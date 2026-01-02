दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी ऑल्टो ने कंपनी की एंट्री लेवल कार बिक्री में सुधार का किया नेतृत्व

कई महीनों की भारी बिक्री के बाद, मारुति सुजुकी की एंट्री-लेवल कारों की मांग दिसंबर में नए उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसका कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के बाद कीमतों में आई गिरावट थी. मारुति सुजुकी ने 2025 के अंतिम महीने में अपनी 'मिनी' श्रेणी की कारों की 14,225 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 92% की वृद्धि है और वित्त वर्ष 2025-26 में इस सेगमेंट में इसकी अब तक की सबसे अधिक बिक्री है. इसमें से, प्रतिष्ठित ऑल्टो K10 की बिक्री लगभग 10,800 यूनिट्स रही, जबकि एस-प्रेसो की बिक्री 3,000 यूनिट्स से अधिक रही, एक वरिष्ठ मारुति सुजुकी अधिकारी ने कार एंड बाइक को इसकी पुष्टि की.

बुकिंग बढ़ने के साथ ही ऑल्टो और एस-प्रेसो का निर्माण भी बढ़ाया गया

मीडिया से बातचीत के दौरान, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने पुष्टि की कि कंपनी के पास वर्तमान में ऑल्टो और एस-प्रेसो के लिए डेढ़ महीने से अधिक की आपूर्ति के बराबर बुकिंग है. हालांकि बनर्जी ने लंबित बुकिंग की संख्या साझा करने से परहेज किया, लेकिन एक उत्पादन रिपोर्ट से पता चलता है कि मारुति ने दिसंबर में अपनी 'मिनी' कारों की 19,187 यूनिट्स का निर्माण किया - जो कैलेंडर वर्ष 2025 में इस श्रेणी के लिए अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है.

2025 में Alto K10 की बिक्री सुस्त रही, लेकिन साल के अंत में इसमें तेजी देखी गई

हालांकि, बनर्जी के अनुसार, ऑल्टो और एस-प्रेसो के निर्माण में वृद्धि का असर पोर्टफोलियो में मौजूद कुछ अन्य मॉडलों के बनाने में कमी के रूप में सामने आया है.

“दिसंबर में हम मिनी कारों की मांग को पूरा कर पाए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कुछ अन्य मॉडलों की बिक्री कम कर दी है. लेकिन हर महीने ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि अन्य सेगमेंट में भी भारी मांग है. दिसंबर की शुरुआत में हमारे नेटवर्क में स्टॉक बहुत कम था. अब जनवरी में हमारे पास लगभग कोई वाहन नहीं बचा है. हमें संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि हम उन ग्राहकों की जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो चार पहिया वाहन में अपग्रेड करना चाहते हैं”, बनर्जी ने कार एंड बाइक को बताया.

कीमतों में भारी कटौती के साथ एंट्री-लेवल सेल्स में नई जान आ गई है

भारत में सितंबर 2025 के अंत में जीएसटी दरों में कमी लागू होने के बाद से मारुति की एंट्री-लेवल कारों की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है. अक्टूबर से शुरू होकर हर महीने ऑल्टो और एस-प्रेसो की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और दिसंबर में यह इस वित्तीय वर्ष में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. जीएसटी दरों में कटौती के बाद, मारुति ने ऑल्टो और एस-प्रेसो पर अतिरिक्त छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप इनकी कीमतों में रु.1 लाख से अधिक की कमी आई और इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत रु.4 लाख से कम हो गई. ऑल्टो K10 की शुरुआती कीमत रु.3.70 लाख है, जबकि कम बिकने वाली एस-प्रेसो की शुरुआती कीमत रु.3.50 लाख है.

एस-प्रेसो, जिसकी शुरुआती कीमत रु.3.50 लाख है, आज मारुति सुजुकी की सबसे किफायती कार है

बनर्जी ने बताया कि बिक्री के लिहाज से शीर्ष 100 शहरों में मांग में वृद्धि मजबूत रही है, वहीं शीर्ष 100 शहरों से परे छोटे शहरों और कस्बों में ऑल्टो और एस-प्रेसो की बिक्री में और भी अधिक वृद्धि हुई है.

हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह गति 2026 तक जारी रहेगी. जहां कई कार निर्माताओं ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है जिससे जीएसटी के कुछ लाभ कम हो जाएंगे, वहीं मारुति सुजुकी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है. बनर्जी ने संकेत दिया कि लंबित ऑर्डर पूरे होने के बाद कंपनी लगभग एक महीने में अपनी एंट्री-लेवल कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर सकती है.