₹96,836 (एक्स-शोरूम) ग्लैमर X डिस्क ब्रेक वैरिएंट
हीरो ग्लैमर X अभी भारत की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है जिसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलता है. यह ऐसा फ़ीचर लेकर आई है जो पहले सिर्फ़ प्रीमियम टूरिंग बाइक्स तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली बाइक्स के सेगमेंट में भी दिया गया है. इसमें 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो 11.5 bhp की ताकत और 10.5 Nm का टॉर्क बनाता है, और इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.
क्रूज़ कंट्रोल के अलावा, इसमें ये भी मिलता है:
- राइड-बाय-वायर थ्रॉटल
- इको, रोड और पावर राइडिंग मोड
- ब्लूटूथ-सक्षम रंगीन एलसीडी डिस्प्ले
- एलईडी लाइटिंग
- आरामदायक स्प्लिट सीट
इसकी आरामदायक राइडिंग पोज़िशन, अच्छा माइलेज और आसान बनावट इसे रोज़ाना आने-जाने और कभी-कभार हाईवे पर राइडिंग के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बनाती है.
2. हीरो एक्सट्रीम 125R
क्रूज़ कंट्रोल वैरिएंट की कीमत: ₹1,07,700 (एक्स-शोरूम) XTREME 125R डुअल चैनल ABS वैरिएंट.
हीरो एक्सट्रीम 125R, क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ राइड-बाय-वायर और डुअल-चैनल ABS देकर प्रीमियम 125cc सेगमेंट में टेक्नोलॉजी का एक नया स्तर जोड़ती है. इसमें 125cc का इंजन लगा है जो रोज़ाना की परफॉर्मेंस और बेहतरीन फ़्यूल एफ़िशिएंसी के बीच संतुलन बनाता है.
क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ, खरीदारों को ये भी मिलते हैं:
- राइड-बाय-वायर थ्रॉटल
- ड्यूल-चैनल एबीएस
- 4.2-इंच रंगीन एलसीडी डिस्प्ले
- 120-सेक्शन रियर रेडियल टायर
- फुल एलईडी लाइटिंग
मोटरसाइकिल की स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन, शार्प स्टाइलिंग और बेहतर ब्रेकिंग सेटअप इसे 125cc क्लास में ज़्यादा प्रीमियम विकल्पों में से एक बनाते हैं.
3. हीरो एक्सट्रीम 160R 4V
क्रूज़ कंट्रोल वाले वैरिएंट की कीमत: 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू - कॉम्बैट एडिशन वैरिएंट
एक्सट्रीम 160R 4V हीरो की सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली 160cc स्ट्रीटफ़ाइटर बाइक है और इसके सबसे महंगे वैरिएंट में फ़ैक्टरी-फ़िटेड क्रूज़ कंट्रोल मिलता है. इसमें 163.2cc का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 16.9 bhp की पावर और 14.6 Nm का टॉर्क देता है.
अन्य मुख्य बातों में शामिल हैं:
- राइड-बाय-वायर थ्रॉटल
- रेन, रोड और स्पोर्ट राइडिंग मोड
- रंगीन एलसीडी डिस्प्ले
- यूएसडी फ्रंट फोर्क्स
- एलईडी लाइटिंग
अपडेटेड सस्पेंशन, कई राइडिंग मोड और बेहतर इंजन इसे शहर में चलाने और वीकेंड पर हाईवे ट्रिप, दोनों के लिए एक बेहतरीन मोटरसाइकिल बनाते हैं.
4. टीवीएस अपाचे आरटीएक्स
क्रूज़ कंट्रोल वाले वैरिएंट की कीमत: रु.1.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू, सभी वैरिएंट में उपलब्ध
एडवेंचर टूरर के तौर पर डिज़ाइन की गई टीवीएस अपाचे RTX में सभी मॉडल्स के साथ क्रूज़ कंट्रोल स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर मिलता है, जिससे यह भारत में आसानी से उपलब्ध टूरिंग मोटरसाइकिलों में से एक बन जाती है. इसमें 299cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो लगभग 35.5 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क देता है.
क्रूज़ कंट्रोल के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:
- 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले
- ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
- स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल
- बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर
- लंबी यात्रा वाला यूएसडी सस्पेंशन
अपडेटेड सस्पेंशन, कई राइडिंग मोड और बेहतर इंजन इसे शहर में चलाने और वीकेंड पर हाईवे ट्रिप, दोनों के लिए एक बेहतरीन मोटरसाइकिल बनाते हैं.
5. टीवीएस अपाचे आरटीआर 310
क्रूज़ कंट्रोल वाले वैरिएंट की कीमत: रु.2.25 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू, सभी वैरिएंट में उपलब्ध.
