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बीएमडब्ल्यू F 450 GS बनाम होंडा NX500 की खासियतों की तुलना

बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस और नई होंडा एनएक्स500 दोनों में अब ऑटोमैटिक क्लच का विकल्प मिलता है – हालांकि दोनों में थोड़ी अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. लेकिन इन ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर व्हीकल्स की कीमतों में भी काफी अंतर है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • दोनों ही पैरेलल-ट्विन इंजन वाली मिड-साइज़ एडवेंचर बाइक हैं
  • दोनों का इंजन की ताकत लगभग समान है
  • दोनों बाइक्स ऑटोमैटिक क्लच सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं

बीएमडब्ल्यू F 450 GS भारत में लॉन्च की गई नई मिड-साइज़ एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जिसमें पैरेलल-ट्विन इंजन और टॉप वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लच दिया गया है. अब, होंडा NX 500 भी ऑटोमैटिक क्लच के साथ लॉन्च हो चुकी है. दोनों बाइक्स में लगभग एक ही क्षमता के पैरेलल-ट्विन इंजन हैं और इनकी इंजन क्षमता भी लगभग समान है. आइए देखते हैं कि बीएमडबल्यू F 450 GS और Honda NX500 की तुलना कैसे की जाती है.

 

यह भी पढ़ें: होंडा NX500 ई-क्लच भारत में रु.7.44 लाख में हुई लॉन्च

BMW F 450 GS Web 36

इंजन आकार और ताकत

बीएमडब्ल्यू F 450 GS और NX500 दोनों में पैरेलल-ट्विन इंजन लगे हैं. BMW F 450 GS में 420 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन है, जबकि होंडा NX500 में 471 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन है. दोनों की ताकत और टॉर्क लगभग समान है और दोनों में ऑटोमैटिक क्लच सिस्टम उपलब्ध है, लेकिन इनकी तकनीक और संचालन में थोड़ा अंतर है.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू F 450 GS भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.4.70 लाख से शुरू

 बीएमडब्ल्यू F 450 GSहोंडा NX500
इंजन420cc, पैरेलल-ट्वीन471cc, पैरलेल-ट्वीन
अधिकतम ताकत 47 बीएचपी @ 8,500 आरपीएम
पीक टॉर्क 43 एनएम @ 6,500 आरपीएम
ट्रांसमिशन 6-स्पीड
BMW F 450 GS Web 19

फीचर्स और तकनीक

भारत में बीएमडब्ल्यू F 450 GS तीन वैरिएंट, बेस, एक्सक्लूसिव और ट्रॉफी में उपलब्ध है. बेस वेरिएंट में भी कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 6.5 इंच का बड़ा TFT डिस्प्ले, मल्टीपल राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS प्रो शामिल हैं. महंगे वैरिएंट में क्विकशिफ्टर, एक अतिरिक्त एंडुरो प्रो मोड और सबसे महंगे GS ट्रॉफी वैरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन और बीएमडब्ल्यू का ईज़ी राइड क्लच मिलता है. हीटेड ग्रिप्स स्टैंडर्ड हैं, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा नहीं दी गई है.

Honda NX 500 E Clutch

होंडा NX500 मैनुअल और इलेक्ट्रिक क्लच दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें इलेक्ट्रिक क्लच वाली NX500 बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस की तुलना में काफी महंगी है.

Honda NX 500 E Clutch Tech Launched

ऑटोमैटिक क्लच के अंतर

बीएमडब्ल्यू F 450 GS और होंडा NX500 दोनों में ऑटोमैटिक क्लच की सुविधा मिलती है, लेकिन तकनीक और कार्यप्रणाली में अंतर है. बीएमडब्ल्यू का ईज़ी राइड क्लच केवल सबसे महंगे ट्रॉफी वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि NX500 के ई-क्लच को बंद करके पूरी तरह से मैनुअल मोड में चलाया जा सकता है.

BMW F 450 GS Web 20

बीएमडब्ल्यू का ईज़ी राइड क्लच (ईआरसी) मूल रूप से एक मैकेनिकली सिस्टम है जो एक पारंपरिक मल्टी-प्लेट क्लच और एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच को जोड़ती है. इंजन के निष्क्रिय होने पर ईआरसी निष्क्रिय हो जाता है और जैसे-जैसे इंजन की गति बढ़ती है, यह सक्रिय हो जाता है और जैसे-जैसे रेव्स बढ़ते हैं, विशेष रूप से 2,700 आरपीएम से ऊपर, सक्रिय हो जाता है. हालांकि, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते समय राइडर को क्लच लीवर का उपयोग करना होगा और गियर मैन्युअल रूप से बदलने होंगे. ईआरसी को ओवरराइड करने के लिए किसी भी समय फिजिकल क्लच लीवर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ईआरसी की कमी यह है कि ढलान पर इंजन की गति एंगेजमेंट स्पीड से कम होने पर बाइक फ्रीव्हील हो सकती है. इसमें मैन्युअल क्लच की तरह इंजन ब्रेकिंग का एहसास नहीं होता है और ढलान पर बाइक के लुढ़कने का कारण बन सकता है.

