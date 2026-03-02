फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
इसुज़ू नई डी-मैक्स वी-क्रॉसमर्सिडीज़-बेंज़ New V-Classऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर

ह्यून्दे और किआ ने फरवरी महीने के लिए अपने अब तक के सबसे अच्छे थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए, जबकि टोयोटा और महिंद्रा ने भी बिक्री में वृद्धि दर्ज की.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    टाटा ने फरवरी में 2026 कैलेंडर वर्ष की मजबूत शुरुआत जारी रखते हुए दूसरा स्थान बरकरार रखा, हालांकि पिछले महीने की तुलना में यह अंतर मामूली रहा. महिंद्रा ने लगातार दूसरे महीने घरेलू बाजार में 60,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी स्थिति लगभग स्थिर बनाए रखी, जबकि ह्यून्दे और किआ दोनों ने महीने के लिए अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए. वहीं, मारुति सुजुकी की बिक्री में इस महीने कोई खास वृद्धि नहीं हुई, मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई.

     

    मारुति सुजुकी

    Maruti Suzuki Dzire Image 40


    घरेलू बिक्री: 1,61,000 यूनिट 

    वृद्धि: 0.13%

    मारुति सुजुकी की घरेलू यात्री वाहन बिक्री में फरवरी 2026 में कोई खास गिरावट नहीं आई और इसमें सालाना आधार पर 0.13% की वृद्धि दर्ज की गई. कुल घरेलू बिक्री 1,61,000 यूनिट रही, क्योंकि कंपनी हैचबैक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में नाकाम रही, हालांकि यूटिलिटी वाहनों की मांग अधिक बनी रही. फरवरी 2025 में बिक्री 1,60,791 यूनिट रही थी.

     

    मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बिक्री पिछले साल के 83,168 यूनिट्स से घटकर इस साल 76,624 यूनिट्स रह गई. कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बिक्री पिछले साल के 72,942 यूनिट्स के मुकाबले घटकर 66,386 यूनिट्स रह गई. मिनी सेगमेंट (ऑल्टो और एस-प्रेसो) की बिक्री पिछले साल के 10,226 यूनिट्स के मुकाबले 2026 में 10,238 यूनिट्स पर स्थिर रही. इसके बावजूद, डिजायर (कॉम्पैक्ट सेगमेंट) मारुति का महीने का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा, जिसकी 19,300 से अधिक यूनिट्स बिकीं. इसके बाद ब्रेज़ा और अर्टिगा का नंबर आया, दोनों की 17,800 से अधिक यूनिट्स बिकीं.

     

    यह भी पढ़ें: टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और शेल ने भारत भर में 21 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए

     

    यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री ब्रांड के लिए सबसे अधिक रही, कुल बिक्री 72,756 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष के 65,033 यूनिट से अधिक है. वैन की बिक्री भी पिछले वर्ष के 11,493 यूनिट की तुलना में इस वर्ष 11,620 यूनिट के साथ स्थिर रही.

     

    हालांकि, मजबूत निर्यात के चलते कंपनी ने महीने के अंत में कुल 2,13,995 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल फरवरी में यह 1,99,400 यूनिट्स थी. फरवरी 2026 में निर्यात 39,155 यूनिट्स रहा, जो पिछले वर्ष के 25,021 यूनिट्स से अधिक है.

     

    टाटा मोटर्स

    Nexon 4

    घरेलू बिक्री: 62,329 यूनिट

    वृद्धि: 34%

     

    टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2026 में भी अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा और घरेलू बाजार में 62,329 यूनिट्स की थोक बिक्री की, जो पिछले वर्ष की 46,435 यूनिट्स की तुलना में 34% की वृद्धि है. नेक्सॉन लगातार दूसरे महीने कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली कार बनी रही, जिसकी 19,430 यूनिट्स बिकीं. इसके बाद पंच का स्थान रहा, जिसकी 18,748 यूनिट्स बिकीं. नेक्सॉन ने मारुति सुजुकी डिजायर को पीछे छोड़ते हुए भारतीय बाजार में अपनी सबसे अधिक बिकने वाली कार का स्थान भी बरकरार रखा.

