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नई TVS Ronin: क्या है नया और अभी भी क्या अभी भी कमी?

कारएंडबाइक-टीम
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Sep 18, 2026, 02:59 PM
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नई TVS Ronin: क्या है नया और अभी भी क्या अभी भी कमी?
हाइलाइट्स
  • नई Ronin में डुअल-चैनल ABS वाला Base+ वैरिएंट मिलता है
  • टॉप वेरिएंट में अब ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जबकि Mid वैरिएंट में कनेक्टेड फ़ीचर और Type-C चार्जिंग है
  • Ronin में वही 225.9cc इंजन और चेसिस है, जिससे भविष्य में बड़े अपग्रेड की गुंजाइश बनी हुई है.

TVS Ronin हमेशा से TVS मोटर कंपनी की लाइन-अप में एक दिलचस्प जगह रखती है. एक रेट्रो मोटरसाइकिल होने के बावजूद, यह आरामदायक सवारी और खास स्टाइलिंग को 225.9cc ऑयल-कूल्ड इंजन के साथ जोड़ती है. 2026 के फेस्टिव सीज़न के लिए, TVS ने मोटरसाइकिल में कुछ बदलाव दिए हैं.

1. नया Base+ वैरिएंट

TVS Ronin 1

TVS ने बाइक एक नया Base+ वैरिएंट पेश किया है जिसकी कीमत रु 1.42 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. इसमें डुअल-चैनल ABS मिलता है, जिससे बाइक पुराने बेस मॉडल की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है. इसमें नया लुक भी मिलता है और यह सनलाइट येलो और डेज़र्ट मिराज रंगों में उपलब्ध है.

2. Mid वैरिएंट के लिए कनेक्टेड फ़ीचर

TVS Ronin 2

Ronin Mid में अब कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसमें अब Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिससे सवारों को चलते-फिरते स्मार्टफ़ोन चार्ज करने की सुविधा मिलती है. इस वेरिएंट की कीमत रु 1.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

3. Top वैरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल

TVS Ronin 3 सबसे बड़ा बदलाव बाइक के ऊँचे वेरिएंट में मिलता है, जिसमें अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) दिया गया है. यह इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्टेंस की एक और परत जोड़ता है, जो खासकर तब उपयोगी होता है जब सड़क पर पकड़ का स्तर कम हो.

4. प्रीमियम सीट

TVS Ronin 4 टॉप वैरिएंट में अब एक ज़्यादा प्रीमियम सीट भी आती है, जिसका मकसद मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने के अनुभव को बेहतर बनाना है. इस वेरिएंट में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है.

5. नए रंग

TVS Ronin 5

अब बाइक के सभी वेरिएंट्स में नए रंग विकल्प मिलते हैं, जिससे TVS को फेस्टिव सीज़न के लिए Ronin को नया लुक देने का मौका मिलता है.

अब बात करते हैं कि TVSबाइक में और क्या पेश कर सकती थी

1. एडजस्टेबल सस्पेंशन

TVS Ronin 6

यह Roninके लिए एक खास तौर पर दिलचस्प फ़ीचर हो सकता था. मोटरसाइकिल में USD फोर्क है, लेकिन एडजस्टेबल सस्पेंशन राइडर्स को सड़क के हिसाब से अपने पसंद का अनुभव चुनने का मौक़ा देता. दिलचस्प बात यह है कि TVS ने इसी फेस्टिव अपडेट के तहत Apache RTR 200 4V में एडजस्टेबल USD सस्पेंशन दिया है.

2. TFT डिस्प्ले

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कनेक्टेड क्लस्टर एक काम का फ़ीचर है, लेकिन Apache की तरह एक बढ़िया कलर TFT डिस्प्ले Ronin को और भी प्रीमियम एहसास दे सकता था. इससे नेविगेशन, राइड की जानकारी और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के लिए भी ज़्यादा गुंजाइश मिल सकती थी.

3. क्रूज़ कंट्रोल

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Ronin की आरामदायक सवारी और एक वर्सटाइल मोटरसाइकिल के तौर पर इसकी पहचान को देखते हुए, क्रूज़ कंट्रोल इसे उन राइडर्स के लिए और भी आकर्षक बना सकता था जो अक्सर हाईवे पर लंबी सवारी करते हैं. TVS पहले से ही अपनी Apache 310 सीरीज़ में क्रूज़ कंट्रोल देती है, इसलिए इस तकनीक को इस मॉडल में लाना एक सही कदम हो सकता था.

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