car&bike Awards 2026:टाटा सिएरा ने अपने नाम किया कार ऑफ द ईयर का खिताब

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
सिट्रॉन New Aircrossरेनो न्यू डस्टरऑडीकिया ईवी5
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

car&bike Awards 2026:टाटा सिएरा ने अपने नाम किया कार ऑफ द ईयर का खिताब

कार एंड बाइक जूरी के अनुसार, सिएरा नामप्लेट की बाजार में वापसी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी 2025 में लॉन्च होने वाली सर्वश्रेष्ठ कार बन गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 15, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टाटा ने कई सालों बाद सिएरा नाम को फिर से पेश किया और इसने दर्शकों के दिल में एक अमिट छाप छोड़ी है
  • यह एसयूवी 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती है
  • इसे भारत एनकैप से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है

कार एंड बाइक अवॉर्ड के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और टाटा सिएरा ने रात का सबसे बड़ा पुरस्कार अपने नाम किया है. एसयूवी ने महिंद्रा XEV 9e, ह्यून्दे वेन्यू, ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ कारेंज क्लैविस ईवी जैसी कई प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए यह अवॉर्ड जीता. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार के अलावा, टाटा सिएरा ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कॉम्पैक्ट एसयूवी, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार डिजाइन और दर्शकों की पसंद की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार का पुरस्कार भी जीता.

 

यह भी पढ़ें: Car and Bike Awards 2026: टाटा सिएरा बनी व्यूअर्स च्वॉइस कार ऑफ द ईयर

Tata Sierra Jury round 2

2025 में त्योहारी मौसम के ठीक बीचों-बीच लॉन्च होते ही, सिएरा ने अपने आकर्षक डिज़ाइन, फीचर्स से भरपूर कैबिन और 5-स्टार सुरक्षा के साथ सबका ध्यान खींच लिया. यह एसयूवी तीन इंजन विकल्पों के साथ आई, जिनमें स्पोर्टी 1.5 TGDi हाइपरियन भी शामिल था, जो तुरंत ही ड्राइवरों का पसंदीदा बन गया. चेन्नई के MMRT ने एसयूवी और इसके इंजन दोनों को परखने के लिए एक आदर्श माहौल पेश किया और कार एंड बाइक जूरी ने इसकी जमकर सराहना की.

 

कई बेहतरीन कारों से भरे इस सेगमेंट में, सिएरा ने कम समय में ही अपनी अलग पहचान बनाई है. एसयूवी ने पहले ही दिन 70,000 यूनिट्स की बिक्री कर ली और हाल ही में टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि इसने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है. एसयूवी की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.49 लाख से रु.21.29 लाख के बीच है और यह 20 से अधिक वैरिएंट और ट्रिम्स में उपलब्ध है. कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा, सिएरा में लेवल 2 ADAS फंक्शन और भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है.

 

# tata sierra# carandbike awards# car of the year# carandbike-awards# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 39,952 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.03 लाख
    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.53 लाख
    ₹ 12,380/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 78,237 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.21 लाख
    ₹ 20,617/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
    2024 टाटा पंच
    Accomplished | 25,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.44 लाख
    ₹ 16,661/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 52,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 टाटा टियागो,
    2019 टाटा टियागो
    Revotorq XB | 53,458 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.79 लाख
    ₹ 8,486/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LDI | 85,378 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.03 लाख
    ₹ 6,781/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टाटा सिएरा ने कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 में व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जो एक प्रतिष्ठित भारतीय एसयूवी की वापसी का जश्न मनाता है जिसने युवा और बुजुर्ग दोनों की यादों को ताजा कर दिया है.
    Car and Bike Awards 2026: टाटा सिएरा बनी व्यूअर्स च्वॉइस कार ऑफ द ईयर
  • यह एक ऐसा अवॉर्ड है जिसका निर्णय ऑटोमोबाइल के शौकीन लोगों द्वारा किया जाता है, और अंतिम विजेता का चयन स्वयं लोगों द्वारा किया जाता है.
    car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी व्यूअर्स च्वॉइस बाइक ऑफ द ईयर
  • ह्यून्दे इंडिया की फिलहाल एकमात्र मास-मार्केट ईवी खुद को एक ऐसी डेली ड्राइवर कार के रूप में साबित करती है जो हर काम कर सकती है - यह एक सराहनीय गुण है जो इसे अवॉर्ड जीतने में मदद करता है.
    Car and Bike Awards 2026: ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक ने अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑफ द ईयर का खिताब जीता
  • एनटॉर्क रेंज में एक नए 150 सीसी स्कूटर को शामिल करने से कई उम्मीदें जगी थीं - और टीवीएस ने न केवल उन उम्मीदों को पूरा किया है, बल्कि इस सेगमेंट के लिए नए मानक भी स्थापित किए हैं.
    Car and Bike Awards 2026: टीवीएस एनटॉर्क 150 ने जीता स्कूटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड
  • संक्षिप्त परिचय: एक व्यावहारिक, लचीला और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर जो रोजमर्रा की इलेक्ट्रिक यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है.
    Car and Bike Awards 2026: विडा VXZ2 को साल का सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर चुना गया
  • टाटा सिएरा ने कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 में व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जो एक प्रतिष्ठित भारतीय एसयूवी की वापसी का जश्न मनाता है जिसने युवा और बुजुर्ग दोनों की यादों को ताजा कर दिया है.
    Car and Bike Awards 2026: टाटा सिएरा बनी व्यूअर्स च्वॉइस कार ऑफ द ईयर
  • यह एक ऐसा अवॉर्ड है जिसका निर्णय ऑटोमोबाइल के शौकीन लोगों द्वारा किया जाता है, और अंतिम विजेता का चयन स्वयं लोगों द्वारा किया जाता है.
    car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी व्यूअर्स च्वॉइस बाइक ऑफ द ईयर
  • ह्यून्दे इंडिया की फिलहाल एकमात्र मास-मार्केट ईवी खुद को एक ऐसी डेली ड्राइवर कार के रूप में साबित करती है जो हर काम कर सकती है - यह एक सराहनीय गुण है जो इसे अवॉर्ड जीतने में मदद करता है.
    Car and Bike Awards 2026: ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक ने अर्बन इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑफ द ईयर का खिताब जीता
  • एनटॉर्क रेंज में एक नए 150 सीसी स्कूटर को शामिल करने से कई उम्मीदें जगी थीं - और टीवीएस ने न केवल उन उम्मीदों को पूरा किया है, बल्कि इस सेगमेंट के लिए नए मानक भी स्थापित किए हैं.
    Car and Bike Awards 2026: टीवीएस एनटॉर्क 150 ने जीता स्कूटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड
  • संक्षिप्त परिचय: एक व्यावहारिक, लचीला और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर जो रोजमर्रा की इलेक्ट्रिक यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है.
    Car and Bike Awards 2026: विडा VXZ2 को साल का सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर चुना गया
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • car&bike Awards 2026:टाटा सिएरा ने अपने नाम किया कार ऑफ द ईयर का खिताब