नई डुकाटी मॉन्स्टर V2 भारत में ₹13.99 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 10, 2026
हाइलाइट्स
- डुकाटी मॉन्स्टर V2 की कीमत ₹13.99 लाख है; मॉन्स्टर+ की कीमत ₹14.34 लाख है
- नए 890cc V2 इंजन ने 937cc टेस्टास्ट्रेट्टा मोटर की जगह ली है
- नया इंजन 109.4 bhp की ताकत और 91 Nm का टॉर्क बनाता है
डुकाटी ने भारत में नई मॉन्सटर V2 लॉन्च की है, जिसकी कीमत ₹13.99 लाख है, जबकि ज़्यादा फ़ीचर्स वाले मॉन्सटर+ की कीमत ₹14.34 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं). इसकी जानी-पहचानी स्टाइलिंग के अलावा, सबसे खास बात इसका इंजन है: मॉन्सटर में डुकाटी के 937 cc टेस्टास्ट्रेट्टा इंजन की जगह अब ब्रांड का नया 890 cc V-ट्विन इंजन दिया गया है. यही इंजन मल्ट्रीस्ट्राडा V2, पानिगाले V2 और स्ट्राफाइटर V2 जैसे दूसरे मॉडल्स में भी इस्तेमाल होता है.
यह भी पढ़ें: 2026 डुकाटी मॉन्स्टर भारत में 10 अगस्त को होगी लॉन्च, मिलेगा नया 890cc इंजन
डुकाटी मॉन्स्टर V2: नया इंजन
नया 890cc V2 इंजन 9,000rpm पर 109.4 bhp की ताकत और 7,250rpm पर 91 Nm का टॉर्क बनाता है. कागज़ पर ये आंकड़े पुराने 937cc इंजन से थोड़े कम हैं, जो 110 bhp की ताकत और 93.5 Nm टॉर्क बनाता था. हालांकि, डुकाटी ने नए इंजन में 'इनटेक वेरिएबल टाइमिंग' (IVT) दिया है. इस सिस्टम का मकसद इंजन की काम करने की रेंज को बढ़ाना है, साथ ही पावर डिलीवरी को स्मूद बनाना और एफिशिएंसी को बेहतर करना है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
डुकाटी मॉन्स्टर V2: डिज़ाइन
2026 के लिए मॉन्स्टर के लुक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसका ओवरऑल शेप पहले जैसा ही है, जिसमें कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन, बाहर दिखने वाले मैकेनिकल पार्ट्स और खास ओवल LED हेडलैंप शामिल हैं.
हालांकि, इसकी बॉडीवर्क में कुछ बदलाव किए गए हैं. फ्यूल टैंक को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और बॉडी पैनल्स में भी मामूली बदलाव किए गए हैं। डुकाटी ने हैंडलबार को भी थोड़ा आगे की तरफ़ किया है, ताकि राइडर को राइडिंग के दौरान ज़्यादा 'कमिटेड' पोज़िशन मिल सके.
डुकाटी मॉन्स्टर V2: हार्डवेयर
इसके अंदर, मॉन्स्टर में एल्युमीनियम मोनोकोक फ़्रेम का इस्तेमाल जारी है. सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ़ 43mm का शोवा USD फ़ॉर्क और पीछे प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला शोवा मोनोशॉक दिया गया है.
ब्रेकिंग सिस्टम में आगे 320 मिमी के ट्विन डिस्क और पीछे 245 मिमी का सिंगल डिस्क दिया गया है, जिसमें ब्रेम्बो (Brembo) के पार्ट्स लगे हैं. यह मोटरसाइकिल हल्के अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिन पर पिरेली डियाब्लो रोसो IV (पिरेली डायब्लो रोसो IV) टायर लगे हैं. इन सभी बदलावों के बाद, खाली फ्यूल टैंक के साथ मोटरसाइकिल का वज़न 175 kg है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 4 kg कम है.
डुकाटी मॉन्स्टर V2: इलेक्ट्रॉनिक्स
2026 मॉन्सटर V2 में बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भी दिया गया है। कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन-ब्रेकिंग कंट्रोल के लिए छह-एक्सिस IMU का इस्तेमाल किया गया है.
इसमें चार राइड मोड – स्पोर्ट, रोड, अर्बन और वेट – हैं, जिनसे राइडिंग की स्थितियों के हिसाब से थ्रॉटल रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन को एडजस्ट किया जा सकता है.
इसके अलावा, इसमें क्रूज़ कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, हीटेड ग्रिप्स और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. मोटरसाइकिल में 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले है, जिसमें अलग-अलग मेन्यू और सेटिंग्स को नेविगेट करने के लिए जॉयस्टिक-माउंटेड कंट्रोल सिस्टम दिया गया है.
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स
- डुकाटी पाणिगले V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 32.05 - 77 लाख
- डुकाटी सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी मॉन्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 14.34 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम कीमत₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी पाणिगले V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी एक्सडेवियलएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.46 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.59 - 25.34 लाख
- डुकाटी पानिगाले वी4 लैम्बोर्गिनीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1 करोड़
- डुकाटी एक्सडायवेल वी4एक्स-शोरूम कीमत₹ 30.89 लाख
- डुकाटी स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.25 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.21 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84.99 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 रैलीएक्स-शोरूम कीमत₹ 31.76 - 32.08 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.63 - 18.7 लाख
- डुकाटी डायवेल V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 29.08 - 29.66 लाख
- डुकाटी डेस्मो450 एमएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.24 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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