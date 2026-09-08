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नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?

हंसज कुकरेती
हंसज कुकरेती
6 मिनट पढ़े
Sep 08, 2026, 10:59 AM
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नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?
हाइलाइट्स
  • नए इंजन के साथ आई नई बलेनो
  • पहले से बेहतर माइलेज
  • लेवल 2 एडीएएस की सेफ्टी

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में अगर आप सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची देखेंगे, तो मारुति सुजुकी बलेनो आपको आसानी से टॉप 10 में नजर आ जाएगी.प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो ने पिछले कई सालों से अपनी मजबूत पहचान बनाई है. लेकिन इस बार बलेनो के फेसलिफ्ट में कंपनी ने सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया है.

इसके साथ ही मारुति सुजुकी ने इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जिससे बलेनो अब पहले से थोड़ी अलग पेशकश बन गई है.हाल ही में हमने इसे चलाकर देखा है.तो सवाल यही है कि क्या बलेनो में किए गए ये बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाते हैं? और क्या नई बलेनो आपके लिए सही कार है?

डिजाइन

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डिजाइन की बात करें तो इस बार सबसे बड़ा बदलाव इसके अगले हिस्से में देखने को मिलता है.सामने बड़ी ग्रिल दी गई है, जिस पर क्रोम का काफी इस्तेमाल हुआ है. इसके साथ पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलती है, जो बलेनो के अगले हिस्से को पहले से ज्यादा चौड़ा और बोल्ड लुक देती है.

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बोनट पर बनी लाइनें भी इसके डिजाइन को थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ रूप देती हैं.लेकिन साइड और पीछे की तरफ बदलाव काफी सीमित हैं.हमें उम्मीद थी कि शायद अलॉय व्हील का डिजाइन बदलेगा या पीछे की टेललाइट में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ खास नहीं हुआ.

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कुछ लोगों के लिए यह अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि बलेनो का मौजूदा डिजाइन पहले से ही काफी पसंद किया जाता है. वहीं कुछ लोग इसे थोड़ा ज्यादा नया देखने की उम्मीद कर रहे होंगे.फिर भी, आज भी अपने आप में बलेनो एक अलग और प्रीमियम दिखने वाली हैचबैक है.और इस बार एक नया रंग भी काफी आकर्षक है.इसे एनिग्मैटिक टील कहा गया है और धूप में इसका रंग काफी शानदार नजर आता है.

इंटीरियर और फीचर्स

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यहाँ आते ही सबसे पहले आपको वही परिचित डैशबोर्ड लेआउट नजर आता है, जिसे हम पिछले कई सालों से बलेनो में देख रहे हैं.लेकिन एक सफल डिजाइन को बार बार बदलने की जरूरत भी नहीं होती. लोगों को यह लेआउट पसंद आया है और यही इसकी बिक्री में भी दिखाई देता है.

इस बार हालांकि मारुति सुजुकी ने कुछ ऐसे फीचर्स जोड़े हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आ सकते हैं.अब इसमें वेंटिलेटेड सीटें, ज्यादा प्रीमियम क्लैरियन साउंड सिस्टम और कूल्ड वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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गर्म मौसम में वेंटिलेटेड सीटें और लंबे सफर में बेहतर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स निश्चित तौर पर काम के हैं.लेकिन यहां कुछ मौके भी थे, जहां मारुति सुजुकी और बेहतर कर सकती थी.360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी अभी और बेहतर हो सकती थी.सनरूफ भी जोड़ा जा सकता था.और पूरे केबिन को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम बनाने की गुंजाइश भी थी.यानी फीचर्स बढ़े हैं, लेकिन बलेनो के केबिन में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता.

सुरक्षा

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फीचर्स की बात हो रही है, तो सुरक्षा को कैसे भूल सकते हैं.और यहां मारुति सुजुकी ने बलेनो को काफी आगे बढ़ाया है.सबसे बड़ा बदलाव है लेवल 2 एडीएएस का शामिल होना.सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक हैचबैक में लेवल 2 एडीएएस दिया गया है, लेकिन यह सच है.

और सिर्फ कागज पर फीचर देने की बात नहीं है. हमने इसे चलाकर देखा और कई परिस्थितियों में इसकी कार्यप्रणाली काफी अच्छी लगी.इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.खासकर लेन कीप असिस्ट अपना काम काफी अच्छे तरीके से करता है.इसके अलावा 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी पहले से मौजूद हैं.

कुल मिलाकर, बलेनो के इस अपडेट में सुरक्षा को लेकर किया गया काम निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है.

