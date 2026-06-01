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कीवे के भारत में आने वाले पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में 14-इंच के पहियों के साथ मिलेगा ABS का सपोर्ट, जून में होगा लॉन्च

अपने घरेलू बाज़ार में 'EZI' सब-ब्रांड के तहत बेचे जाने वाला, कीवे का हाइपवोल्ट भारत के उभरते लेकिन तेज़ी से बढ़ते प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बाज़ार में अपनी जगह बनाएगा, जिसकी अनुमानित कीमत रु.3 लाख से ज़्यादा होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 1, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • कीवे की EZI Hypevolt में 2.5 kWh की दो बैटरियां लगी हैं
  • यह 12 kW की मिड-ड्राइव मोटर के साथ उपलब्ध है; इसकी टॉप स्पीड 115 kmph है
  • इसकी अधिकतम रेंज 140 किलोमीटर होने का दावा किया गया है

भारत का इलेक्ट्रिक स्कूटर बाज़ार अगले महीने एक नए खिलाड़ी का स्वागत करने के लिए तैयार है – कीवे, जो जून में EZI Hypevolt ई-स्कूटर लॉन्च करेगा. अब तक, कीवे – जो आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया (AARI) का हिस्सा है और QJ Motor तथा Benelli को भी संभालता है – भारत में एक छोटा खिलाड़ी रहा है, और इसने पहले Vieste 300 और Sixties 300i जैसे ज़्यादा क्षमता वाले पेट्रोल स्कूटर पेश किए हैं. हालाँकि, कीवे अब भारतीय बाज़ार में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश कर रहा है, जिसे उसने चीन में अपने ‘EZI’ सब-ब्रांड से चुना है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में होंडा एडवेंचर 160 का डिज़ाइन पेटेंट हुआ

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 9

EZI क्या है?

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की एक रेंज पेश करने के लिए, कीवे ने 2020 में EZI की स्थापना की. EZI की मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी चीन के सिचुआन प्रांत के ज़ियांग में स्थित है, और यह ब्रांड वर्तमान में कई तरह के स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाता है, जिनमें स्क्रैम्बलर, क्रूज़र और मैक्सी-स्कूटर शामिल हैं.

 

EZI Hypevolt: डिज़ाइन और पावरट्रेन

अपने डिज़ाइन में, EZI Hypevolt कुछ लोगों को BMW CE 04 की याद दिला सकता है, जिसकी लंबी और अनोखी बनावट है  इसमें CE 04 जैसी ही एक बेंच सीट भी है, जो राइडर और पीछे बैठने वाले के लिए अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है.

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 8

Hypevolt में स्प्लिट LED हेडलाइट्स हैं, जिनके दोनों ओर वर्टिकल LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगी हैं. इसका स्टांस थोड़ा ऊँचा है, क्योंकि यह बड़े, 14-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है. इसकी सीट की ऊँचाई 770 mm है और इस स्कूटर का वज़न 145 kg है.

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 7

चीन में, Hypevolt 2.5 kWh की दो बैटरियों के साथ उपलब्ध है, जिनकी कुल क्षमता 5 kWh है. अपने घरेलू बाज़ार में, यह स्कूटर या तो हब मोटर या फिर मिड-ड्राइव मोटर के साथ खरीदा जा सकता है. बाद वाले के लिए लगातार ताकत 6 kW (8 bhp) और पीक ताकत 12 kW (16 bhp) है. EZI के अनुसार, इसकी टॉप स्पीड 115 kmph है.

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 6

EZI का दावा है कि Hypevolt की रेंज 140 किलोमीटर तक होगी. इस स्कूटर में फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है.

 

EZI Hypevolt: सुरक्षा और फीचर्स

Hypevolt में आगे और पीछे, दोनों तरफ डिस्क ब्रेक होंगे. जहाँ चीन में इसका एक ऐसा वेरिएंट उपलब्ध है जिसमें कॉम्बी-ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) दिया गया है, वहीं हमें उम्मीद है कि भारत में आने वाले स्कूटर में डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) मिलेगा.

keeway ezi hypevolt electric scooter india launch in june 2026 carandbike 4

स्कूटर में सुरक्षा के लिए अन्य ज़रूरी फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि अपने घरेलू बाज़ार में, Hypevolt में पीछे का कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी लगा है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या ये फ़ीचर्स भारत में आने वाले स्कूटर में भी शामिल होंगे.

 

EZI Hypevolt: इसकी कीमत कितनी होगी?

जून के मध्य में लॉन्च होने की संभावना के साथ, EZI Hypevolt एक नए क्षेत्र में कदम रखेगा, क्योंकि यह एक महंगा ई-स्कूटर होने की उम्मीद है. हालांकि यह BMW जितना महंगा नहीं होगा, जिससे यह कुछ हद तक मिलता-जुलता है, लेकिन Hypevolt – अपनी दोहरी बैटरी और उपकरणों के साथ – की कीमत रु.3 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक होने की उम्मीद है.

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