     

    निर्यात सहित महीने की कुल बिक्री 63,331 यूनिट रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 8,385 यूनिट रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% अधिक है.

     

    महिंद्रा एंड महिंद्रा

    Mahindra XEV 9 S web 29

    घरेलू बिक्री: 60,018 यूनिट

    वृद्धि: 19%

    महिंद्रा ने चालू वर्ष 2026 में घरेलू बाजार में लगातार दूसरे महीने 60,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. भारतीय एसयूवी निर्माता कंपनी ने घरेलू थोक बिक्री में 60,018 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो फरवरी 2025 की तुलना में 19% की वृद्धि है. निर्यात सहित कुल बिक्री इस महीने 60,685 यूनिट्स रहा.

     

    ह्यून्दे

    Creta EV 14

    घरेलू बिक्री: 52,407 यूनिट

    वृद्धि: 9.8%
    फरवरी में ह्यून्दे चौथे स्थान पर बनी रही, हालांकि कंपनी ने इस महीने अपनी अब तक की सबसे अच्छी घरेलू बिक्री दर्ज की. कंपनी ने 52,407 यूनिट्स की घरेलू थोक बिक्री की सूचना दी, जो फरवरी 2025 की तुलना में 9.8% की वृद्धि है. वहीं, निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 24.8% की वृद्धि हुई और यह 13,727 यूनिट्स तक पहुंच गया, जबकि कुल बिक्री 66,134 यूनिट्स रही, जो फरवरी में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री है.

     

    क्रेटा घरेलू बाजार में 17,900 से अधिक यूनिट्स की कुल बिक्री के साथ कार निर्माता का सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल बना रहा.

     

     टोयोटा

    Toyota Hyryder 16

    घरेलू बिक्री: 30,737 यूनिट

    वृद्धि: 16%

    टोयोटा ने वर्ष 2026 में भी अपनी स्थिर बिक्री वृद्धि जारी रखी और लगातार दूसरे महीने 30,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. फरवरी 2026 में घरेलू थोक बिक्री 30,737 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष इसी महीने में बेची गई 26,414 यूनिट्स की तुलना में 16% अधिक है. वहीं, निर्यात में 65% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो फरवरी 2025 में 2,000 यूनिट्स के निचले स्तर से बढ़कर पिछले महीने 3,297 यूनिट्स हो गया. कुल बिक्री 34,034 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है.

     

    किआ

    Kia Sonet long termer

    बिक्री: 27,610 यूनिट

    वृद्धि: 10.3%

    किआ ने 2026 में भी दों अंकों की बिक्री वृद्धि दर्ज करना जारी रखा और इस दौरान महीने की अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री का रिकॉर्ड बनाया. किआ ने 27,610 यूनिट्स की थोक बिक्री की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.3% अधिक है. कंपनी ने कहा कि भारतीय बाजार में उसकी बिक्री वृद्धि के प्रमुख कारण सॉनेट जैसे मॉडलों की मजबूत मांग थी, जो उसके सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों में से एक है, साथ ही कारेंज क्लैविस और नई सेल्टॉस की भी मांग बढ़ी है.

     

    होंडा कार्स

    Honda Amaze 2024 10

    घरेलू बिक्री: 5,629 यूनिट 

    वृद्धि: 0.23%

    होंडा ने फरवरी महीने में घरेलू बाजार में 5,629 यूनिट्स की बिक्री के साथ बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं होने की सूचना दी. कंपनी ने फरवरी 2025 की तुलना में 0.23% की वृद्धि दर्ज की, जब उसने 5,616 यूनिट्स की बिक्री की थी. जनवरी की तरह ही, निर्यात पिछले वर्ष के स्तर से कम रहा, इस वर्ष 4,707 यूनिट्स के मुकाबले 1,583 यूनिट्स का निर्यात हुआ.

