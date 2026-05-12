होंडा NX500 ई-क्लच भारत में रु.7.44 लाख में हुई लॉन्च

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में NX500 ई-क्लच को रु.7.44 लाख में लॉन्च किया है. इस नए वेरिएंट में होंडा की इलेक्ट्रॉनिक क्लच तकनीक को मिडिलवेट एडवेंचर टूरर में शामिल किया गया है और यह स्टैंडर्ड NX500 (जिसकी कीमत रु.6.33 लाख है) से रु.1.11 लाख अधिक है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

होंडा ई-क्लच क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो, होंडा का ई-क्लच सिस्टम मोटरसाइकिल के मैनुअल गियरबॉक्स को बरकरार रखते हुए, स्टार्ट, स्टॉप और गियर शिफ्ट के दौरान क्लच लीवर के इस्तेमाल की आवश्यकता को कम करता है. यह सिस्टम गियर शिफ्टिंग के दौरान क्लच को नियंत्रित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर का उपयोग करता है.

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पूरी तरह से ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विपरीत, राइडर जब चाहें क्लच लीवर का सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं। यदि मैनुअल इनपुट का पता चलता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से पीछे हट जाता है और बाद में अपने आप फिर से जुड़ जाता है. होंडा ने टीएफटी डिस्प्ले के माध्यम से ई-क्लच फ़ंक्शन को पूरी तरह से बंद करने का विकल्प भी दिया है.

इस सेटअप की मदद से क्विकशिफ्टर की तरह गियर लीवर के ज़रिए क्लचलेस अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट किए जा सकते हैं. ई-क्लच हार्डवेयर के जुड़ने से NX500 का कर्ब वेट 3 किलोग्राम बढ़ गया है, जिससे इसका कुल वज़न 199 किलोग्राम हो गया है.

2026 होंडा NX500 ई-क्लच के डिटेल्स

ई-क्लच तकनीक और नए रंग विकल्पों को छोड़कर, मोटरसाइकिल में यांत्रिक रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है. NX500 में पहले की तरह ही 471 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 8,600 आरपीएम पर 46 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 43 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

इस एडवेंचर मोटरसाइकिल में शोवा एसएफएफ-बीपी अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक सस्पेंशन लगा है. ब्रेकिंग के लिए दोनों सिरों पर ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनमें डुअल-चैनल एबीएस भी शामिल है. NX500 में 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील सेटअप है.

इसकी प्रमुख खासियतों में नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल के लिए होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी के साथ 5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (एचएसटीसी) और फुल एलईडी लाइटिंग शामिल हैं.

भारत में NX500 का सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी हाल ही में लॉन्च हुई बीएमडब्ल्यू F 450 GS ट्रॉफी है, जिसकी कीमत रु.5.30 लाख (एक्स-शोरूम) है.

होंडा NX500 ई-क्लच को दो रंगों में पेश कर रही है: पर्ल व्हाइट और गनपाउडर ब्लैक. होंडा बिगविंग डीलरशिप पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है.