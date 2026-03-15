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car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर

टीवीएस मोटर कंपनी की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, अपाचे RTX ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा, दमदार प्रदर्शन, बड़ी खासियतों और किफायती कीमत के दम पर काफी प्रभाव डाला और इसे मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का खिताब मिला.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टीवीएस अपाचे RTX को कार एंड बाइक कैटेगरी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल का खिताब मिला है
  • प्रदर्शन, खासियतों, बहुमुखी प्रतिभा और आकर्षक कीमत का यह एक प्रभावशाली कॉम्बिनेशन है
  • अपाचे RTX भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल है

मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स जूरी मीट में, जूरी सदस्यों और कार एंड बाइक संपादकीय टीम के बीच पिट-लेन की बातचीत और चर्चाओं में एक मोटरसाइकिल का बार-बार जिक्र हुआ - टीवीएस अपाचे आरटीएक्स. काफी सेशन के चर्चाओं के दौरान, आरटीएक्स ने अपनी बहुमुखी क्षमताओं और मजबूत मूल्य प्रस्ताव के कारण काफी सुर्खियां बटोरी.

2026 car and bike Awards Jury meet TVS Apache RTX m4

यहां तक ​​कि कार एंड बाइक टू-व्हीलर जूरी के लिए भी - जिसमें उद्योग के कुछ सबसे सम्मानित नाम शामिल हैं, जो अपनी निष्पक्षता और विभिन्न सेगमेंट और मूल्य बिंदुओं पर टू-व्हीलर्स का मूल्यांकन करने के गहन अनुभव के लिए जाने जाते हैं, अपाचे आरटीएक्स ने एक मजबूत छाप छोड़ी, और अपनी कैटेदरी से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया.

2026 car and bike Awards Jury meet TVS Apache RTX m2

अपनी कैटेगरी में, अपाचे RTX ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) का खिताब निर्विवाद रूप से जीत लिया. इसके दमदार प्रदर्शन, विशेषताओं, बहुमुखी प्रतिभा और आकर्षक कीमत ने इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग पहचान दिलाई. हालांकि, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल के खिताब की दौड़ में कई अन्य मजबूत दावेदार भी शामिल थे, जो अपनी-अपनी कैटेगरी में विजेता बनकर उभरे.

TVS Apache RTX Road Test m3

अपाचे RTX के साथ-साथ, शॉर्टलिस्ट में होंडा सीबी125 हॉर्नेट, अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 क्रॉसओवर, केटीएम 390 एडवेंचर, अप्रिलिया टूनो 457 और टीवीएस एनटॉर्क 150 शामिल थे.

 

इनमें से, KTM 390 एडवेंचर और अप्रिलिया टूनो 457 जूरी के बीच विशेष रूप से प्रबल दावेदार बनकर उभरीं, जिसका श्रेय उनके प्रभावशाली प्रदर्शन और समग्र आकर्षण को जाता है. लेकिन जब कार एंड बाइक अवार्ड्स के डेटा पार्टनर डाइवर्जेंट इनसाइट्स द्वारा जूरी के पूरे स्कोर और रैंकिंग को संकलित और विश्लेषण किया गया, तो परिणाम स्पष्ट हो गया.

2026 car and bike Awards Jury meet Nominees 2026

प्रदर्शन,इनोवेशन, व्यावहारिकता और मूल्य - इन सभी मापदंडों पर लगातार खरा उतरने वाली मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे आरटीएक्स थी. परिणामस्वरूप, इसे 2026 के कार एंड बाइक अवार्ड्स में 'मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर' का खिताब मिला, जो भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में इसके महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. 2026 के लिए, कार एंड बाइक की 'मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर' है टीवीएस अपाचे आरटीएक्स.

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    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
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    2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
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    1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
    2024 टाटा पंच
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    Rs. 7.44 लाख
    ₹ 16,661/माह emi
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  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
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    ₹ 10,452/माह emi
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  • यूज़्ड 2019 टाटा टियागो,
    2019 टाटा टियागो
    Revotorq XB | 53,458 km | डीज़ल | मैन्युअल
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    ₹ 8,486/माह emi
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    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LDI | 85,378 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.03 लाख
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