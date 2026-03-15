car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी व्यूअर्स च्वॉइस बाइक ऑफ द ईयर
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 15, 2026
हाइलाइट्स
- विजेता का चयन carandbike वेबसाइट पर दर्शकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से किया गया
- प्रतियोगियों में कई कैटेगरी की परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलें शामिल थीं
- वोटों के आधार पर अंतिम विजेता टीवीएस अपाचे RTX बनी हैं
कार एंड बाइक अवार्ड्स में व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी उन मोटरसाइकिलों को सम्मानित करती है जिन्होंने उत्साही लोगों और आम राइडर्स दोनों का दिल जीत लिया है. जूरी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के विपरीत, इस कैटेगरी में विजेता का चयन पूरी तरह से दर्शकों द्वारा कार एंड बाइक वेबसाइट पर आयोजित ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है. शॉर्टलिस्ट में कई सेगमेंट की रोमांचक मोटरसाइकिलों का मिश्रण शामिल था - अप्रिलिया टुओनो 457, होंडा सीबी125 हॉर्नेट, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650, टीवीएस अपाचे आरटीएक्स, अल्ट्रावॉयलेट एक्स-47 और यामाहा XSR 155 शामिल थीं.
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इन सभी मोटरसाइकिलों में से टीवीएस अपाचे RTX ने यह अवॉर्ड जीता. इनमें से प्रत्येक मोटरसाइकिल की अपनी एक अनूठी खासियत है - प्रदर्शन पर केंद्रित स्ट्रीट फाइटर और रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिलों से लेकर एडवेंचर मोटरसाइकिल और अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक. ये सभी मिलकर आज भारतीय राइडर्स के लिए उपलब्ध विकल्पों की व्यापक कैटेगरी को दर्शाते हैं, जिसमें प्रत्येक दावेदार डिजाइन, प्रदर्शन, तकनीक और व्यक्तित्व के मामले में अपनी-अपनी खूबियां प्रस्तुत करता है. इस कैटेगरी के विजेता का चयन carandbike.com पर डाले गए वोटों के आधार पर किया गया.
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अपकमिंग कार्स
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- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
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अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
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- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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