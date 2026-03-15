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car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी व्यूअर्स च्वॉइस बाइक ऑफ द ईयर

यह एक ऐसा अवॉर्ड है जिसका निर्णय ऑटोमोबाइल के शौकीन लोगों द्वारा किया जाता है, और अंतिम विजेता का चयन स्वयं लोगों द्वारा किया जाता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • विजेता का चयन carandbike वेबसाइट पर दर्शकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से किया गया
  • प्रतियोगियों में कई कैटेगरी की परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलें शामिल थीं
  • वोटों के आधार पर अंतिम विजेता टीवीएस अपाचे RTX बनी हैं

कार एंड बाइक अवार्ड्स में व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी उन मोटरसाइकिलों को सम्मानित करती है जिन्होंने उत्साही लोगों और आम राइडर्स दोनों का दिल जीत लिया है. जूरी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के विपरीत, इस कैटेगरी में विजेता का चयन पूरी तरह से दर्शकों द्वारा कार एंड बाइक वेबसाइट पर आयोजित ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है. शॉर्टलिस्ट में कई सेगमेंट की रोमांचक मोटरसाइकिलों का मिश्रण शामिल था - अप्रिलिया टुओनो 457, होंडा सीबी125 हॉर्नेट, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650, टीवीएस अपाचे आरटीएक्स, अल्ट्रावॉयलेट एक्स-47 और यामाहा XSR 155 शामिल थीं.

 

यह भी पढ़ें: car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर

2026 car and bike Awards Jury meet TVS Apache RTX m2

इन सभी मोटरसाइकिलों में से टीवीएस अपाचे RTX ने यह अवॉर्ड जीता. इनमें से प्रत्येक मोटरसाइकिल की अपनी एक अनूठी खासियत है - प्रदर्शन पर केंद्रित स्ट्रीट फाइटर और रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिलों से लेकर एडवेंचर मोटरसाइकिल और अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक. ये सभी मिलकर आज भारतीय राइडर्स के लिए उपलब्ध विकल्पों की व्यापक कैटेगरी को दर्शाते हैं, जिसमें प्रत्येक दावेदार डिजाइन, प्रदर्शन, तकनीक और व्यक्तित्व के मामले में अपनी-अपनी खूबियां प्रस्तुत करता है. इस कैटेगरी के विजेता का चयन carandbike.com पर डाले गए वोटों के आधार पर किया गया.

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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 39,952 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.03 लाख
    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.53 लाख
    ₹ 12,380/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 78,237 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
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  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
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  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.21 लाख
    ₹ 20,617/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
    2024 टाटा पंच
    Accomplished | 25,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.44 लाख
    ₹ 16,661/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 52,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 टाटा टियागो,
    2019 टाटा टियागो
    Revotorq XB | 53,458 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.79 लाख
    ₹ 8,486/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LDI | 85,378 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.03 लाख
    ₹ 6,781/माह emi
    Spinny

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