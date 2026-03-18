टाटा सिएरा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली

टाटा सिएरा उन चुनिंदा कारों की सूची में शामिल हो गई है जिन्हें भारत एनकैप से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. एजेंसी द्वारा की गई टैस्टिंग में एसयूवी ने एडल्ट यात्री सुरक्षा (एओपी) और बाल यात्री सुरक्षा (सीओपी) दोनों में पूरे अंक प्राप्त किए. एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए एसयूवी ने अधिकतम 32 में से 31.14 अंक प्राप्त किए, जबकि बाल यात्री सुरक्षा के लिए अधिकतम 49 में से 44.73 अंक प्राप्त किए.

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2025 के अंत में अपने लॉन्च इवेंट के दौरान, टाटा ने दो सिएरा कारों के बीच 50 किमी/घंटा की रफ्तार से 50% के अंतर के साथ आमने-सामने की टक्कर की टैस्टिंग की थी, जिसे वास्तविक जीवन में पारिवारिक कारों की दुर्घटना की स्थिति को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया था. यह प्रदर्शन विशेष रूप से एसयूवी की संरचनात्मक मजबूती को उजागर करने और उच्च तीव्रता वाले क्रैश लोड के तहत कैबिन में सुरक्षित रहने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया था. इसका उद्देश्य सुरक्षा सिस्टम, एयरबैग और सीट बेल्ट के समन्वित प्रदर्शन को भी दिखाना था जो चोट को कम करने के लिए एक साथ काम करते हैं.

कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा, सिएरा में लेवल 2 ADAS के कई फंक्शन भी दिए गए हैं. इस एसयूवी की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.49 लाख से रु.21.29 लाख के बीच है और यह 20 से अधिक वेरिएंट और ट्रिम्स में उपलब्ध है.