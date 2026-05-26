2026 ट्रायम्फ बोनविले T120 और बॉबर और स्पीड मास्टर भारत में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मई 26, 2026
हाइलाइट्स
- नए राइडिंग एड्स, अपडेटेड फीचर्स और भी बहुत कुछ मिलता है
- बोनविले T120 की कीमत रु.12.17 लाख (एक्स-शोरूम) तय की गई है
- बोनविले बॉबर और स्पीडमास्टर की कीमत रु.13.52 लाख (एक्स-शोरूम) तय की गई है
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने चुपके से अपनी वेबसाइट को 2026 के लिए कई नए मॉडल्स के साथ अपडेट कर दिया है, जिनमें अपडेटेड 2026 ट्रायम्फ बोनविले T125, बोनविले बॉबर और बोनविले स्पीडमास्टर शामिल हैं. इन अपडेटेड मॉडल्स की घोषणा अब भारत के लिए भी कर दी गई है. इनमें नए इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स और आराम व एर्गोनॉमिक्स पर केंद्रित व्यावहारिक सुधार शामिल हैं, जबकि इनकी सिग्नेचर और सदाबहार “बोनविले” स्टाइलिंग और 1,200cc पैरेलल-ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म को बरकरार रखा गया है.
ट्रायम्फ बोनविले T120
2026 ट्रायम्फ बोनविले T120 में अब एक नया LED हेडलैंप दिया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट (DRL), क्रूज़ कंट्रोल, एक USB-C चार्जिंग पोर्ट और एक नया, ज़्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सूट शामिल है. इसमें अब लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी जोड़ा गया है, जिसे इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट (IMU) का सपोर्ट मिलता है.
बोनविले T120 में वही 1,200cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन, 8-वॉल्व, SOHC इंजन लगा है, जो 6,550 rpm पर 79.8 bhp की ताकत और 3,550 rpm पर 105 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. स्लिप और असिस्ट क्लच वाला सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन का काम संभालता रहता है.
इसका चेसिस और साइकिल पार्ट्स पहले जैसे ही हैं—इसमें ट्यूबलर स्टील क्रेडल फ्रेम है, सामने की तरफ 41 mm KYB टेलिस्कोपिक फोर्क्स हैं, और पीछे की तरफ प्रीलोड एडजस्टमेंट वाले ट्विन शॉक्स हैं. ब्रेक्स की बात करें तो, सामने की तरफ ब्रेम्बो 2-पिस्टन कैलिपर्स के साथ 310mm की दो डिस्क हैं, और पीछे की तरफ Nissin 2-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ 255mm की एक सिंगल डिस्क है. बोनविले T120 की सीट की ऊंचाई 790mm है, जो आसानी से पहुँच में आती है, लेकिन 233 kg के 'वेट वेट' (wet weight) के साथ यह अभी भी एक भारी-भरकम बाइक है.
स्टोन ग्रे कलर ऑप्शन के लिए कीमतें बढ़कर रु.12.17 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई हैं. लेकिन अगर आप अपनी बोनविले T120 को एजियन ब्लू/न्यू इंगलैंड व्हाइट या एल्यूमिनियम सिल्वर/कैरीबैरी रेड में लेना चाहते हैं, तो आपको रु.50,000 ज़्यादा देने होंगे. बोनविले T120 ब्लैक की कीमत भी रु.12.17 लाख (एक्स-शोरूम) है, लेकिन अगर आप इसे मैट सिल्वर आइस/मैट सफायर डुअल टोन कलर स्कीम में लेना चाहते हैं, तो इसकी कीमत भी रु.50,000 ज़्यादा होगी.
बोनविले बॉबर और बोनविले स्पीडमास्टर
बोनविले बॉबर और बोनविले स्पीडमास्टर में अब 14-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जो पहले के 12-लीटर के टैंक से ज़्यादा है. इनमें बॉडीवर्क में बदलाव किया गया है, हल्के एल्युमिनियम व्हील्स लगाए गए हैं, और बॉबर में बेहतर पैडिंग वाली एक चौड़ी सिंगल सीट दी गई है.
बोनविले स्पीडमास्टर में राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए चौड़ी सीटें और एक सीधा हैंडलबार दिया गया है. दोनों बाइक्स में क्रूज़ कंट्रोल और IMU-असिस्टेड राइडर एड्स (जैसे कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल) मौजूद हैं.
बोनविले बॉबर और स्पीडमास्टर, दोनों में ही ट्रायम्फ का 1,200cc लिक्विड-कूल्ड मोटर लगा है, लेकिन इसे खास तौर पर क्रूज़र-फोकस्ड इस्तेमाल के लिए ट्यून किया गया है. 270-डिग्री फायरिंग ऑर्डर वाला यह 8-वाल्व, SOHC इंजन 6,100 rpm पर 77 bhp की पावर और 4,000 rpm पर 106 Nm का पीक टॉर्क देता है.
स्पीडमास्टर में पीक ताकत तो उतनी ही है, लेकिन 106 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 3,750 rpm पर थोड़ा पहले मिल जाता है. बोनविले बॉबर का वेट 250 kg है, जबकि बोनविले स्पीडमास्टर का वेट 265 kg है. दोनों बाइक्स की कीमत रु.13.52 लाख (एक्स-शोरूम) है.
