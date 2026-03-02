टाटा मोटर्स दिल्ली एनसीआर में घर-घर चार्जिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगी मोबाइल वैन

टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह दिल्ली एनसीआर में अपने उन ग्राहकों के लिए मोबाइल चार्जिंग वैन तैनात करेगी जिन्हें घर बैठे ही फास्ट चार्जिंग की सुविधा चाहिए. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने चार्जिंग समाधान प्रदाता हॉपचार्ज के साथ साझेदारी की है ताकि ग्राहकों को उनकी इच्छित जगह पर चार्जिंग सुविधा मिल सके. इसके अलावा, नए ग्राहकों को मुफ्त चार्जिंग की सुविधा भी दी जा रही है, बशर्ते उनके परिसर में 3.3 किलोवाट या 7.2 किलोवाट का चार्जर पहले से स्थापित न हो.

यह भी पढ़ें: टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और शेल ने भारत भर में 21 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए

इस सर्विस का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं की मदद करना है जिनके पास चार्जिंग के लिए कोई निश्चित स्लॉट नहीं है या जिन्हें बार-बार अपना स्थान बदलना पड़ता है. ब्रांड के अनुसार, यह उन मामलों में भी मददगार साबित होगी जहां आवश्यक अनुमतियों या लोड विस्तार के लंबित होने के कारण चार्जर लगाने में देरी या अस्वीकृति होती है.

इस साझेदारी ने तीन अलग-अलग प्लान की घोषणा की है, जिन्हें ग्राहक अवधि (6 महीने से 2 साल तक) और फास्ट चार्जिंग सेशन की संख्या (24 से 96 तक) के आधार पर चुन सकते हैं. इसमें अनलिमिटेड रीशेड्यूलिंग की सुविधा है और महीने में सिर्फ एक बार 100% SOC चार्ज किया जा सकता है. आपातकालीन स्थिति में भी इस सर्विस का लाभ उठाया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि यह सर्विस जल्द ही कई अन्य शहरों में भी उपलब्ध कराई जाएगी.