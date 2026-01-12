पत्रिकायूज़्ड कार्स
टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी में क्या हो सकती है खासियत, यहां जानें

टोयोटा भारत में पहली बार एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने जा रही है. यह जल्द ही लॉन्च होने वाली मारुति सुजुकी ई-विटारा का टोयोटा ब्रांड वाला वैरिएंट है, और आइए जानते हैं इससे हमें क्या-क्या उम्मीदें हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 12, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार है
  • इसमें भी वही बैटरी पैक विकल्प मिलने की उम्मीद है
  • इसका निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित नए प्लांट में ई-विटार के साथ किया जाएगा

टोयोटा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लॉन्च करने की तैयारी में है. इसका नाम अर्बन क्रूज़र ईवी है और यह मारुति सुजुकी की अभी लॉन्च होने वाली ई-विटारा का टोयोटा वाला रीबैज वैरिएंट है. आइए जानते हैं कि टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी से क्या-क्या उम्मीद की जा सकती है:


डिज़ाइन और प्लेटफ़ॉर्म:

Toyota Urban Cruiser 2026 1280 d983ff5f92465c964267223305816d411d

मारुति सुजुकी के रीबैज मॉडल के रूम में प्रोडक्शन लाइन पर निर्मित होने वाली अर्बन क्रूज़र ईवी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसका फ्रंट डिज़ाइन विटारा से अलग है, लेकिन टेल लैंप सेक्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. डाइमेंशन समान होंगे, लेकिन अर्बन क्रूज़र ईवी के लिए अलग-अलग पेंट स्कीम और अलॉय व्हील डिज़ाइन की उम्मीद है.

 

कैबिन और खासियतें

2025 Toyota Urban Cruiser EV 4

जहां मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइब्रिडर के कैबिन में एक दूसरे की तुलना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, वहीं अर्बन क्रूज़र ईवी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. बैज में बदलाव के अलावा, कैबिन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

 

यह भी पढ़ें: दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी ऑल्टो ने कंपनी की एंट्री लेवल कार बिक्री में सुधार का किया नेतृत्व

 

चाहे वह 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील हो, इंफोटेनमेंट और ड्राइवर स्क्रीन के लिए फ्लोटिंग बिनेकल हो, यूनिक गियर सेलेक्टर हो, सीटें हों या कैबिन के अंदर की हर चीज, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा. यहां तक ​​कि 306 लीटर का बूट स्पेस भी पहले जैसा ही रहेगा.

 

बैटरी पैक और पावरट्रेन

Toyota Urban Cruiser 2026 1280 3a77c1eae203d0574e96b089a27a6d2548

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अर्बन क्रूज़र ईवी दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. भारत में, ई-विटारा की तरह, हमें फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ 59 किलोवाट-घंटे की बड़ी बैटरी मिलेगी. इसकी पावर 172 बीएचपी और टॉर्क 189 एनएम है, और दावा की गई रेंज 430 किमी (WLTP के तहत) है.

 

कीमत और उपलब्धता

Toyota Urban Cruiser 2026 1280 087194963243f9b12fd566e6534e9f2f54

भारत में इसकी शुरुआत 19 जनवरी, 2026 को होने वाली है और इसकी बिक्री कुछ महीनों बाद शुरू होने की उम्मीद है. इसकी कीमत मारुति सुजुकी ई-विटारा से थोड़ी अधिक होगी.

 

