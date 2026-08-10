2026 डुकाटी मॉन्स्टर भारत में 10 अगस्त को होगी लॉन्च, मिलेगा नया 890cc इंजन
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 10, 2026
हाइलाइट्स
- 2026 डुकाटी मॉन्स्टर में नया 890cc V-ट्विन इंजन मिलेगा
- नया इंजन 109.4 bhp की ताकत और 91 Nm का टॉर्क बनाता है
- इसकी कीमत लगभग रु.14 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है
डुकाटी 10 अगस्त को भारत में 2026 मॉन्स्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह अपडेटेड नेकेड मोटरसाइकिल इटैलियन ब्रांड के लिए एक अहम लॉन्च है, क्योंकि कंपनी प्रीमियम स्ट्रीट मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है. नई मॉन्स्टर में अपने पुराने मॉडल्स वाला आक्रामक स्ट्रीटफाइटर अंदाज़ तो बरकरार है, लेकिन इसका डिज़ाइन ज़्यादा शार्प और एथलेटिक है. इसका खास ओवल LED हेडलैंप, खुले मैकेनिकल पार्ट्स और कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं, साथ ही मॉन्स्टर नाम से जुड़ी मस्कुलर बनावट भी बनी रहती है.
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सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदरूनी हिस्से में हुआ है, जहाँ 937cc L-ट्विन इंजन की जगह नया 890cc V-ट्विन इंजन लगाया गया है. यह नया इंजन 9,000 rpm पर 109.4bhp की ताकत और 7,250 rpm पर 91Nm का टॉर्क बनाता है. हालाँकि इसकी पीक पावर और टॉर्क के आँकड़े पुराने इंजन के 110bhp और 93.5 Nm के आँकड़ों से थोड़े कम हैं, लेकिन डुकाटी का दावा है कि नया इंजन बेहतर राइडिंग अनुभव देता है.
चेसिस की बात करें तो, इस मोटरसाइकिल में एल्युमीनियम मोनोकोक फ्रेम का इस्तेमाल जारी है. सस्पेंशन के लिए, इसमें आगे की तरफ 43 mm के शोआ USD फोर्क्स और पीछे की तरफ प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला शोआ मोनोशॉक दिया गया है. साथ ही, इसके ब्रेम्बो ब्रेकिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, जिसमें आगे 320 mm के ट्विन डिस्क और पीछे 245 mm का सिंगल डिस्क शामिल है. यह मोटरसाइकिल हल्के अलॉय व्हील्स और पिरेली डायब्लो रोसो IV टायर्स के साथ आती है.
इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो, 2026 मॉन्स्टर में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और राइडर की मदद करने वाले दूसरे सिस्टम जैसे कई फ़ीचर्स वाला एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है.
भारत में नई मॉन्सटर की कीमत लगभग रु.14 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है, जबकि ज़्यादा प्रीमियम मॉन्सटर प्लस वैरिएंट की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले लगभग रु.20,000-रु.30,000 ज़्यादा हो सकती है. लॉन्च होने के बाद, यह प्रीमियम नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट में ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल और कावासाकी Z900 जैसी बाइक्स को टक्कर देगी.
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स
- डुकाटी पाणिगले V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 32.05 - 77 लाख
- डुकाटी सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी मॉन्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 14.34 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम कीमत₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी पाणिगले V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी एक्सडेवियलएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.46 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.59 - 25.34 लाख
- डुकाटी पानिगाले वी4 लैम्बोर्गिनीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1 करोड़
- डुकाटी एक्सडायवेल वी4एक्स-शोरूम कीमत₹ 30.89 लाख
- डुकाटी स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.25 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.21 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84.99 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 रैलीएक्स-शोरूम कीमत₹ 31.76 - 32.08 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.63 - 18.7 लाख
- डुकाटी डायवेल V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 29.08 - 29.66 लाख
- डुकाटी डेस्मो450 एमएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.24 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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