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2026 डुकाटी मॉन्स्टर भारत में 10 अगस्त को होगी लॉन्च, मिलेगा नया 890cc इंजन

डुकाटी 10 अगस्त को भारत में 2026 मॉन्स्टर लॉन्च करने जा रही है, जो प्रीमियम स्ट्रीटफाइटर सेगमेंट में अपडेटेड डिज़ाइन, नया इंजन और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज लेकर आएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2026 डुकाटी मॉन्स्टर में नया 890cc V-ट्विन इंजन मिलेगा
  • नया इंजन 109.4 bhp की ताकत और 91 Nm का टॉर्क बनाता है
  • इसकी कीमत लगभग रु.14 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है

डुकाटी 10 अगस्त को भारत में 2026 मॉन्स्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह अपडेटेड नेकेड मोटरसाइकिल इटैलियन ब्रांड के लिए एक अहम लॉन्च है, क्योंकि कंपनी प्रीमियम स्ट्रीट मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है. नई मॉन्स्टर में अपने पुराने मॉडल्स वाला आक्रामक स्ट्रीटफाइटर अंदाज़ तो बरकरार है, लेकिन इसका डिज़ाइन ज़्यादा शार्प और एथलेटिक है. इसका खास ओवल LED हेडलैंप, खुले मैकेनिकल पार्ट्स और कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं, साथ ही मॉन्स्टर नाम से जुड़ी मस्कुलर बनावट भी बनी रहती है.

 

यह भी पढ़ें: लॉन्च से पहले नई बजाज पल्सर 150 दिखी

Ducati Monster 2026 launch India carandbike 4

सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदरूनी हिस्से में हुआ है, जहाँ 937cc L-ट्विन इंजन की जगह नया 890cc V-ट्विन इंजन लगाया गया है. यह नया इंजन 9,000 rpm पर 109.4bhp की ताकत और 7,250 rpm पर 91Nm का टॉर्क बनाता है. हालाँकि इसकी पीक पावर और टॉर्क के आँकड़े पुराने इंजन के 110bhp और 93.5 Nm के आँकड़ों से थोड़े कम हैं, लेकिन डुकाटी का दावा है कि नया इंजन बेहतर राइडिंग अनुभव देता है.

Ducati Monster 2026 launch India carandbike 2

चेसिस की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में एल्युमीनियम मोनोकोक फ्रेम का इस्तेमाल जारी है. सस्पेंशन के लिए, इसमें आगे की तरफ 43 mm के शोआ USD फोर्क्स और पीछे की तरफ प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला शोआ मोनोशॉक दिया गया है. साथ ही, इसके ब्रेम्बो ब्रेकिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, जिसमें आगे 320 mm के ट्विन डिस्क और पीछे 245 mm का सिंगल डिस्क शामिल है. यह मोटरसाइकिल हल्के अलॉय व्हील्स और पिरेली डायब्लो रोसो IV टायर्स के साथ आती है.

Ducati Monster 2026 launch India carandbike 3

इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो, 2026 मॉन्स्टर में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और राइडर की मदद करने वाले दूसरे सिस्टम जैसे कई फ़ीचर्स वाला एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है.

 

भारत में नई मॉन्सटर की कीमत लगभग रु.14 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है, जबकि ज़्यादा प्रीमियम मॉन्सटर प्लस वैरिएंट की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले लगभग रु.20,000-रु.30,000 ज़्यादा हो सकती है. लॉन्च होने के बाद, यह प्रीमियम नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट में ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल और कावासाकी Z900 जैसी बाइक्स को टक्कर देगी.

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