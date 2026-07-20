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विनफॉस्ट ने भारत में मार्केट में आने से पहले दो नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए पेटेंट दर्ज कराया

पेटेंट के लिए हाल ही में किए गए आवेदनों से पता चलता है कि भारत में टू-व्हीलर को लेकर विनफॉस्ट की योजनाएं उन इलेक्ट्रिक स्कूटरों से कहीं आगे जा सकती हैं, जिनकी पुष्टि कंपनी पहले ही कर चुकी है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • विनफास्ट ने वाइपर ई-स्कूटर और एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए भारत में डिज़ाइन पेटेंट फाइल किए हैं
  • इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का डिज़ाइन काफी हद तक 'सुलाड' (Sulad) कॉन्सेप्ट पर आधारित लगता है
  • ये पेटेंट भारतीय बाज़ार में ब्रांड की आधिकारिक एंट्री से पहले उसकी व्यापक प्रोडक्ट रणनीति की ओर इशारा करते हैं

इस साल की शुरुआत में, विनफास्ट ने कन्फर्म किया था कि वह 2026 की दूसरी छमाही में अपने ग्लोबल लाइनअप के तीन इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में उतरेगी. हालांकि, वियतनामी EV बनाने वाली कंपनी ने दो नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल किए हैं—एक प्रोडक्शन-रेडी वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो सुलाड कॉन्सेप्ट से प्रेरित लगती है. हाल की फाइलिंग से संकेत मिलता है कि कंपनी भारत में पहले बताई गई रेंज से कहीं ज़्यादा बड़ी रेंज के प्रोडक्ट्स ला सकती है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक विनफास्ट एमपीवी 7 हुई लॉन्च, कीमत रु.24.49 लाख

Vin Fast Viper Electric Scooter India Patent carandbike 1

वाइपर का पेटेंट खास तौर पर ध्यान देने लायक है क्योंकि यह वियतनाम में अभी बिक रहे स्कूटर से काफी मिलता-जुलता है. पहले फाइल किए गए पेटेंट में कई स्टाइलिंग अंतर थे, लेकिन इस वर्शन में प्रोडक्शन मॉडल जैसा शार्प बॉडीवर्क, सिंगल-पीस LED हेडलैंप, फाइव-स्पोक अलॉय व्हील्स और हब-माउंटेड मोटर दी गई है. वियतनाम में, वाइपर में 4.8 kWh का बैटरी पैक और 3 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है.

Vin Fast Viper Electric Scooter India Patent carandbike 2

दूसरी फाइलिंग एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए है जो 'सुलाड' (Sulad) कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है. विनफास्ट (VinFast) ने इस कॉन्सेप्ट को इस साल की शुरुआत में अपनी भविष्य की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रणनीति के हिस्से के तौर पर दिखाया था. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके आधिकारिक स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन वियतनाम से आ रही खबरों से पता चलता है कि इसके प्रोडक्शन वर्जन में 50 kW तक की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर और लगभग 130 किलोमीट प्रतिघंटा की टॉप स्पीड हो सकती है.

 

हालांकि, पेटेंट के लिए हाल ही में की गई ये फाइलिंग बताती हैं कि कंपनी अपने विकल्प खुले रख रही है और भविष्य में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल समेत और भी मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन डिज़ाइन पेटेंट का मतलब यह नहीं है कि इन्हें बाज़ार में उतारा ही जाएगा. फिर भी, इससे यह संकेत ज़रूर मिलता है कि विनफास्ट भारत के लिए इन प्रोडक्ट्स पर गंभीरता से विचार कर रही है. कंपनी ने अभी तक वाइपर या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बाज़ार में उतारने की समय-सीमा की पुष्टि नहीं की है.

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