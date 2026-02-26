महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 26, 2026
हाइलाइट्स
- महिंद्रा XEV 9S में नया कस्टम ड्राइव मोड दिया गया है
- यह मोड पावरट्रेन, स्टीयरिंग और सस्पेंशन के लिए सेटिंग्स पेश करता है
महिंद्रा ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV के लिए एक नया कस्टम ड्राइव मोड पेश किया है, जो वाहन के सस्पेंशन ट्यूनिंग के संबंध में मिली प्रतिक्रिया के जवाब में है. इस अपडेट का उद्देश्य ड्राइवरों को एसयूवी की ड्राइविंग विशेषताओं पर अधिक नियंत्रण देना है, विशेष रूप से उन वेरिएंट में जिनमें एडैप्टिव डैम्पर लगे हैं.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा की अगली इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में होगी लॉन्च, पुष्टि हुई
नया कस्टम मोड उपयोगकर्ताओं को पावरट्रेन, स्टीयरिंग, सस्पेंशन और अन्य सेटिंग्स को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है. इसका मतलब है कि ड्राइवर अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न पैरामीटर को संयोजित कर सकते हैं; उदाहरण के लिए, पावरट्रेन और स्टीयरिंग के लिए कम्फर्ट सेटिंग्स का चयन करते हुए सस्पेंशन को अधिक सख्त रेस मोड में रख सकते हैं. इस सुविधा का उद्देश्य पहले उपलब्ध निश्चित प्रीसेट की तुलना में अधिक लचीलापन देना है.
यह नया मोड एसयूवी में पहले से उपलब्ध डिफॉल्ट, एवरीडे, रेंज और रेस मोड के साथ जुड़ता है. हालांकि, यह फीचर XEV 9S के पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है, जिनमें एडैप्टिव डैम्पर लगे हैं. पैक वन और पैक टू वेरिएंट, जिनमें पैसिव सस्पेंशन सेटअप है, उन्हें यह अपडेट नहीं मिलेगा.
भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च हुई XEV 9S, महिंद्रा की तीसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है. यह चार वेरिएंट में तीन बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.19.95 लाख से लेकर रु.29.45 लाख (एक्स-शोरूम, चार्जर को छोड़कर) तक है.
परफॉर्मेंस की बात करें तो, XEV 9S में महिंद्रा की अन्य इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी की तरह ही इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो वेरिएंट के आधार पर 228 bhp या 282 bhp की पावर जनरेट करती हैं. टॉर्क सभी वेरिएंट में 380 Nm पर स्थिर रहता है.
