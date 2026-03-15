car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी व्यूअर्स च्वॉइस बाइक ऑफ द ईयर

कार एंड बाइक अवार्ड्स में व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी उन मोटरसाइकिलों को सम्मानित करती है जिन्होंने उत्साही लोगों और आम राइडर्स दोनों का दिल जीत लिया है. जूरी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के विपरीत, इस कैटेगरी में विजेता का चयन पूरी तरह से दर्शकों द्वारा कार एंड बाइक वेबसाइट पर आयोजित ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है. शॉर्टलिस्ट में कई सेगमेंट की रोमांचक मोटरसाइकिलों का मिश्रण शामिल था - अप्रिलिया टुओनो 457, होंडा सीबी125 हॉर्नेट, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650, टीवीएस अपाचे आरटीएक्स, अल्ट्रावॉयलेट एक्स-47 और यामाहा XSR 155 शामिल थीं.

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इन सभी मोटरसाइकिलों में से टीवीएस अपाचे RTX ने यह अवॉर्ड जीता. इनमें से प्रत्येक मोटरसाइकिल की अपनी एक अनूठी खासियत है - प्रदर्शन पर केंद्रित स्ट्रीट फाइटर और रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिलों से लेकर एडवेंचर मोटरसाइकिल और अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक. ये सभी मिलकर आज भारतीय राइडर्स के लिए उपलब्ध विकल्पों की व्यापक कैटेगरी को दर्शाते हैं, जिसमें प्रत्येक दावेदार डिजाइन, प्रदर्शन, तकनीक और व्यक्तित्व के मामले में अपनी-अपनी खूबियां प्रस्तुत करता है. इस कैटेगरी के विजेता का चयन carandbike.com पर डाले गए वोटों के आधार पर किया गया.