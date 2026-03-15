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Car and Bike Awards 2026: टाटा सिएरा बनी व्यूअर्स च्वॉइस कार ऑफ द ईयर

टाटा सिएरा ने कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 में व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जो एक प्रतिष्ठित भारतीय एसयूवी की वापसी का जश्न मनाता है जिसने युवा और बुजुर्ग दोनों की यादों को ताजा कर दिया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित मार्च 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टाटा सिएरा ने कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 में व्यूअर्स चॉइस कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता
  • एक प्रतिष्ठित भारतीय एसयूवी नाम को आधुनिक डिज़ाइन और फीचर्स के साथ फिर से पेश किया गया है
  • प्रशंसकों और दर्शकों ने सिएरा को सबसे बहुप्रतीक्षित कार के रूप में चुना

कुछ कारें अपने प्रदर्शन के कारण पुरस्कार जीतती हैं. कुछ तकनीक के कारण. और ​​कुछ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ इसलिए पुरस्कार जीतती हैं क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं. टाटा सिएरा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसे कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 में व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर का खिताब मिला है.

Tata Sierra Jury 2

अगर आप 1990 के दशक में भारत में पले-बढ़े हैं, तो सिएरा नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा. मूल टाटा सिएरा (1991) देश की पहली लाइफस्टाइल एसयूवी में से एक थी. यह एक मजबूत तीन-दरवाजे वाली एसयूवी थी, जिसमें पीछे की ओर लगे शीशे की खास डिज़ाइन और दमदार रोड प्रेजेंस थी. आज की बात करें तो, टाटा मोटर्स ने उस मशहूर ब्रांड को फिर से पेश करने का फैसला किया है, लेकिन पूरी तरह से आधुनिक रूप में. नई सिएरा में सिग्नेचर ग्लासहाउस डिज़ाइन सहित पुरानी यादों को बरकरार रखा गया है, साथ ही इसे एक भविष्यवादी एसयूवी बॉडी में ढाला गया है जो आधुनिक युग में पूरी तरह फिट बैठती है.

 

यह भी पढ़ें: car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर

 

हालांकि यह कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, सिएरा जल्द ही एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के रूप में भी पेश की जाएगी. कई विकल्प खरीदारों को लचीलापन देते हैं क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन कर सकते हैं. इसका डिज़ाइन रेट्रो शैली और आधुनिक एसयूवी अनुपात का मिश्रण है, जबकि कैबिन में बड़ी स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स और ढेर सारी सुविधाओं के साथ आधुनिक लेआउट का वादा किया गया है.

Tata Sierra Jury round 1

लेकिन स्पेसिफिकेशन्स या टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा, सिएरा की सबसे बड़ी ताकत वो भावनात्मक जुड़ाव है जो इसने पैदा किया है. टाटा ने जैसे ही इस आधुनिक कॉन्सेप्ट को पेश किया, ऑटोमोटिव जगत में तुरंत चर्चा शुरू हो गई. पुराने शौकीनों के लिए, इसने पुरानी यादें ताज़ा कर दीं. युवा खरीदारों के लिए, इसने कुछ नया और ताज़ा पेश किया. और यही भावनात्मक जुड़ाव है जिसकी वजह से दर्शकों ने इसका ज़ोरदार समर्थन किया.

 

कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 के व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी में, सारा फैसला दर्शकों के हाथ में है, और वोटों से यह साफ हो गया कि सिएरा ही वह कार है जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा उत्साहित हैं. जब हमने इसे पहली बार चलाया, तो यह उन कुछ कारों में से एक थी जिसके बारे में लोग रुककर सवाल पूछते थे.

 

पुरानी यादों को भविष्य के अनुरूप ढालकर, टाटा सिएरा ने सड़कों पर उतरने से पहले ही लोगों का दिल जीत लिया है, और जनता का यह जबरदस्त समर्थन ही वह वजह है जिसके कारण इसे कार एंड बाइक अवार्ड्स 2026 में व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर का खिताब मिला है.

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