Honda NX 500 E Clutch Tech Launched 1

होंडा की ई-क्लच एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल तकनीक है जो मोटरसाइकिल के क्लच के काम को ऑटोमेटिक बनाती है. यह राइडर्स को क्लच लीवर को छुए बिना ही बाइक स्टार्ट करने, रोकने और गियर बदलने की सुविधा देती है. अफ्रीका ट्विन जैसी मोटरसाइकिलों में देखी जाने वाली होंडा की पूरी तरह से ऑटोमेटिक डुअल क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के विपरीत, ई-क्लच में राइडर को फुट शिफ्टर से मैन्युअल रूप से गियर चुनने की आवश्यकता होती है. हालांकि, अगर राइडर क्लच लीवर को पकड़ लेता है तो यह ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, जिससे राइडर को पूरा मैन्युअल नियंत्रण मिल जाता है. इसके अलावा, इसे बाइक के मेनू के माध्यम से पूरी तरह से निष्क्रिय भी किया जा सकता है.

BMW F 450 GS Web 7

डायमेंशन

बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस की सीट ऊंची है, ग्राउंड क्लीयरेंस अधिक है, लेकिन यह होंडा NX500 से काफी हल्की है. हालांकि, होंडा में बड़ा फ्यूल टैंक है, जिससे इसकी रेंज अधिक होगी - जो एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल के लिए उपयोगी है.

 BMW F 450 GSHonda NX 500
सैडल हाईट845 मिमी830 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस220 मिमी181 मिमी
कर्ब वेट178 किलोग्राम199 किलोग्राम
फ्यूल टैंक क्षमता14 लीटर17.5 लीटर
Honda NX 500 E Clutch Tech Launched

चेसिस और साइकिल पार्ट्स

बीएमडब्ल्यू F 450 GS ट्यूबलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनी है, जबकि NX500 में डायमंड टाइप फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. बीएमडब्ल्यू में 43 मिमी का अपसाइड डाउन फोर्क और पीछे की तरफ सेंट्रल मोनोशॉक सस्पेंशन है, जिसे ट्रॉफी वेरिएंट में पूरी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है. सस्पेंशन ट्रैवल 180 मिमी है. होंडा NX500 में भी आगे की तरफ 41 मिमी का USD फोर्क है, जिसका ट्रैवल 150 मिमी है, और पीछे की तरफ प्रो-लिंक सिंगल शॉक है, जिसका ट्रैवल 135 मिमी है. दोनों बाइक्स में आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के समान व्हील कॉम्बिनेशन के साथ स्टैंडर्ड अलॉय व्हील लगे हैं. बीएमडब्ल्यू में वायर स्पोक व्हील का ऑप्शन भी मिलता है, जबकि होंडा में कास्ट अलॉय व्हील ही आते हैं.

 

कीमत

बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस और होंडा एनएक्स500 दोनों ही पैरेलल-ट्विन इंजन वाली मिड-साइज़ एडवेंचर बाइक हैं, लेकिन सही एडवेंचर बाइक चुनते समय सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली अन्य उल्लेखनीय प्रतिद्वंद्वी बाइकों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. होंडा एनएक्स500 इस सेगमेंट में सबसे महंगी बाइक है, जिसके बाद बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का नंबर आता है.

वैरिएंट्सकीमत (एक्स-शोरूम)
 बीएमडब्ल्यू F 450 GS बेसरु.4.70 लाख
बीएमडब्ल्यू F 450 GS एक्सक्लूसिवरु.4.90 लाख
बीएमडब्ल्यू F 450 GS ट्रॉफीरु.5.30 लाख
होंडा NX500 (मैनुअल)रु.6.33 लाख
होंडा NX500 (ई-क्लच)रु.7.44 लाख

अन्य प्रतिद्वंदी

इसी तरह की क्षमता वाली अन्य विकल्पों में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 शामिल है, जिसकी कीमत रु.3.05 लाख से रु.3.37 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. दूसरा विकल्प केटीएम 390 एडवेंचर एस है, जिसकी कीमत रु.3.97 लाख (एक्स-शोरूम) है. हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर एस दोनों ही अपने-अपने सिंगल-सिलेंडर इंजनों से लगभग समान आउटपुट मिलता हैं और बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस और होंडा एनएक्स 500 के मुकाबले अधिक किफायती होने के साथ-साथ सक्षम विकल्प भी हैं.

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