     

    JSW एमजी मोटर इंडिया

    MG Windsor EV Inspire Edition Launched Price Details

    घरेलू बिक्री: 4,957 यूनिट

    वृद्धि: 24%

     

    JSW एमजी मोटर इंडिया ने घरेलू थोक बिक्री में 24% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें 4,957 यूनिट्स बेची गईं. कार निर्माता कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली गाड़ियों की मांग स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने लॉन्च हुई नई मैजेस्टर एसयूवी के बाद पेट्रोल-डीजल इंजन वाली गाड़ियों की मांग और भी मजबूत होने की उम्मीद है.

     

    रेनॉ

    2025 Renault Triber m1

    बिक्री: 3,495 यूनिट 

    वृद्धि: 31%

     

    रेनॉ इंडिया ने फरवरी 2026 में 3,495 यूनिट्स की कुल थोक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 31% की वार्षिक वृद्धि है. फरवरी 2025 में बिक्री 2,676 यूनिट्स थी. रेनॉ ने इस मजबूत वृद्धि का श्रेय अपडेटेड काइगर और ट्राइबर की निरंतर मांग को दिया. कार निर्माता ने बताया कि फरवरी 2026 में ट्राइबर की बिक्री में वार्षिक आधार पर 57% की वृद्धि हुई.

    # Auto Sales Feb 2026# Car Sales in India# Passenger Vehicle Sales# PV sales in India# Cars# Sales Figures# sales# Cars# Auto Industry# Cover Story
    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    पुरानी कारों पर शानदार डील

    सभी यूज़्ड कार देखें
    • यूज़्ड 2021 टोयोटा गलांज़ा,
      2021 टोयोटा गलांज़ा
      G | 65,874 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 5.1 लाख
      ₹ 10,788/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
      2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
      ZXI Plus | 59,712 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 6.53 लाख
      ₹ 14,620/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2022 मारुति सुजुकी बलेनो
      Alpha BS IV | 52,114 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 5.02 लाख
      ₹ 11,236/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
      2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
      VXI | 53,049 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.84 लाख
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
      2022 टाटा नेक्सन
      Revotron XZ Plus | 56,040 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 6.59 लाख
      ₹ 14,757/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2023 टाटा नेक्सन,
      2023 टाटा नेक्सन
      Revotron XMA Plus (S) A | 55,510 km | पेट्रोल | एएमटी
      Rs. 7.72 लाख
      ₹ 17,283/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
      2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो
      VXI A | 43,008 km | पेट्रोल | एएमटी
      Rs. 4.06 लाख
      ₹ 9,083/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2020 एमजी हेक्टर,
      2020 एमजी हेक्टर
      Sharp BS IV | 31,711 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 11.67 लाख
      ₹ 26,142/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2023 ह्युंडई वेन्यू,
      2023 ह्युंडई वेन्यू
      SX 1.2 | 22,345 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 9.04 लाख
      ₹ 19,112/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
      2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10
      VXI | 93,851 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 2.91 लाख
      ₹ 6,507/माह emi
      Spinny

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया स्पेशल एडिशन फुली-लोडेड 9e पैक 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत लगभग रु.1.15 लाख कम है.
      महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख
    • भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
      नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?
    • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
      नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
    • इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
      बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया
    • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
      महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
    • 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया स्पेशल एडिशन फुली-लोडेड 9e पैक 3 पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत लगभग रु.1.15 लाख कम है.
      महिंद्रा XEV 9e Cineluxe एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.29.35 लाख
    • भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
      नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?
    • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
      नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
    • इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
      बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया
    • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
      महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
    c&b icon

    भारत में ट्रेंडिंग वाहन

    सभी देखें
    • पत्रिका
    • News
    • फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर