फरवरी 2026 में ऑटो बिक्री: टाटा ने महिंद्रा से आगे रहते हुए दूसरा स्थान रखा बरकरार, मारुति की बिक्री रही स्थिर

टाटा ने फरवरी में 2026 कैलेंडर वर्ष की मजबूत शुरुआत जारी रखते हुए दूसरा स्थान बरकरार रखा, हालांकि पिछले महीने की तुलना में यह अंतर मामूली रहा. महिंद्रा ने लगातार दूसरे महीने घरेलू बाजार में 60,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी स्थिति लगभग स्थिर बनाए रखी, जबकि ह्यून्दे और किआ दोनों ने महीने के लिए अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ थोक बिक्री आंकड़े दर्ज किए. वहीं, मारुति सुजुकी की बिक्री में इस महीने कोई खास वृद्धि नहीं हुई, मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई.

मारुति सुजुकी



घरेलू बिक्री: 1,61,000 यूनिट

वृद्धि: 0.13%

मारुति सुजुकी की घरेलू यात्री वाहन बिक्री में फरवरी 2026 में कोई खास गिरावट नहीं आई और इसमें सालाना आधार पर 0.13% की वृद्धि दर्ज की गई. कुल घरेलू बिक्री 1,61,000 यूनिट रही, क्योंकि कंपनी हैचबैक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में नाकाम रही, हालांकि यूटिलिटी वाहनों की मांग अधिक बनी रही. फरवरी 2025 में बिक्री 1,60,791 यूनिट रही थी.

मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बिक्री पिछले साल के 83,168 यूनिट्स से घटकर इस साल 76,624 यूनिट्स रह गई. कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बिक्री पिछले साल के 72,942 यूनिट्स के मुकाबले घटकर 66,386 यूनिट्स रह गई. मिनी सेगमेंट (ऑल्टो और एस-प्रेसो) की बिक्री पिछले साल के 10,226 यूनिट्स के मुकाबले 2026 में 10,238 यूनिट्स पर स्थिर रही. इसके बावजूद, डिजायर (कॉम्पैक्ट सेगमेंट) मारुति का महीने का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा, जिसकी 19,300 से अधिक यूनिट्स बिकीं. इसके बाद ब्रेज़ा और अर्टिगा का नंबर आया, दोनों की 17,800 से अधिक यूनिट्स बिकीं.

यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री ब्रांड के लिए सबसे अधिक रही, कुल बिक्री 72,756 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष के 65,033 यूनिट से अधिक है. वैन की बिक्री भी पिछले वर्ष के 11,493 यूनिट की तुलना में इस वर्ष 11,620 यूनिट के साथ स्थिर रही.

हालांकि, मजबूत निर्यात के चलते कंपनी ने महीने के अंत में कुल 2,13,995 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल फरवरी में यह 1,99,400 यूनिट्स थी. फरवरी 2026 में निर्यात 39,155 यूनिट्स रहा, जो पिछले वर्ष के 25,021 यूनिट्स से अधिक है.

टाटा मोटर्स

घरेलू बिक्री: 62,329 यूनिट

वृद्धि: 34%

टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2026 में भी अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा और घरेलू बाजार में 62,329 यूनिट्स की थोक बिक्री की, जो पिछले वर्ष की 46,435 यूनिट्स की तुलना में 34% की वृद्धि है. नेक्सॉन लगातार दूसरे महीने कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली कार बनी रही, जिसकी 19,430 यूनिट्स बिकीं. इसके बाद पंच का स्थान रहा, जिसकी 18,748 यूनिट्स बिकीं. नेक्सॉन ने मारुति सुजुकी डिजायर को पीछे छोड़ते हुए भारतीय बाजार में अपनी सबसे अधिक बिकने वाली कार का स्थान भी बरकरार रखा.

निर्यात सहित महीने की कुल बिक्री 63,331 यूनिट रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 8,385 यूनिट रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% अधिक है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा

घरेलू बिक्री: 60,018 यूनिट

वृद्धि: 19%

महिंद्रा ने चालू वर्ष 2026 में घरेलू बाजार में लगातार दूसरे महीने 60,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. भारतीय एसयूवी निर्माता कंपनी ने घरेलू थोक बिक्री में 60,018 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो फरवरी 2025 की तुलना में 19% की वृद्धि है. निर्यात सहित कुल बिक्री इस महीने 60,685 यूनिट्स रहा.

ह्यून्दे

घरेलू बिक्री: 52,407 यूनिट

वृद्धि: 9.8%

फरवरी में ह्यून्दे चौथे स्थान पर बनी रही, हालांकि कंपनी ने इस महीने अपनी अब तक की सबसे अच्छी घरेलू बिक्री दर्ज की. कंपनी ने 52,407 यूनिट्स की घरेलू थोक बिक्री की सूचना दी, जो फरवरी 2025 की तुलना में 9.8% की वृद्धि है. वहीं, निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 24.8% की वृद्धि हुई और यह 13,727 यूनिट्स तक पहुंच गया, जबकि कुल बिक्री 66,134 यूनिट्स रही, जो फरवरी में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री है.

क्रेटा घरेलू बाजार में 17,900 से अधिक यूनिट्स की कुल बिक्री के साथ कार निर्माता का सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल बना रहा.

टोयोटा

घरेलू बिक्री: 30,737 यूनिट

वृद्धि: 16%

टोयोटा ने वर्ष 2026 में भी अपनी स्थिर बिक्री वृद्धि जारी रखी और लगातार दूसरे महीने 30,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. फरवरी 2026 में घरेलू थोक बिक्री 30,737 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष इसी महीने में बेची गई 26,414 यूनिट्स की तुलना में 16% अधिक है. वहीं, निर्यात में 65% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो फरवरी 2025 में 2,000 यूनिट्स के निचले स्तर से बढ़कर पिछले महीने 3,297 यूनिट्स हो गया. कुल बिक्री 34,034 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है.

किआ

बिक्री: 27,610 यूनिट

वृद्धि: 10.3%

किआ ने 2026 में भी दों अंकों की बिक्री वृद्धि दर्ज करना जारी रखा और इस दौरान महीने की अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री का रिकॉर्ड बनाया. किआ ने 27,610 यूनिट्स की थोक बिक्री की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.3% अधिक है. कंपनी ने कहा कि भारतीय बाजार में उसकी बिक्री वृद्धि के प्रमुख कारण सॉनेट जैसे मॉडलों की मजबूत मांग थी, जो उसके सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों में से एक है, साथ ही कारेंज क्लैविस और नई सेल्टॉस की भी मांग बढ़ी है.

होंडा कार्स

घरेलू बिक्री: 5,629 यूनिट

वृद्धि: 0.23%

होंडा ने फरवरी महीने में घरेलू बाजार में 5,629 यूनिट्स की बिक्री के साथ बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं होने की सूचना दी. कंपनी ने फरवरी 2025 की तुलना में 0.23% की वृद्धि दर्ज की, जब उसने 5,616 यूनिट्स की बिक्री की थी. जनवरी की तरह ही, निर्यात पिछले वर्ष के स्तर से कम रहा, इस वर्ष 4,707 यूनिट्स के मुकाबले 1,583 यूनिट्स का निर्यात हुआ.

JSW एमजी मोटर इंडिया

घरेलू बिक्री: 4,957 यूनिट

वृद्धि: 24%

JSW एमजी मोटर इंडिया ने घरेलू थोक बिक्री में 24% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें 4,957 यूनिट्स बेची गईं. कार निर्माता कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली गाड़ियों की मांग स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने लॉन्च हुई नई मैजेस्टर एसयूवी के बाद पेट्रोल-डीजल इंजन वाली गाड़ियों की मांग और भी मजबूत होने की उम्मीद है.

रेनॉ

बिक्री: 3,495 यूनिट

वृद्धि: 31%

रेनॉ इंडिया ने फरवरी 2026 में 3,495 यूनिट्स की कुल थोक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 31% की वार्षिक वृद्धि है. फरवरी 2025 में बिक्री 2,676 यूनिट्स थी. रेनॉ ने इस मजबूत वृद्धि का श्रेय अपडेटेड काइगर और ट्राइबर की निरंतर मांग को दिया. कार निर्माता ने बताया कि फरवरी 2026 में ट्राइबर की बिक्री में वार्षिक आधार पर 57% की वृद्धि हुई.