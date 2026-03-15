car&bike Awards 2026:टाटा सिएरा ने अपने नाम किया कार ऑफ द ईयर का खिताब

कार एंड बाइक अवॉर्ड के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और टाटा सिएरा ने रात का सबसे बड़ा पुरस्कार अपने नाम किया है. एसयूवी ने महिंद्रा XEV 9e, ह्यून्दे वेन्यू, ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ कारेंज क्लैविस ईवी जैसी कई प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए यह अवॉर्ड जीता. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार के अलावा, टाटा सिएरा ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कॉम्पैक्ट एसयूवी, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार डिजाइन और दर्शकों की पसंद की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार का पुरस्कार भी जीता.

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2025 में त्योहारी मौसम के ठीक बीचों-बीच लॉन्च होते ही, सिएरा ने अपने आकर्षक डिज़ाइन, फीचर्स से भरपूर कैबिन और 5-स्टार सुरक्षा के साथ सबका ध्यान खींच लिया. यह एसयूवी तीन इंजन विकल्पों के साथ आई, जिनमें स्पोर्टी 1.5 TGDi हाइपरियन भी शामिल था, जो तुरंत ही ड्राइवरों का पसंदीदा बन गया. चेन्नई के MMRT ने एसयूवी और इसके इंजन दोनों को परखने के लिए एक आदर्श माहौल पेश किया और कार एंड बाइक जूरी ने इसकी जमकर सराहना की.

कई बेहतरीन कारों से भरे इस सेगमेंट में, सिएरा ने कम समय में ही अपनी अलग पहचान बनाई है. एसयूवी ने पहले ही दिन 70,000 यूनिट्स की बिक्री कर ली और हाल ही में टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि इसने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है. एसयूवी की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.49 लाख से रु.21.29 लाख के बीच है और यह 20 से अधिक वैरिएंट और ट्रिम्स में उपलब्ध है. कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा, सिएरा में लेवल 2 ADAS फंक्शन और भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है.