टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी में क्या हो सकती है खासियत, यहां जानें

टोयोटा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लॉन्च करने की तैयारी में है. इसका नाम अर्बन क्रूज़र ईवी है और यह मारुति सुजुकी की अभी लॉन्च होने वाली ई-विटारा का टोयोटा वाला रीबैज वैरिएंट है. आइए जानते हैं कि टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी से क्या-क्या उम्मीद की जा सकती है:



डिज़ाइन और प्लेटफ़ॉर्म:

मारुति सुजुकी के रीबैज मॉडल के रूम में प्रोडक्शन लाइन पर निर्मित होने वाली अर्बन क्रूज़र ईवी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसका फ्रंट डिज़ाइन विटारा से अलग है, लेकिन टेल लैंप सेक्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. डाइमेंशन समान होंगे, लेकिन अर्बन क्रूज़र ईवी के लिए अलग-अलग पेंट स्कीम और अलॉय व्हील डिज़ाइन की उम्मीद है.

कैबिन और खासियतें

जहां मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइब्रिडर के कैबिन में एक दूसरे की तुलना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, वहीं अर्बन क्रूज़र ईवी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. बैज में बदलाव के अलावा, कैबिन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

चाहे वह 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील हो, इंफोटेनमेंट और ड्राइवर स्क्रीन के लिए फ्लोटिंग बिनेकल हो, यूनिक गियर सेलेक्टर हो, सीटें हों या कैबिन के अंदर की हर चीज, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा. यहां तक ​​कि 306 लीटर का बूट स्पेस भी पहले जैसा ही रहेगा.

बैटरी पैक और पावरट्रेन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अर्बन क्रूज़र ईवी दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. भारत में, ई-विटारा की तरह, हमें फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ 59 किलोवाट-घंटे की बड़ी बैटरी मिलेगी. इसकी पावर 172 बीएचपी और टॉर्क 189 एनएम है, और दावा की गई रेंज 430 किमी (WLTP के तहत) है.

कीमत और उपलब्धता

भारत में इसकी शुरुआत 19 जनवरी, 2026 को होने वाली है और इसकी बिक्री कुछ महीनों बाद शुरू होने की उम्मीद है. इसकी कीमत मारुति सुजुकी ई-विटारा से थोड़ी अधिक होगी.