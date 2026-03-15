car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 15, 2026
हाइलाइट्स
- टीवीएस अपाचे RTX को कार एंड बाइक कैटेगरी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल का खिताब मिला है
- प्रदर्शन, खासियतों, बहुमुखी प्रतिभा और आकर्षक कीमत का यह एक प्रभावशाली कॉम्बिनेशन है
- अपाचे RTX भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल है
मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स जूरी मीट में, जूरी सदस्यों और कार एंड बाइक संपादकीय टीम के बीच पिट-लेन की बातचीत और चर्चाओं में एक मोटरसाइकिल का बार-बार जिक्र हुआ - टीवीएस अपाचे आरटीएक्स. काफी सेशन के चर्चाओं के दौरान, आरटीएक्स ने अपनी बहुमुखी क्षमताओं और मजबूत मूल्य प्रस्ताव के कारण काफी सुर्खियां बटोरी.
यहां तक कि कार एंड बाइक टू-व्हीलर जूरी के लिए भी - जिसमें उद्योग के कुछ सबसे सम्मानित नाम शामिल हैं, जो अपनी निष्पक्षता और विभिन्न सेगमेंट और मूल्य बिंदुओं पर टू-व्हीलर्स का मूल्यांकन करने के गहन अनुभव के लिए जाने जाते हैं, अपाचे आरटीएक्स ने एक मजबूत छाप छोड़ी, और अपनी कैटेदरी से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया.
अपनी कैटेगरी में, अपाचे RTX ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) का खिताब निर्विवाद रूप से जीत लिया. इसके दमदार प्रदर्शन, विशेषताओं, बहुमुखी प्रतिभा और आकर्षक कीमत ने इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग पहचान दिलाई. हालांकि, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल के खिताब की दौड़ में कई अन्य मजबूत दावेदार भी शामिल थे, जो अपनी-अपनी कैटेगरी में विजेता बनकर उभरे.
अपाचे RTX के साथ-साथ, शॉर्टलिस्ट में होंडा सीबी125 हॉर्नेट, अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 क्रॉसओवर, केटीएम 390 एडवेंचर, अप्रिलिया टूनो 457 और टीवीएस एनटॉर्क 150 शामिल थे.
इनमें से, KTM 390 एडवेंचर और अप्रिलिया टूनो 457 जूरी के बीच विशेष रूप से प्रबल दावेदार बनकर उभरीं, जिसका श्रेय उनके प्रभावशाली प्रदर्शन और समग्र आकर्षण को जाता है. लेकिन जब कार एंड बाइक अवार्ड्स के डेटा पार्टनर डाइवर्जेंट इनसाइट्स द्वारा जूरी के पूरे स्कोर और रैंकिंग को संकलित और विश्लेषण किया गया, तो परिणाम स्पष्ट हो गया.
प्रदर्शन,इनोवेशन, व्यावहारिकता और मूल्य - इन सभी मापदंडों पर लगातार खरा उतरने वाली मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे आरटीएक्स थी. परिणामस्वरूप, इसे 2026 के कार एंड बाइक अवार्ड्स में 'मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर' का खिताब मिला, जो भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में इसके महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. 2026 के लिए, कार एंड बाइक की 'मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर' है टीवीएस अपाचे आरटीएक्स.
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