इंजन और प्रदर्शन

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सबसे बड़ा बदलाव अगर कहीं देखने को मिलता है, तो वह है इंजन.क्योंकि इस बार मारुति सुजुकी ने बलेनो में इंजन ही बदल दिया है.पहले इसमें के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता था, लेकिन अब इसकी जगह जेड सीरीज पेट्रोल इंजन ने ले ली है.

बलेनो के लिए यह इंजन नया है, हालांकि मारुति सुजुकी इसे पहले ही स्विफ्ट और डिजायर में इस्तेमाल कर चुकी है.यह तीन सिलेंडर वाला इंजन है.इसलिए शुरुआत के आरपीएम पर हल्का कंपन और इंजन की आवाज महसूस होती है.और अगर आप ऊंचाई वाले इलाके में हैं या इंजन से तुरंत प्रतिक्रिया चाहते हैं, तो आपको एक्सेलरेटर को थोड़ा ज्यादा दबाना पड़ सकता है.यहीं पर पुराने चार सिलेंडर इंजन की कमी महसूस होती है.

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नई बलेनो का इंजन पहले वाले इंजन के मुकाबले करीब 6.6 bhp कम पावर पैदा करता है. अब इसमें अधिकतम पावर करीब 82 bhp है.टॉर्क हालांकि लगभग पहले जितना ही है, करीब 112 Nm है.

शहर में रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए यह टॉर्क पर्याप्त है. इसलिए सामान्य शहर की रफ्तार पर आपको कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं होती.लेकिन हाईवे पर कहानी थोड़ी अलग है.पावर कम होने की वजह से तेज रफ्तार पर बलेनो पहले जितनी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती.अगर आपको ओवरटेक करना है, तो कई बार गियर नीचे करना पड़ता है और फिर इंजन को रफ्तार पकड़ने का मौका देना पड़ता है. लेकिन इसकी एक बड़ी अच्छी बात है.

मारुति सुजुकी के दावे के मुताबिक इसकी ईंधन दक्षता पहले से थोड़ी बेहतर हुई है.मैनुअल पेट्रोल में करीब 23.80 km/l और एएमटी के साथ करीब 24.77 km/l की दावा की गई ईंधन दक्षता मिलती है.

यानी अगर आपकी प्राथमिकता कम ईंधन खर्च और रोजमर्रा की आरामदायक ड्राइविंग है, तो यह इंजन आपको पसंद आ सकता है.

हालांकि हमें अभी इसका सीएनजी मॉडल चलाने का मौका नहीं मिला है.कंपनी का दावा है कि सीएनजी मॉडल करीब 33.61 km/kg की ईंधन दक्षता देता है.अगर वास्तविक परिस्थितियों में यह आंकड़ा इसके आसपास रहता है, तो यह निश्चित तौर पर बलेनो सीएनजी की बड़ी ताकत होगी.

राइड और हैंडलिंग

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राइड और हैंडलिंग की बात करें तो यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.और शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी.बलेनो की ड्राइविंग आज भी काफी आसान है.शहर में चलाएं या हाईवे पर, कार को संभालना मुश्किल नहीं है.स्टीयरिंग हल्का है और रोजमर्रा की ड्राइविंग में यह बात काफी काम आती है. राइड क्वालिटी भी अच्छी है.

सस्पेंशन ज्यादा कड़ा नहीं है और खराब सड़कों पर भी यह केबिन को काफी आरामदायक बनाए रखने की कोशिश करता है.यानी बलेनो की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी आसान ड्राइविंग और आरामदायक राइड आज भी बरकरार है.

कीमत और निष्कर्ष

नई बलेनो की कीमत करीब ₹6.10 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है.इस बार इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ऊपर के वेरिएंट में पहले से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, खासकर लेवल 2 एडीएएस जैसी तकनीक.लेकिन इंजन का बदलाव एक अलग कहानी है.

अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज, भरोसेमंद इस्तेमाल, आराम और लंबे समय तक बिना ज्यादा परेशानी के कार चलाना है, तो नई बलेनो अब भी एक मजबूत विकल्प है.इसका केबिन काफी जगहदार है, राइड आरामदायक है, फीचर्स पहले से बेहतर हुए हैं और सुरक्षा के मामले में भी इसे बड़ा अपग्रेड मिला है.लेकिन अगर आप बलेनो से ज्यादा दमदार प्रदर्शन और तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं, तो नया तीन सिलेंडर इंजन आपको पुराने चार सिलेंडर इंजन की कमी जरूर महसूस करा सकता है.

तो नई बलेनो ने अपना मूल फॉर्मूला नहीं बदला है.इसने उसे थोड़ा और आधुनिक, थोड़ा ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा फीचर से भरपूर बनाया है.

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