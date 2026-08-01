2026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?

अगर दुनिया के सबसे भरोसेमंद पिकअप ट्रकों की बात होगी, तो टोयोटा हाइलक्स का नाम सबसे ऊपर आएगा. पिछले पांच दशकों से भी ज़्यादा समय से यह पिकअप ट्रक अपनी मजबूती, भरोसेमंद इंजन और शानदार ऑफ-रोड क्षमता के लिए जाना जाता है. भारत में भी इसने लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक सेगमेंट को एक नई पहचान दी है.अब टोयोटा हाइलक्स अपनी नौवीं पीढ़ी में पहुंच चुकी है. इसमें नया डिजाइन, नया केबिन और कई छोटे-बड़े बदलाव किए गए हैं. हमने इसे चलाकर देखा कि आखिर यह पहले से कितनी बेहतर हुई है.



डिज़ाइन







नई टोयोटा हाइलक्स का सबसे बड़ा बदलाव इसका अगला हिस्सा है. अब इसमें टोयोटा की नई लेटरिंग, बॉडी कलर ग्रिल, पहले से ज्यादा पतले एलईडी हेडलैंप और नया बंपर दिया गया है. पूरा फ्रंट पहले से ज्यादा सीधा, चौड़ा और दमदार दिखाई देता है.पीछे की तरफ भी एक छोटा लेकिन बेहद काम का बदलाव किया गया है.







केबिन, सुविधाएं और सुरक्षा







केबिन में बैठते ही सबसे बड़ा बदलाव महसूस होता है. नया डैशबोर्ड, नया स्टीयरिंग, नए कंट्रोल और नया सेंटर कंसोल इसे पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक बनाते हैं.इसमें 12.3 इंच की टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार तकनीक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और अलग-अलग रास्तों के लिए मल्टी-टेरेन मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं.



हालांकि अगर इसकी तुलना विदेशी मॉडल से करें, तो कुछ सुविधाओं की कमी अब भी महसूस होती है. इसमें हवादार सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे बैठे यात्रियों के लिए एसी वेंट, ADAS और मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प नहीं मिलता.



इंजन, प्रदर्शन और आराम







नई टोयोटा हाइलक्स में पहले वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन ही मिलता है, जो 201 bhp की ताकत और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिफाइनमेंट है. इंजन में कंपन और शोर बेहद कम महसूस होता है.अब सभी वेरिएंट में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प अब नहीं दिया गया है.







राइड क्वालिटी में हल्का सुधार महसूस होता है. हालांकि बॉडी-ऑन-फ्रेम निर्माण और लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन की वजह से खाली डेक के साथ यह आज भी थोड़ा उछलती है. लेकिन 17 इंच के पहियों और ज्यादा ऊंची साइडवॉल वाले टायरों की वजह से खराब रास्तों पर आराम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है. ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी यह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है.



ऑफ-रोड क्षमता







ऑफ-रोडिंग आज भी टोयोटा हाइलक्स की सबसे बड़ी ताकत है. इसमें 2H, 4H और 4L ड्राइव मोड, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल और मल्टी-टेरेन मोड दिए गए हैं, जो बर्फ, कीचड़ और पथरीले रास्तों पर काफी मदद करते हैं.500 न्यूटन मीटर का टॉर्क और मजबूत इंजन इसे मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ा देता है. ऑफ-रोडिंग के मामले में हाइलक्स आज भी अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत पिकअप ट्रकों में गिनी जाती है.



निष्कर्ष







अगर आप टोयोटा हाइलक्स को सिर्फ हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक के तौर पर खरीदना चाहते हैं, तो इसका नया अवतार पहले से ज्यादा आकर्षक और उपयोगी बनकर सामने आता है.इसकी शुरुआती कीमत ₹31.99 लाख (एक्स-शोरूम) है, क्योंकि अब पहली बार 4x2 वेरिएंट भी उपलब्ध है. वहीं 4x4 टॉप वेरिएंट की कीमत ₹36.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.कुछ आधुनिक फीचर्स की कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन मजबूत निर्माण, भरोसेमंद इंजन, शानदार ऑफ-रोड क्षमता और पहले से बेहतर राइड क्वालिटी के साथ नई टोयोटा हाइलक्स आज भी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जिन्हें सड़क खत्म होने के बाद भी सफर जारी रखना पसंद है.



