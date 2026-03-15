car&bike Awards 2026:टाटा सिएरा ने अपने नाम किया कार ऑफ द ईयर का खिताब
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 15, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा ने कई सालों बाद सिएरा नाम को फिर से पेश किया और इसने दर्शकों के दिल में एक अमिट छाप छोड़ी है
- यह एसयूवी 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती है
- इसे भारत एनकैप से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है
कार एंड बाइक अवॉर्ड के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और टाटा सिएरा ने रात का सबसे बड़ा पुरस्कार अपने नाम किया है. एसयूवी ने महिंद्रा XEV 9e, ह्यून्दे वेन्यू, ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ कारेंज क्लैविस ईवी जैसी कई प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए यह अवॉर्ड जीता. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार के अलावा, टाटा सिएरा ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कॉम्पैक्ट एसयूवी, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार डिजाइन और दर्शकों की पसंद की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार का पुरस्कार भी जीता.
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2025 में त्योहारी मौसम के ठीक बीचों-बीच लॉन्च होते ही, सिएरा ने अपने आकर्षक डिज़ाइन, फीचर्स से भरपूर कैबिन और 5-स्टार सुरक्षा के साथ सबका ध्यान खींच लिया. यह एसयूवी तीन इंजन विकल्पों के साथ आई, जिनमें स्पोर्टी 1.5 TGDi हाइपरियन भी शामिल था, जो तुरंत ही ड्राइवरों का पसंदीदा बन गया. चेन्नई के MMRT ने एसयूवी और इसके इंजन दोनों को परखने के लिए एक आदर्श माहौल पेश किया और कार एंड बाइक जूरी ने इसकी जमकर सराहना की.
कई बेहतरीन कारों से भरे इस सेगमेंट में, सिएरा ने कम समय में ही अपनी अलग पहचान बनाई है. एसयूवी ने पहले ही दिन 70,000 यूनिट्स की बिक्री कर ली और हाल ही में टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि इसने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है. एसयूवी की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.49 लाख से रु.21.29 लाख के बीच है और यह 20 से अधिक वैरिएंट और ट्रिम्स में उपलब्ध है. कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा, सिएरा में लेवल 2 ADAS फंक्शन और भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है.
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अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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