अपाचे RTR 310 इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली मोटरसाइकिलों में से एक है. यह भारत की एकमात्र ऐसी नेकेड मोटरसाइकिल है जिसमें कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा मिलती है. यह फ़ीचर बाइक के IMU के साथ मिलकर काम करता है और मोड़ पर बाइक चलाते समय बेहतर कंट्रोल देता है. इसमें 312.2cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 35.08 bhp की पावर और 28.7 Nm का टॉर्क बनाता है.
इसमें ये भी शामिल हैं
- कॉर्नरिंग एबीएस
- कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल
- क्लाइमेट कंट्रोल सीट
- पूरी तरह एडजेस्टेबल सस्पेंशन
- नेविगेशन के साथ टीएफटी डिस्प्ले
क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ, इसमें मौजूद फीचर्स की लंबी लिस्ट RTR 310 को अभी बिक रही सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली स्ट्रीटफाइटर्स में से एक बनाती है.
6. टीवीएस अपाचे RR 310
क्रूज़ कंट्रोल वाले वेरिएंट की कीमत: ₹2.62 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू, सभी वेरिएंट में उपलब्ध
''टीवीएस अपाचे RR 310 भारत की एकमात्र ऐसी पूरी तरह से फेयर्ड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है जिसमें फ़ैक्टरी-फ़िटेड क्रूज़ कंट्रोल मिलता है. इसमें सुपरस्पोर्ट स्टाइलिंग और टूरिंग के लिए सुविधाजनक टेक्नोलॉजी का मेल है. इस मोटरसाइकिल में वही 312.2cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है और तेज़ रफ़्तार पर बेहतर स्टेबिलिटी के लिए इसमें पूरी तरह से एयरोडायनामिक फेयरिंग दी गई है.
अन्य मुख्य बातों में शामिल हैं:
- बाय-डायरेक्शन क्विकशिफ्टर
- टीएफटी रेस डिस्प्ले
- राइडिंग मोड्स
- एयरोडायनामिक विंगलेट्स
- एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स
इसे परफ़ॉर्मेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल हाईवे पर लंबी राइड को भी काफ़ी कम थकाऊ बनाता है.
सम्मानजनक उल्लेख
अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो भारत में कुछ और भी मोटरसाइकिलें हैं जिनमें क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा मिलती है.
केटीएम 390 ड्यूक
क्रूज़ कंट्रोल वाले वेरिएंट की कीमत: ₹2.84 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू, सिंगल वेरिएंट
नई 390 ड्यूक ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देती है, जिसमें क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन हैंडलिंग में से एक शामिल है.
टूरिंग पर ज़्यादा फ़ोकस करने वाला एक विकल्प, जो काफ़ी सही कीमत पर क्रूज़ कंट्रोल, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता देता है.
केटीएम 390 एडवेंचर
क्रूज़ कंट्रोल वाले वैरिएंट की कीमत: रु.2.87 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू, सिंगल वैरिएंट
इसके पूरी तरह से लोडेड वर्जन में एडजस्टेबल सस्पेंशन, ज़्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और बेहतर ऑफ़-रोड क्षमता मिलती है, साथ ही हाईवे टूरिंग के लिए क्रूज़ कंट्रोल भी बरकरार रखा गया है.
क्या मोटरसाइकिल पर क्रूज़ कंट्रोल होना फ़ायदेमंद है?
अगर आप अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं या वीकेंड पर रोड ट्रिप का मज़ा लेते हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल एक ऐसा फ़ीचर है जो आपको सच में पसंद आएगा. इससे कलाई की थकान कम होती है, आप एक जैसी रफ़्तार बनाए रख पाते हैं और लंबी राइड ज़्यादा आरामदायक हो जाती है.
हालांकि, शहर के रोज़मर्रा के ट्रैफ़िक में आप इसका इस्तेमाल शायद ही करें. क्रूज़ कंट्रोल खुली सड़कों पर एक जैसी रफ़्तार से चलने पर सबसे अच्छा काम करता है, जहाँ ट्रैफ़िक या सिग्नल की वजह से कम रुकावटें हों. यह राइडर के ध्यान की जगह नहीं ले सकता, इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दोनों हाथ हैंडलबार पर रखने चाहिए.
जैसे-जैसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स 'राइड-बाय-वायर' टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, क्रूज़ कंट्रोल धीरे-धीरे अलग-अलग कीमत वाली मोटरसाइकिलों में उपलब्ध होता जा रहा है. कई राइडर्स के लिए, क्रूज़ कंट्रोल अब कोई लग्ज़री फ़ीचर नहीं रहा, बल्कि हाईवे पर राइडिंग के दौरान एक सच में काम की सुविधा बन गया है. हालाँकि, कुछ ऐसे राइडर्स भी होंगे जो थ्रॉटल पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं और उन्हें थ्रॉटल का इस्तेमाल करना ज़्यादा मज़ेदार राइडिंग अनुभव लगता है. आख़िरकार, यह सब अपनी-अपनी पसंद पर निर्भर करता है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स